الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. زيارة عُمان والإمارات.. وخلاف مع أنقرة

شهد الأسبوع الماضي حراكًا دبلوماسيًا واسعا، توزعت بين الزيارة الرئاسية لكل من سلطنة عمان والإمارات، وزيارة السودان للقاهرة كمحاولة لتذليل العقبات بين البلدين، كما شهد الأسبوع الماضي توترًا بين القاهرة وأنقرة على خلفية غاز البحر المتوسط.

زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عمان والإمارات

زار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، سلطنة عمان يوم الأحد الماضي، بدعوة رسمية من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، في أول زيارة رسمية للرئيس السيسي للسلطنة منذ توليه الحكم، حيث استمرت الزيارة 3 أيام واختتمت يوم الثلاثاء الماضي.

وجسدت الزيارة عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، خاصة بعد أن أكد البيان الصادر عن البلاط السلطاني أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس المصري للسلطنة، تأتي امتدادا للعلاقات الأخوية الراسخة بين السلطنة ومصر، وتعزيزا لمسيرة التعاون المثمر وحرصا من قيادتي البلدين على دعم المصالح المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات.

والتقى السيسي بوفد ضم أكثر من 40 من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين العُمانيين، حيث تتطلع الحكومة المصرية إلى أن تكون مصر قاعدة للاستثمارات العُمانية في إفريقيا من خلال قيام مجتمع الأعمال العماني، وفي الزيارة تم الاتفاق على دراسة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين مصر وعمان يعزز من تحسن الوضع الاقتصادي والتجاري في مصر وعمان.

على الصعيد السياسي، شهدت المباحثات المصرية العُمانية ثباتًا في الرؤى والمواقف وتوافقًا في وجهات النظر تجاه الأوضاع والعلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، خاصة الوضع في اليمن وليبيا وسوريا، بدوره أبدى السلطان قابوس دعم مصر في حربها ضد الإرهاب، وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم زيارة الرئيس في تعزيز أطر التعاون القائمة ودفعها إلى آفاق أرحب.

وبعد مغادرته لسلطنة عمان، وصل الرئيس المصري، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في زيارة رسمية بحث خلالها، عددا من المسائل الثنائية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب على “الإرهاب”.

ووفق بيان للرئاسة المصرية فقد التقى السيسي حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث آخر مستجدات القضايا الإقليمية والملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وأكد قادة الإمارات خلال زيارة السيسي دعم ومساندة مصر في حربها ضد “الإرهاب”.

الخلاف مع أنقرة

حذرت وزارة الخارجية الأربعاء الماضي من المساس بحقوق مصر السيادية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث يوجد حقل ظهر للغاز، واعتبرت أن أي مساس بالمنطقة، أمر مرفوض وسيتم التصدي له. التحذير جاء على خلفية إعلان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، رفض بلاده لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص الموقعة في عام 2013، والتي تمنح القاهرة حق التنقيب عن الغاز في المنطقة.

وأكدت الخارجية المصرية، أن الاتفاق مع قبرص متسق مع قواعد القانون الدولي وتم إيداعها بالأمم المتحدة كاتفاقية دولية، وينص الاتفاق بين القاهرة ونيقوسيا عاصمة قبرص، على الاستفاد من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.

ويتلخص الطرح التركي المفاجئ حول مناطق التنقيب في شرق المتوسط وفقًا لمتابعين أتراك، في ثلاثة نقاط، الأولى أنه لا بد أن يكون هناك تفاهمات بين الأطراف المتشاطئة لغاز المتوسط حول التقاسم والتحاصص، والنقطة الثانية ترى فيها أنقرة أنه بدون حل المشكلة القبرصية، لا يمكن إطلاقًا تحقيق تقدم في هذا الموضوع، والنقطة التركية الثالثة والتي تركز عليها أنقرة، بأن هذا التنقيب والبحث يحتاج إلى تصدير، الأمر الذي يحتاج إلى تباحث حول هذه الآلية.

الجدير بالذكر أن تركيا لم توقع على الاتفاقية الخاصة بقانون البحار للعام 1982 والتي تحدد المياه الإقليمية للدول، كما أن تركيا تعتبر الجزء الشمالي التركي من جزيرة قبرص دولة مستقلة ذات سيادة، بينما المجتمع الدولي لا يعترف بهذه الدولة القبرصية التركية.

مصر والسودان

عقب اجتماع رباعي أمس بالقاهرة لوزيري خارجية البلدين ورئيسي جهازي المخابرات، أكد بيان مشترك على “ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ورفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى.

وعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره السوداني إبراهيم غندور، مؤتمرا صحفيا مشتركا للإعلان عن نتائج الاجتماع والقضايا التي جرى مناقشتها.

وبخصوص ملف جزيرة سواكن السودانية قال غندور إن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما زار السودان زار هذه الجزيرة وطرح إعادة ترميم كل المباني، وعرض أن تستخدم كجزيرة سياحية للمنفعة المشتركة، ولم يكن هناك أي حديث عن تعاون عسكري في هذه الجزيرة، ولم يكن هناك أي حديث على الإطلاق حول قاعدة عسكرية تركية لا في الجزيرة ولا في أي مكان في السودان.

وحول عودة السفير السوداني للقاهرة، قال غندور إن الطريق ممهدة لعودته. ومن جهته قال وزير الخارجية المصري بأنه “لا يمكن أن نتصور أن يكون لمصر أي علاقات لها تأثير سلبي على السودان، الأمر الذي أقره أيضا الوزير غندور في أسس ما تنتهجه السودان من سياسة في هذا الشأن.