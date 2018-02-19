الليلة| الأهلي والنصر في لقاء القمة والقاع.. والزمالك يصطدم ببتروجيت

يستضيف فريق النادي الأهلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين، فريق النصر في لقاء القمة والقاع، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري.

يدخل الأهلي موقعة الليلة ولديه 63 نقطة يحتل بها صدارة جدول الترتيب، وبفارق 17 نقطة عن الإسماعيلي أقرب منافسيه، بينما يتذيل فريق النصر جدول الترتيب برصيد 14 نقطة وبات أكثر الأندية المهددة بالهبوط إلى الدرجة الأدنى الموسم المقبل.

لجنة الحكام أسندت إدارة اللقاء إلى محمود ناجي وإكرامي سالم ورجب محمد، ومجدي خاطر، ووليد عبد الرازق ومحمد سيد بكر.

يسعى الأهلي بقيادة حسام البدري، إلى مواصلة مسلسل الانتصارات المتتالي وحصد النقاط الثلاث التي تقربه خطوة نحو اللقب.

قائمة الأهلي شهدت غياب عبد الله السعيد بسبب الإصابة، بالإضافة إلى أحمد فتحي، صبري رحيل، هشام محمد، ميدو جابر، محمود الجزار، أحمد ياسر ريان، محمد الشناوي لأسباب فنية، ويعود علي معلول، وسعد الدين سمير للتواجد بعد غيابهما في الفترة الماضية بسبب الإصابات التي لحقت بهما، إلى جانب محمد شريف، الوافد الجديد.

وضمت قائمة الأهلي للمباراة: شريف إكرامي، علي لطفي، رمضان مصطفي، محمد هاني، محمد نجيب، أيمن أشرف، سعد الدين سمير، علي معلول، حسام غالي، حسام عاشور، أحمد حمودي، عمرو السولية، وليد سليمان، إسلام محارب، كريم نيدفيد، محمد شريف، باكاماني ماشامبي، وليد أزارو، مروان محسن، صلاح محسن، جونيور أجايي.

على الجانب الآخر، يسعى النصر إلى حصد النقاط الثلاث التي تمنحه دفعة معنوية كبيرة في صراع البقاء حيث يعد النصر أبرز المرشحين لمغادرة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وفي الخامسة مساءً، يحل الزمالك ضيفًا على فريق بتروجيت في المباراة التي تقام على ملعب “الجيش بالسويس”.

يدخل الفريق البترولي صاحب الضيافة اللقاء ولديه 31 نقطة يحتل بها المركز العاشر، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 42 نقطة خلف المصري البورسعيدي الذي يحتل المرتبة الثالثة بفارق الأهداف.

يدير اللقاء أمين عمر وسمير جمال وأحمد توفيق، ومحمد عبد الحافظ ومحمد حسن وسعيد حمزة.

إيهاب جلال، المدير الفني للأبيض استدعى 18 لاعبًا لمواجهة بتروجيت وهم: أحمد الشناوي وعمر صلاح، محمود علاء وحمدي النقاز ومحمد عبد الغني وحازم إمام، طارق حامد ومعروف يوسف ومحمد أشرف روقة وعماد فتحي وأحمد داودا وأيمن حفني وعبد الله جمعة ومحمودعبد العزيز وأحمد مدبولي، محمد عنتر وكاسونجو ويوسف أوباما.

وشهدت القائمة غياب محمود جنش وأحمد توفيق وأحمد أبو الفتوح ومحمد الشامي ومحمد إبراهيم وإسلام جمال وأحمد رفعت لأسباب فنية، إلى جانب مؤيد العجان ومحمد مجدي وباسم مرسي ونانا بوكو ومحمود دونجا ومحمود حمدي الونش بسبب الإصابة.