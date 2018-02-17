الندرة التهديفية أبرز ملامح الجولة الـ24 من الدوري

أسدل الستار أمس الجمعة، على منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2017 – 2018، البطولة التي يحمل لقبها الأهلي، وشهدت هذه الجولة ندرة تهديفية حيث هزت الشباك في 12 مناسبة فقط لتصبح هذه الجولة من أقل الجولات تسيجيلًا للأهداف.

أقيمت 8 مباريات، فيما تم تأجيل ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي لمشاركة الأخير في ذهاب الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث استضاف المصري فريق جرين بوفالوس بطل زامبيا، على ملعب “بورسعيد” وتمكن من تحقيق الفوز عليه برباعية دون مقابل.

وفرض التعادل نفسه على مواجهاتين، فتعادل المقاولون العرب مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله، ليضيف كل منهما نقطة إلى رصيده ليرتفع رصيد ذئاب الجبل إلى 32 نقطة في المركز الـ7، خلف الإنتاج الحربي الذي يتقدمه مركزًا برصيد 33 نقطة.

وفي المباراة الأخرى التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، فشل فريق مصر للمقاصة في عبور طنطا وتعادل معه سلبيًا ليكتفي كلاهما بنقطة التعادل، ويرتفع رصيد الفريق الفيومي بهذا التعادل إلى 26 نقطة في المركز الـ13، بينما ارتفع رصيد طنطا إلى 22 نقطة في المركز الـ16.

وجاءت باقي نتائج مباريات الجولة إيجابية، فحقق الزمالك انتصارا بشق الأنفس على وادي دجلة بهدف دون رد، وجاء الهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتحقق القلعة البيضاء انتصارها الثالث على التوالي تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال، ورفع الزمالك رصيده بهذا الانتصار إلى 42 نقطة في المركز الـ3 بفارق نقطتين عن الإسماعيلي وصيف جدول الترتيب الذي يتبقى له لقاء مؤجل أمام المصري البورسعيدي، بينما توقف رصيد دجلة عند 23 نقطة في المركز الـ15.

على جانب آخر واصل قطار الأهلي مسيرته وعبر محطة الأسيوطي سبورت بصعوبة كبيرة بهدف دون رد لنجمه وليد سليمان، وهو الانتصار الـ11 للمارد الأحمر على التوالي، واقترب الأهلي خطوة جديدة نحو الحفاظ على لقب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد الأسيوطي سبورت الذي قدم مباراة كبيرة أمام حامل اللقب عند 29 نقطة في المركز الـ12.

وتمكن سموحة السكندري من الفوز على طلائع الجيش ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الـ5، وتوقف رصيد الفريق العسكري عند 32 نقطة في المركز الـ9، وفاز فريق بتروجيت على النصر بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ10، ويتوقف رصيد النصر عند 14 نقطة يتذيل بها جدول الترتيب.

واستعاد الاتحاد السكندري نغمة الانتصارات التي غابت عنه في آخر 4 مواجهات بالفوز على الداخلية، بنتيجة 2 – 1، ارتفع رصيد زعيم الثغر بهذا الفوز إلى 25 نقطة في المركز الـ14، وتوقف رصيد الداخلية عند 30 نقطة في المركز الـ11.

وحقق فريق الرجاء مفاجأة من العيار الثقيل باكتساحه فريق إنبي، بنتيجة 3 – صفر، رفع ممثل محافظة مرسى مطروح رصيده بهذا الانتصار إلى 16 نقطة يحتل بها المركز الـ17 قبل الأخير وبفارق نقطتين عن النصر متذيل الترتيب، بينما توقف رصيد الفريق البترولي عند 32 نقطة في المركز الـ8.

أرقام هذه الجولة

أشهر الحكام خلال الجولة الـ24 البطاقة الصفراء 21 مرة، فيما تم إشهار البطاقة الحمراء مرة واحدة في وجه فرانك إلفيس، لاعب النصر.

احتسب الحكام 3 ركلات جزاء، بواقع 2 لفريق الرجاء، وواحدة للنادي الأهلي، وتم تسجيل الـ3 ركلات بنسبة نجاح 100%.

حافظ المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي على صدارته لجدول هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا.