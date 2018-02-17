اليوم.. يد الفراعنة تواجه الديوك الفرنسية في نهائي بطولة البحر المتوسط

يُسدل مساء اليوم السبت الستار على منافسات النسخة الخامسة عشرة من بطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد، التى تستضيفها مدينة مراكش المغربية في الفترة من 11 إلى 18 فبراير الجاري، حيث يلتقي المنتخب الوطني في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، مع نظيره الفرنسي في المباراة النهائية.

تواجد المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى التي ضمت المغرب البلد المضيف للمنافسات، وتونس، واليونان، وتركيا، واستهل ناشئو مصر مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب التركي، وتمكنت مصر من تحقيق الفوز، بنتيجة 15 – 13 في مباراة صعبة، واصطدم المنتخب الوطني في المواجهة الثانية بنظيره اليوناني، وتمكن أيضًا من تحقيق الفوز عليه، بنتيجة 20 – 16.

والتقى المنتخب المصري في ثالث مبارياته بالبطولة بشقيقه التونسي في لقاء شهد تألقًا كبيرًا من جانب ناشئي الفراعنة على الصعيدين الدفاعي والهجومي، حيث تمكنت مصر من تحقيق انتصار كبير على نسور قرطاج، بنتيجة 18 – 12، واختتم صغار الفراعنة منافساتهم في دور المجموعات بمواجهة المغرب البلد المضيف، واستطاعوا إنهاء مشوارهم في هذه المرحلة دون أي خسارة بتحقيق فوز جديد على أسود أطلس، بنتيجة 29 – 11.

واجه المنتخب المصري في منافسات ربع نهائي البطولة الجبل الأسود، وتمكن من اكتساحه بفارق 10 أهداف في المباراة التي انتهت، بنتيجة 22 – 12، والتقى منتخب الفراعنة الأتزوري الإيطالي في نصف نهائي البطولة، واستطاع أن يعبر هذه العقبة، ويتأهل إلى المباراة النهائية، بعدما فاز عليه بنتيجة 23 – 16.

المنتخب الفرنسي تواجد ضمن المجموعة الثانية التي ضمت منتخبات: مونتنجرو، ورومانيا، وإيطاليا، والمملكة العربية السعودية، واستهلت الديوك الفرنسية مشوارها بمواجهة إيطاليا، وانتهى اللقاء بفوز فرنسا بنتيجة 24 – 22، واجهت فرنسا في ثاني مبارياتها في البطولة منتخب رومانيا، وفازت عليه بنتيجة 22 – 17، واكتسح المنتخب الفرنسي نظيره السعودي في ثالث مواجهاته بالبطولة بنتيجة 24 – 14، واختتمت فرنسا مشوارها في دور المجموعات بمواجهة الجبل الأسود، وتمكنت من الفوز عليه بنتيجة 24 – 16.

اصطدمت فرنسا في ربع نهائي البطولة بالمنتخب التركي، وكان الفوز حليف الفرنسيين من جديد، حيث اكتسحت الديوك الأتراك بنتيجة 30 – 15، لتتأهل لنصف نهائي المسابقة، وتواجه المنتخب الروماني، وتفوز عليه بصعوبة كبيرة بنتيجة 27 – 25.

سجل المنتخب المصري خلال مشواره في البطولة 127 هدفًا، فيما سجلت الديوك الفرنسية 151 هدفًا، استقبلت شباك المنتخب الوطني خلال مشوارها في البطولة 80 هدفًا، بينما استقبلت فرنسا 109 أهداف، وبالنظر للأرقام نجد أن المنتخب الفرنسي يعد الأقوى هجوميًّا، ولكنه لا يجيد على الصعيد الدفاعي، ومن المتوقع أن يستغل المنتخب المصري الثغرات الموجودة في منتخب فرنسا من أجل تسجيل العديد من الأهداف والوصول إلى هدفه الرئيسي، وهو التتويج بالبطولة.