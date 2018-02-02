الموازنة العراقية.. هل تقف حجر عثرة في إنعاش العلاقة بين أربيل وبغداد؟

بعد تهور رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود البارزاني، وتلاعبه بورقة الانفصال الفاشل عن العراق، تدور العلاقة بين بغداد وأربيل بين مد وجزر، يطول أو يقصر وفقًا لطبيعة المفاوضات بين الطرفين، فبعد الحديث عن حلحلة العلاقات، يتجدد الحديث مؤخرًا عن توتر ناجم عن الموازنة العراقية هذه المرة.

بالأمس أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن حصة قوات البيشمركة الكردية في الموازنة العراقية ثابتة دون تغيير، وهنا لا خلاف بين أربيل وبغداد حول هذه الجزئية، فالخلاف يكمن في حصة إقليم كردستان نفسه من الموازنة.

وعطلت الخلافات السياسية – خاصة الاعتراضات الكردية – اعتماد الموازنة في العراق البالغة نحو 90 مليار دولار أمريكي، حيث يطالب الأكراد بالاحتفاظ بحصتهم البالغة 17%، وهو ما ترفضه حكومة حيدر العبادي، رغم ما تحدثت عنه مصادر في إقليم كردستان العراق عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية حول الميزانية، لكنه بحسب ذات المصادر ينتظر موافقة رئيس الوزراء العراقي على الاتفاق، وهو الأمر الذي يحمل في طياته الكثير من الصعوبات، خاصة أن العبادي أكد بالأمس أن التخفيضات في الميزانية تشمل كافة المناطق العراقية وليست الكردية منها فقط.

وهنا تراوح أزمة موازنة العراق مكانها، على الرغم من أن العبادي انتقل إلى البرلمان لمحاولة حسم الخلاف، لكن لا مؤشرات بعد على تحقيق تقدم يذكر، حيث انسحب النواب الأكراد من جلسة البرلمان العراقي بسبب الخلافات السياسية حول إقرار الميزانية، وقال مصدر مطلع إن كتلة اتحاد القوى والنواب الكرد انسحبت من جلسة مجلس النواب احتجاجًا على إدراج قانون الموازنة العامة على جدول أعمال جلسة يوم الاثنين الماضي.

من جهته قال العبادي إن مبدأ العدالة والنسب السكانية اعتُمِدَ في صياغة مشروع قانون الموازنة، وهو الأمر الذي انتقده الأكراد وبعض الأطراف الأخرى، حيث يقول مراقبون أكراد إنه لا يوجد هناك تعداد سكاني في العراق حتى اليوم، ومسألة التعداد السكاني هي من الصلاحيات الحصرية للحكومة العراقية، وهي لم تقم بها حتى الآن، وما تم الاعتماد عليه هو البطاقة التموينية وبيانات وزارة التجارة العراقية. وهذه البيانات غير دقيقة.

في مقابل الاعتراضات الكردية تبرر أطراف عراقية موقف الحكومة العراقية من الموازنة، حيث تقول إن المعايير التي وضعت على مستوى الموازنة أخذت في حساباتها الإيرادات المالية أولًا، وفيما يرتبط بالمعايير التي يمكن من خلالها توزيع هذه الإيرادات المالية على المحافظات وإقليم كردستان، فإنها اعتمدت على النسب السكانية التقريبية ووزارة التجارة والإحصاءات السكانية، بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة.

ويصر الإقليم الكردي بطبيعة الحال على نسبته القديمة من الموازنة العراقية البالغة 17%، والتي كانت قد خُفضت بنسبة 5%؛ لتصل إلى 12.6%.

حكومة العبادي تقول إن الحصة السابقة كانت مجرد اتفاق سياسي، وإن احتفاظ الأكراد بها سيكون على حساب محافظات أخرى، بعضها منتج للنفط، وهناك مطالب لمدن ذات غالبية سنية في المحافظات التي استُعيدت من تنظيم داعش، تتعلق بإعادة الإعمار وصرف رواتب الموظفين المعلقة، وهناك أخيرًا اشتراط لمدن منتجة للنفط في الوسط والجنوب رفع حصتها من الموازنة.

اللافت أن الخلاف الكردي مع الحكومة المركزية على الموازنة يتزامن مع الحديث عن وجود اتفاق بين بغداد وأربيل، حيث أعلنت حكومة إقليم كردستان، أمس الخميس، أن وفد الحكومة الاتحادية الذي زار الإقليم مؤخرًا توصَّل مع حكومة كردستان إلى اتفاق “مبدئي” من ست نقاط، مشيرة إلى أنها تنتظر موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على النقاط الست.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزي في مؤتمر صحفي إنه “خلال الزيارة الأخيرة لوفد الحكومة الاتحادية لأربيل تم الاتفاق مبدئيًّا على ست نقاط”، مضيفًا “نحن ننتظر موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي عليها”.

وبشأن الاتفاق على الملف النفطي قال دزي “لمسنا تفهمًا جيدًا مع الحكومة الاتحادية بهذا الشأن، ومن المقرر عقد اجتماعات لتحديد إطار لعقد اتفاقية تخدم الطرفين”.

وعن تحديد موعد لفتح مطارات إقليم كردستان أمام الرحلات الخارجية، أكد دزي أنه “لغاية الآن لم يتم تحديد موعد رسمي لفتح مطارات إقليم كردستان”.

وكان عضو مجلس النواب، مسعود حيدر، أكد قبل يومين، أن بغداد أرسلت مبلغ 250 مليار دينار إلى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل، فيما أفاد مصدر في وزارة المالية بإقليم كردستان وصول دفعة من الأموال من بغداد إلى أربيل، إلا أن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان أكد، أمس الخميس، أن بغداد لم توضح حتى الآن الغرض من إرسال المبالغ إلى البنك المركزي في أربيل.