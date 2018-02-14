الليلة| الزمالك يستضيف دجلة.. والداخلية يصطدم بزعيم الثغر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الخامسة مساءً، فريق وادي دجلة على ملعب “القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجول الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز المصري لكرة القدم موسم 2017 – 2018، البطولة التي يحمل لقبها الأهلي.

يحتل الزمالك صاحب الضيافة المركز الرابع برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثالث و7 نقاط عن الإسماعيلي وصيف جدول الترتيب، و21 نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ14 برصيد 23 نقطة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى محمد معروف ومحمود أبو الرجال ويوسف البساطي، وهشام توفيق ومحمد أبو خاطر وصبحي العمراوي.

يسعى الزمالك بقيادة مدربه إيهاب جلال، إلى استغلال عامل الملعب من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث التي ستجعله يقفز مركزًا في جدول الترتيب أمام المصري البورسعيدي ويقلص الفارق مع الإسماعيلي ولو بشكل مؤقت لحين انتهاء الثنائي من خوض مباراتهما المؤجلة معًا.

وشهدت قائمة الزمالك عودة أوباما وحمدي النقاز ومواصلة استبعاد محمد إبراهيم بخلاف غياب الونش للإيقاف واستمرار ابتعاد الثنائي باسم مرسي وإسلام جمال لعدم الجاهزية بخلاف استبعاد أحمد داوودا ومحمد الشامي رغم مشاركة الأخير في المباراة الماضية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبد الغني – مؤيد العجان.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – محمود عبد العزيز.

خط الوسط الهجومي: عماد فتحي – عبد الله جمعة – محمد عنتر.

خط الهجوم: كاسونجو.

على الجانب الآخر يسعى وادي دجلة إلى مواصل نتائجه الطيبة التي حققها خلال الفترة الأخيرة، حيث تمكن الفريق من تصحيح المسار والعودة إلى طريق الانتصارات من جديد وفاز في الجولة الأخيرة على بتروجيت، قبل أن يفوز على النصر.

ويعد فريق وادي دجلة من الفرق المهددة بالهبوط إلى الدرجة الأدنى في ظل النتائج السيئة التي قدمها خلال النصف الأول من الموسم تحت قيادة مدربه السابق أحمد حسام “ميدو” ويأمل مسؤولو الفريق الدجلاوي في استمار الفريق في حصد النقاط للابتعاد عن منطقة الهبوط التي تهدد تواجده في مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة يستضيف الاتحاد السكندري صاحب المركز الـ15برصيد 22 نقطة، في السابعة والنصف مساءً، فريق الداخلية صاحب المركز العاشر برصيد 30 نقطة، ويدير اللقاء الحكم أمين عمر ويعاونه هاني عبد الفتاح وأحمد لطفي، وعمرو عبد العاطي حكماً رابعاً، وكل من عبد العزيز السيد وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.