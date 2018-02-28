الليلة| الأهلي يسعى لعبور كمين الداخلية.. وطنطا يستضيف الاتحاد

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السادسة مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على فريق الداخلية، في المباراة التي تجمعهما على ملعب “بتروسبورت” بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2017 – 2018.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة اللقاء إلى محمد الحنفي وأحمد صلاح وهاني خيري، ومحمود رشدي وأحمد العدوي وصبحي العمراوي.

يدخل فريق الداخلية لقاء الليلة، ولديه 30 نقطة يحتل بها المركز الـ12 في جدول الترتيب، على الجانب الآخر يدخل المارد الأحمر اللقاء ولديه 69 نقطة يحتل بها صدارة جدول الترتيب وبفارق 18 نقطة عن الزمالك أقرب منافسيه، ويحتاج الأهلي إلى حصد 7 نقاط كي يتوج بطلًا رسميًا للمسابقة.

تاريخ مواجهات الفريقين: تقابل الأهلي والداخلية من قبل في مسابقة الدوري الممتاز في 10 مواجهات، وشهدت مواجهاتهما السابقة تفوقا كبيرا للأهلي إذ حقق الانتصار في 7 مناسبات، وخسر مباراتين فقط، بينما كان التعادل حاضرا في مباراة وحيدة.

المرتان اللتان تمكن فيهما الداخلية من هزيمة الأهلي كانتا في موسم واحد 2013-2014، فحقق الفوز ذهابًا في الدور الأول بهدف نظيف، قبل أن يعود ويحقق الانتصار إيابًا في الدور الثاني بنفس النتيجة، وصل الأهلي إلى شباك الداخلية 17 مرة، فيما وصل الداخلية إلى شباك الأهلي 4 مرات.

وشهدت آخر مواجهة بين الجانبين تفوق المارد الأحمر، وتمكن من الفوز في الدور الأول من الموسم الجاري على الداخلية بهدفين نظيفين، سجلهما وليد أزارو وسعد سمير.

استدعى حسام البدري، لمواجهة الداخلية 19 لاعبًا هم محمد الشناوي وعلى لطفي وحسام عاشور ومحمد نجيب وعمرو السولية وأيمن أشرف وجونيور أجاى وكريم نيدفيد ووليد أزارو ومحمد شريف وأحمد فتحي ووليد سليمان مروان محسن وهشام محمد، ومحمد هاني وباكا وإسلام محارب وعلى معلول وصلاح محسن.

وفي مباراة أخرى تقام في نفس الجولة، يستضيف فريق طنطا صاحب المركز الـ16 برصيد 24 نقطة، في الثالثة إلا ربع مساءً، فريق الاتحاد السكندري صاحب المركز الـ14 برصيد 26 نقطة، ويدير اللقاء محمود البنا ومحمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي، وعرفة عرفات وأحمد الغندور وطارق سامي.