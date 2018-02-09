المواجهة القادمة بين حزب الله وإسرائيل.. مقومات النصر وهاجس المفاجأة

أعادت تصريحات وزير الحرب الصهيوني أفيجدور ليبرمان إلى الأذهان التهديد المبكر الذي أطلقه الأمين العام للحزب حسن نصر الله، باستهداف محطّات الغاز لدى الكيان الصهيوني حال استهداف الأخير المحطّات اللبنانية، فضلاً عن إعلانه احتمالية اقتحام قوات الحزب للجليل الأعلى، القطاع الشمالي من فلسطين المحتلّة، في المواجهة القادمة، وتأكيده على شمولية تلك المواجهة إن حدثت، من حيث إرادة الحزب استهداف حاويات الأمونيا والمجمعات الصناعية ومحطات الكهرباء ومفاعل ديمونة، بما سيجعل المواجهة شروعًا في إسقاط دولة الاحتلال وليس محض رد على اعتدائها.

وبعد الرد الإعلامي لحزب الله على التهديدات الصهيونية بانتزاع النقطة الحدودية الغنيّة بالغاز الطبيعي، بلوك 9، من لبنان، وفي سياق كامل من التصريح وإعلان النوايا لدى أمين عام الحزب، بات واضحًا أن ملف الغاز الطبيعي في المنطقة، وما يتعلق منه بشرق البحر المتوسط، قد يلقي بظلاله على الطرفين المتحفّزين بما يتجاوز الاحتكاكات “التقليدية” المستمرة، والتي لم يفتح أكثرها جديّة وسخونة الباب بعد، لمواجهة كاملة بينهما.

من ناحية أخرى جاء الصعود العملي، لا الإعلامي، لمحور المقاومة في المنطقة واتّساع نفوذه (خصمًا من المحور الأمريكي السعودي) انعكاسًا لتطور مادي وتقني مركب، ويشمل الكم والكيف، وليس ناتجًا مباشرًا عن إلحاقه الهزيمة بداعش فحسب، من هنا يمكن فهم حديث نصر الله عن كون المواجهة المقبلة مع الكيان ستفتح الباب لـ “آلاف المقاتلين من جنسيّات عدّة”، وفق قوله، في إشارة إلى أن العدو سيجد حين المواجهة عوامل غير متوقعة لم يعرفها، ومغايرة لما قد يعرفه، بطبيعة الحال، عن إمكانات الحزب “وحده”، التي لم تُعرَف كاملة رغم اتّساع معركة سوريا.

العرض التالي لقدرات حزب الله الصاروخية والبريّة يستند إلى بحث مطوّل استصدر بياناته بشكل رئيسي من تقارير روسية، رصدت الهيكل التنظيمي للحزب والقوام الأساسي لقوّاته، مصنفة وفقًا للحجم والتوزيع الجغرافي، وترسانته الصاروخية المتنوّعة حجمًا ومدى، وسلاحي المدرّعات والمدفعية الثقيلة المستحدثين خلال مشاركة الحزب في الحرب السوريّة، ووحدة الدفاع الجوّي الصغيرة الناشئة، التي لم تتضح معالمها بعد، مما يدفع بتكثيف التحليق الصهيوني في الأجواء اللبنانية واستخدامها في قصف سوريا مؤخرًا، لاستنفار أي إمكانات للدفاع الجوي لدى الحزب، وبالتالي رصدها، أو تدميرها إن أمكن.

الترسانة الصاروخية والدفاع الجوّي

تشير التقارير إلى امتلاك الحزب لعدد يتراوح من 50 ألفًا إلى 120 ألف صاروخ، مجتمعة في منظومة متكاملة تشمل منصات إطلاق مموّهة ومخازن وآلية لحفظ وتوزيع الوقود؛ وببداية عام 2018 بات الحزب قادرًا على إطلاق 1500 صاروخ يوميًّا، يشمل مداها كامل الكيان الصهيوني، في مقابل 200 صاروخ عام 2006 الذي شهد آخر مواجهة واسعة بين الطرفين، ومن ناحية أخرى تشير تقارير إسرائيلية إلى بناء إيران لمصنع صواريخ باليستية في سوريا، بالقرب من طرطوس، يتمتع بحماية منظومتي S400 وS300 الروسيّتين للدفاع، وقادر على إنتاج صواريخ من نوع فاتح 110 الباليستيّة ذات القدرة التدميرية العالية والمدى المتوسط، التي تُعَد من أخطر الأصناف تهديدًا لأمن الكيان مع امتلاك الحزب المئات منها بالفعل.

