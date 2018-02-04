السيسي في عُمان.. لقاء المساحات الرمادية

في توقيت مهم إقليميا، يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى عُمان في زيارة أُعلن عنها منذ نهاية العام الماضي، ورغم غياب السلطنة عن مشهد الصراع المباشر، الخليجي – الخليجي والإقليمي والدولي، إلا أن العديد من المؤشرات تفيد تلاقيا مصريا عُمانيا على أرضية سياسية إقليمية واحدة، تتناقض ثانويا مع المظلّة السعودية التي تسيطر على مجلس التعاون الخليجي، وترفض منطق الاندفاع والمغامرة السعودي رفضا خافتا ينبع، فيما يبدو، من الموقع الحرج، حاليا، للبلدين في الإقليم، جغرافيا وسياسيا واقتصاديا.

تتشابه الصياغة العُمانية في السياسة الخارجية، جزئيا، مع المتّبعة في مصر بعد يونيو 2013؛ فتجتمع منظومتا السياسة الخارجية على نقاط للتشابه من حيث منهج التعاطي مع الصراع الإقليمي القائم منذ سنوات، وتعتبر الدولتان نفسهما خارج الاستقطاب الإقليمي بين محوريّ المقاومة من ناحية والولايات المتحدة ومملكة آل سعود من جهة أخرى.

وبالإطّلاع على الملفات التي يتم بحثها خلال الزيارة، قد تسعى الإدارة المصرية للاستناد على عُمان لجلب استثمارات تحتاجها القاهرة، الأمر الذي يمتاز بكونه بلا تكلفة سياسية أو موقف سياسي مكافئ للاستثمارات، أو المساعدات، على العكس من استثمارات ومساعدات القوى الأكبر في الخليج، مملكة آل سعود والإمارات، التي طالما انعكست في مواقف سياسية خارجية مصرية ملتحقة بتلك القوى، مقابل ما تقدمه من دعم اقتصادي على حساب المصالح الاستراتيجية المصرية.

السلطنة ليس لها أجندة سياسية إقليمية محددة تضغط بالأموال من أجلها، وبالتالي، وفقا لمصر، قد يؤدي التوسّع في العلاقات الاستثمارية والتجارية معها إلى مفارقة أكبر للأجندة السعودية ومتطلباتها، مع طرف “آمن” ولا يُعَد مارقا بلغة الغرب ومنظومته السياسية، فهو غير محسوب على معسكر المقاومة ومناهضة النفوذ الأمريكي والسعودي والصهيوني، وغير محسوب على حلف قطر وتركيا، المُعادي لمصر من قبل الأزمة الخليجية القطرية وفضلا عنها.

بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد عام 1979، كانت سلطنة عمان واحدة من دول عربية قليلة أبقت على علاقتها بمصر في مقابل جبهة واسعة تشكّلت من أغلب دول العرب، وقطعت العلاقات اعتراضا على خروج مصر من الصراع العربي الصهيوني، ولسنوات طويلة، ورغم تعاقب تشكيلات ورؤوس النظام السياسي المصري، تمتعت العلاقات الثنائية بين البلدين باستقرار ومتانة عززهما الموضع السياسي الإقليمي لعُمان، كدولة تؤثر، إجمالا، عدم الانخراط في الصراعات الإقليمية بما يضمها بالفعل إلى أحد الأطراف المتصارعة، ويحافظ توجهها بشأن تلك الصراعات على موقع محايد بلا طموح لتوسيع نفوذها كدولة، أو للاستفادة من تناقضات القوى الإقليمية.

حقق النظام المصري خروجا من هذا الاستقطاب في خلافه، الثانوي، مع المملكة بشأن سوريا والتدخل السعودي في لبنان، والتصعيد السعودي ضد إيران الذي بلغ حد إطلاق التهديدات المباشرة والدعوة لخوض حرب معها، من ناحية أخرى يرفض النظام المصري رفضا قطعيا أن يُحسَب على المحور المقابل؛ فأبقى على قطيعة كالعداء مع إيران وأعلن التزامه بالخط الأمريكي العام الموضوع لسياسة الشرق الأوسط، على خُطى إدارة دونالد ترامب، مع هامش ظاهري للاستقلالية تجلّى في رفض مصر اعتراف ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وعطّلت خطوة ترامب، عمليّا، المسار المصري الملتحق والمرحّب بالرؤية الأمريكية “الجديدة” لسلام طويل أمد بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، ووضعته في حرج بالغ جعل من هذا الالتحاق خيارا مذلّا بما يفوق الاحتمال، على أي حال يدعم النظام المصري سياسة محاصرة إيران وقوى المقاومة، على أساس سياسي وإعلامي، يعتبر إيران وحلفاءها قوى “إرهابية” تقوّض استقرار المنطقة وتهدد “أمن الخليج”، بلا اعتبار عملي لحقيقة ضرب الحلف السعودي لأمن المنطقة، وأمن مصر، وممارسته لذلك طوال سنوات، بمحاولة إسقاط الدولة السورية وتجميع وتنظيم آلاف الإرهابيين والإنفاق على تسليحهم، وهم أنفسهم من يهددون مستقبل مصر والمنطقة بالشكل الذي تعلنه الإدارة المصرية، حين تتحدث عن تداعيات صناعة الإرهاب وتكوينه والغطاء الفكري والثقافي والأيديولوجي والسياسي له، وتلجأ في الوقت ذاته لإطلاق صفة الإرهاب على القوى التي قاومته على الأرض ودحرته، وقاومت الكيان الصهيوني من قبل ودحرته وتعدّه عدوا رئيسيا.

