النرويج تتصدر جدول ميداليات الألعاب الشتوية

تتصدر النرويج جدول ميداليات النسخة الـ23 من دورة الألعاب الأوليمبية التي انطلقت في التاسع من الشهر الجاري بكوريا الجنوبية، وتستمر حتى 25 من نفس الشهر، بمشاركة أكثر من 2900 لاعبا ولاعبة من 100 دولة، يتنافسون على 102 لقب فى 7 رياضات و15 مسابقة، في أول حدث رياضي عالمي كبير عام 2018.

ويبدو أن النرويج أكثر الدول تتويجًا بالميداليات في تاريخ منافسات دورة الألعاب الشتوية، في طريقها لتصدر جدول أكثر الدول حصدًا للميداليات في النسخة الجارية من الحدث العالمي الذي يقام كل 4 سنوات، وحصدت بعثة النرويج حتى الآن 32 ميدالية متنوعة وبفارق 9 ميداليات عن أقرب منافسيها، وجاءت ميداليات النرويج بواقع 12 ميدالية ذهبية، و11 ميدالية فضية، و9 ميداليات برونزية.

وحلت الدنمارك في المركز الثاني خلف النرويج بـ23 ميدالية بواقع 9 ميداليات ذهبية، و7 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية، وجاءت كندا في المركز الثالث بـ20 ميدالية بواقع 9 ذهب، و5 فضة، و6 برونز، وتحتل هولندا المرتبة الرابعة برصيد 14 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهب، و5 فضة، و3 برونز، وتحتل كوريا البلد المنظم للحدث المرتبة التاسعة بـ8 ميداليات بواقع 4 ذهب، و2 فضة، و2 برونز.

وشهد جدول التتويج بالميداليات غيابا عربيا على الرغم من وجود ممثل للعرب في هذه البطولة من خلال لبنان والمغرب، فيما تغيب مصر عن المشاركة في دورة الألعاب الشتوية؛ لعدم وجود كوادر في هذه الرياضات؛ بسبب عدم وجود اتحادات للرياضات الشتوية.

قائمة ميداليات الألعاب الشتوية

مشاهد من الأحداث

تعرض المتزلج الكندي كريس ديل بوسكو، لكسر في الحوض خلال مشاركته في سباق نهائي 8/1 رجال بدور الألعاب الأولمبية الشتوية، بعدما فقد السيطرة على نفسه في الهواء، وتم نقل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا إلى المستشفى.

سادت حالة من الجدل الكبير بين متابعي دورة الألعاب الشتوية بكوريا الجنوبية بعد مشاهدتهم لاستلام الأبطال الحائزين على ميداليات لألعاب محشوة بدلًا من الميداليات، ويحصل الفائزون بالمراكز الثلاث الأولى على دمية من التميمة الرسمية، سوهورانج، تضم قبعة ذهبية أو فضية أو برونزية وزهرة ورق تسمى أوساهوا.

اللجنة الأوليمبية الدولية وضعت تفسيرا لهذا المشهد المتكرر، وأوضحت أن الرياضيين الذين ينهون الحدث في المركز الأول والثاني والثالث يحصلون على ميدالياتهم في وقت لاحق، خلال مراسم ليلية، وتابعت: مراسم المساء لا تعقد في الألعاب الأولمبية الصيفية لأنها أكبر بكثير وبها الكثير من الأحداث، وهذا يعني أنه سيكون وقتا طويلا جدا وصعب التنسيق.