صنف باليستي ثانٍ خطير هو سكود Dالذي يمتلك الحزب عددًا غير معلوم منه، ويبلغ وزن رأسه الحربي نحو 980 كيلو جرام، ومداه 700 كيلو متر، علمًا بأن الوزن الأكبر من 600 كيلو جرام للرأس الحربي يُعَد ذا أثر تدميري كارثي، وأن مدى الإطلاق الأطول من 500 كيلو متر يطال كافة أراضي فلسطين المحتلة انطلاقًا من جنوب لبنان.

القوام الأساسي

– مئات من صواريخ فاتح 110 الباليستيّة، برأس حربي زِنة من 500 إلى 650 كيلو جرامًا، ومدى من 200 إلى 300 كيلو متر.

– عشرات من صواريخ زلزال 1 و2 الباليستيّة، برأس حربي زِنة 600 كيلو جرام، ومدى من 200 إلى 250 كيلو مترًا.

– عدد غير معلوم من صواريخ ياخونت أرض – أرض، برأس حربي زِنة 250 كيلو جرامًا، ومدى من 120 إلى 300 كيلو متر.

– عدد غير معلوم من صواريخ سام 6 – كفادرات للدفاع الجوي، روسيّة الصنع، ذات مدى من منخفض إلى متوسط.

– عدد غير معلوم من مدافع ZSU 57-2 ذاتية الحركة المضادة للطائرات.

تكمن العقدة الدفاعية في مواجهة سلاح الصواريخ في كون نظام القبّة الحديدية الدفاعي، بعلامات الاستفهام حول اكتمال كفاءته في الأساس، يستطيع إجهاض وصول حد أقصى من عدد الصواريخ وبكثافة محددة، ويختصّ بالصنف قصير المدى منها، بما يتجاوزه العدد المتوفّر لدى الحزب وأصنافه وكثافة الإطلاق اليومية المتوقَعة ببدء الحرب، مما اضطر جيش الاحتلال إلى تطوير منظومة جديدة للتعامل مع الصواريخ متوسطة وطويلة المدى، منظومة مقلاع داوود، التي ستعمل بالتكامل مع القبّة الحديدية، مع إدراك العدو للصعوبة التقنيّة الطبيعية في منع “كل” الصواريخ من بلوغ أهدافها، وتناثُر بنك الأهداف الصهيوني وتنوّعه، مما يؤدّي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية، لن تكفي “وزارة الجبهة الداخلية”، التي استُحدثت بعد حرب 2006، لتحييدها.

مسألة استراتيجية موازية وملازمة لعقدة الصواريخ الكثيفة المتسارعة هي خضوع دولة الاحتلال حال اندلاع الحرب لموقف دفاعي منذ اللحظة الأولى، مما يزيد عملية الردع المؤخَر أو الهجوم المضاد تعقيدًا، في ظل تواضُع المعلومات المُتاحة حول أماكن منصات إطلاق الصواريخ، والتكلفة المهلكة المتوقَعة حال اقتحام لبنان بريًّا، ولو بأكثر الأشكال احترافية باستخدام قوّات المظليين التي ستتلقّى منتصف العام الحالي تدريبًا خاصًّا بهذا الشأن، فاستخدام أكثر العناصر تميّزًا وتدريبًا يمثّل مغامرة في ذاته مع التكلفة الكبيرة لتسليحهم وإعدادهم، وبقاء “مستنقع الجنوب” فخًّا بريًّا لا ضمان لنصر قتالي فيه، وبقاء الثغرة الدائمة لدى جيش الاحتلال، أي استحالة تحمّل الخسائر البشرية المتوسّطة، فضلاً عن الكبيرة، في صفوفه.

من ناحية أخرى لم يعلم العدو بامتلاك الحزب لصواريخ C-802المضادة للسفن، المطوّرة عن نسخة أصلية صينية، سوى بضرب الفرقيطة “حانيت” قبالة ساحل بيروت عام 2006 خلال الحرب، وهي من فئة “ساعر 5″، التي عكفت مراكز الأبحاث لعقود على تطويرها وتحديث قدراتها، بما يندرج تحتها من صنوف للسفن، وصولاً لتزويدها بأجهزة استشعار فائقة، وتقنيات متطوّرة للدفاع والهجوم باستخدام الطوربيدات والصواريخ، فضلاً عن السرعة العالية، وهو ما لم يمنع المقاومة من استهدافها حتى قبل التعاظّم المعترَف به صهيونيًّا وأمريكيًّا للأخيرة، من هنا تحيط الشكوك بقدرة سلاح بحرية الاحتلال على تعويض قصور سلاح الطيران، الذي تحتجب عنه المقاومة بفعل الأنفاق، وقصور سلاحي المشاة والمدرعات، وقد حققا رقمًا قياسيًّا من الهزائم أمام اللبنانيين لسنوات امتدت من 1982 حتى 2006.