على الجانب الآخر، تقع السلطنة خارج الاستقطاب المذكور من زاوية تقوم على ما في موقعها الجغرافي من ازدواج، كما تقوم على علاقات تاريخية، وسكّانية عريقة، مع إيران؛ الازدواج المذكور يتجلّى في إطلالة السلطنة على الخليج العربي، ووجودها في مجلس التعاون الخليجي والمنظومة السياسية للخليج منذ زمن، من ناحية، وجوارها اللصيق وعلاقاتها التاريخية، والاقتصادية الحالية، مع إيران، من ناحية أخرى، وعلى خلاف نموذج الإمارات، أبقى السوق العُماني على نمط اقتصادي اندمج في المنظمة الاقتصادية للعولمة دون أن يسمح لها بتغيير النموذج الاجتماعي للبلد.

كما أسهم الجوار المباشر لليمن في عزوف عمان عن المشاركة بالتحالف السعودي للعدوان، وحاولت السلطنة العمل دبلوماسيا على حل سياسي يحقن الدماء، ويغلق باب الاضطراب والصراع المسلّح في منطقة الخليج، التي تنتظرها أخطار كبيرة حال تصاعد الردود الصاروخية اليمنية، فلم يكتفِ اليمنيون بقصف باليستي للمملكة التي تقود العدوان، بل شملت أهدافهم نقاط حيوية ومهمة في الإمارات، الشريك الأساسي للمملكة والمجاورة لعُمان، من هنا أثبت الواقع صحة الرؤية العُمانية المبكرة بالعزوف عن الانخراط في الحلف السعودي ضد اليمن، الذي لم يحقق أي من أهدافه فضلا عن تعريضه لمصالح كافة دول الخليج، ومنها مملكة آل سعود نفسها، للخطر، في ظل اعتماد جميع تلك الدول على توازن النفط وصناعة استخراجه ونقله – والاستقرار السياسي، مع تحييد اليمن عن المعادلة الخليجية برمّتها بما يضمن حدا أدنى أو أقصى للنفوذ السعودي بها، ويضمن أمن وسلاسة التجارة (النفط) في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، معادلة تتعرض للانهيار تدريجيا منذ بدء العدوان على اليمن، واستجلابه لردود فعل يمنية قد تكفل القضاء على معادلة الاستقرار تلك لصالح معادلة جديدة يلفّها الغموض.

كما كفلت العلاقات المصرية السورية التاريخية ومحددات الأمن القومي المصري مفارقة ثانوية لموقف آل سعود بشأن سوريا، كفلت العلاقات العُمانية الإيرانية ومقتضيات الاقتصاد والعلاقات التجارية موقفا رماديا للسلطنة من “معاداة إيران” والقطع معها، كما جاء الالتحاق المصري للمملكة في الشأن اليمني فاترا؛ إذ اكتفى بالدعم السياسي وأحجم عن العسكري العملي، في تناغم مع موقف عُمان؛ من ناحية أخرى تنخرط مصر في الملف الفلسطيني بحكم الجغرافيا أولا، قبل التاريخ، ووضعت على عاتقها الترويج لصفقة القرن بالتنسيق مع مملكة آل سعود وترامب، وكانت الأكثر ترحيبا بترامب وفوزه وما سيفتحه من “أفق” للسلام، في انسجام مع الموقف “الخليجي” العام في القضية الفلسطينية، الذي يضم عُمان أيضا، والقابل بحل الدولتين وتقسيم القدس دون أي تصوّر عن فعل عملي يمنع الكيان الصهيوني من التهام القدس كاملة، خضوعا للأمر الواقع المفروض أمريكيا وصهيونيا، من هنا تتلاقى مصر والسلطنة سياسيا على مبدأ “عدم الانحياز الإقليمي” إن صح التعبير، وإن التزما على أرض الواقع وفي مجمل الأمر بمحددات المعسكر الأمريكي السعودي، مع اختلافات ثانوية تبقيهما في مساحة رمادية تعزز صورة “الحياد” وعدم الانحياز.