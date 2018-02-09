القوات المسلحة تبدأ عملية شاملة لتطهير سيناء وإنفاذ القانون

أعلنت القيادة العامة للقوات المسحة تنفيذ الجيش المصري صباح اليوم الجمعة “خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية” في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وأوضح المتحدث العسكري أن العملية تأتي في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة.

وأكد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة أنه استمرارا لجهود إنفاذ القانون قامت عناصر من القوات الجوية باستهداف بعض البؤر والأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة لاستهداف قوات إنفاذ القانون والأهداف المدنية بشمال ووسط وسيناء.

وأَضاف البيان: تقوم عناصر من القوات البحرية بتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحري، بغرض قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية، وتشدد قوات حرس الحدود والشرطة المدنية من إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية، وكذا تشديد إجراءات التأمين للمجرى الملاحي، كما تقوم عناصر مشتركة من الجيش والشرطة بتكثيف إجراءات التأمين على الأهداف والمناطق الحيوية في شتى الجمهورية.

وفي السياق ذاته أعلن التلفزيون المصري، منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب سير العمليات العسكرية في سيناء وذلك من غرفة العمليات، فيما نشرت الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تدوينة صغيرة قال فيها: أتابع بفخر بطولات أبنائي من القوات المسلحة والشرطة لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية أعداء الحياة.

وأذاع التلفزيون المصري لقطات حية لهذه العمليات عبر مقطع فيديو قصير مدته 6 دقائق يرصد استعداد القوات المسلحة لهذه العمليات ويصور لحظة استهداف طائرات القوات الجوية لأهداف وعناصر إرهابية. فيما نشرت صفحة “سيناء الآن” منشورا قالت فيه: يوجد الآن حملة عسكرية مكبرة خرجت من المناطق الغربية لمدينة رفح باتجاه مدينة الشيخ زويد وتقوم بحرق عدد من العشش في حي أبوغيث سيناء، كذلك يوجد عدد من الجرفات والآليات توجهت للمناطق الغربية لمدينة رفح.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الساعات الماضية تم تداول خطاب صادر من مدير مستشفي الإسماعيلية موجه من إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة وإقليم قناة السويس، برفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي وحتى إشعار آخر .ونص الخطاب على أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة وأقسام الرعاية العاجلة، كما جرى التأكيد على توافر جميع أنواع الأدوية بصيدليات المستشفيات مع تواجد طبيب صيدلي على مدار اليوم، ومنع الإجازات والراحات بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر، وهو إجراء احترازي كما وصفته المصادر بعد تكليف الرئيس السيسي للقوات المسلحة بالقضاء على الإرهاب خلال 3 أشهر في سيناء.