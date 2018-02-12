الليلة.. الذئاب تسعى لتجنب خسارة ثانية أمام الأهلي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في السادسة مساء اليوم الإثنين، نظيره المقاولون العرب، على ملعب “القاهرة الدولي”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2017 – 2018، البطولة التي يحمل لقبها المارد الأحمر.

يدخل الأهلي صاحب الضيافة، في موقعة اليوم، المباراة وفي جعبته 57 نقطة، يحتل بها صدارة جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن الإسماعيلي أقرب منافسيه، بينما يدخل المقاولون العرب المواجهة الثانية التي تجمعه بالأهلي في أقل من أسبوع، حيث التقى الفريقان في الثامن من فبراير من الشهر الجاري في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة، وانتهت المواجهة بفوز الأهلي، بنتيجة 3 – صفر، ولديه 31 نقطة في المركز الثامن.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، إدارة المباراة إلى الحكم محمد الحنفي، ويعاونه أيمن دجيش وهشام الدسوقي، وعاطف العفي حكمًا رابعًا، وكل من أحمد الغندور ومحمد صابر حكمًا خامسًا.

يدخل الأهلي اللقاء ولديه رغبة قوية في تحقيق الانتصار؛ من أجل رفع الفارق مع الدراويش إلى 14 نقطة، ويقترب خطوة نحو الحفاظ على لقب الدوري، ورغم الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق، إلا أنه يعتمد على الشراسة الهجومية والضغط القوي على الخصم، الذي يخفف الضغط على دفاعات الفريق، ونجح حسام البدري كثيرًا في ذلك خلال مباريات الفريق الأخيرة، ولم يظهر الفريق متأثرًا بالغيابات.

واستدعى البدري 22 لاعبًا لمواجهة ذئاب الجبل، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ورمضان مصطفى لحراسة المرمى، ومحمد عبد المنعم وأحمد فتحي ومحمد نجيب وأيمن أشرف وصبري رحيل للدفاع، وهشام محمد وعمرو السولية وحسام عاشور وعبد الله السعيد ووليد سليمان ومحمد شريف وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإسلام محارب وأحمد حمودي للوسط، والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي والجنوب إفريقي باكا وصلاح محسن للهجوم.

وشهدت قائمة الأهلي الظهور الأول للاعب الوسط محمد شريف، أحدث صفقات الفريق والمنضم من وادي دجلة، وأيضًا عودة أيمن أشرف ووليد سليمان بعد تعافيهما من الإصابة التي تعرضا لها في العضلة الخلفية، كما خرج من القائمة شريف إكرامي حارس المرمى.

على الجانب الآخر يسعى المقاولون العرب، بقيادة مدربه محمد عودة، إلى تجنب خسارة ثانية أمام حامل اللقب في أقل من أسبوع، وركز مدرب الذئاب خلال التدريبات التي خاضها، منذ المواجهة الأولى التي جمعته بالأهلي يوم الخميس الماضي، إلى معالجة الأخطاء التي وقع فيها فريقه؛ لتقديم مباراة قوية في موقعة الدور الثاني، والعودة من ملعب القاهرة الدولي بنتيجة إيجابية.

وفي الثانية والنصف مساء اليوم تقام مواجهة أخرى، تجمع بين طنطا صاحب المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة، وفريق طلائع الجيش صاحب المركز العاشر برصيد 29 نقطة.