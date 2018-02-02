الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. زيارة السيسي لإثيوبيا.. والعلاقة مع السودان.. واجتماع وزراء الخارجية العرب

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث والتطورات الدبلوماسية، أبرزها زيارة مصرية لإثيوبيا؛ لحضور قمة دول الاتحاد الإفريقي، واجتماع وزراء خارجية العرب؛ لمناقشة قضية القدس في ضوء قرار الرئيس الأمريكي الأخير الخاص بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

زيارة السيسي لإثيوبيا

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين الماضي، إلى مصر، قادمًا من إثيوبيا، عقب المشاركة في اجتماعات قمة دول الاتحاد الإفريقي الثلاثين، والتي عقدت على مدار يومي 28 و29 من شهر يناير الماضي، بمشاركة نحو 15 رئيس دولة، وتم انتخاب مصر فيها بالإجماع من أجل رئاسة القمة القادمة عام 2019.

حضر القمة الإفريقية الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وانتقلت خلال القمة الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي من الرئيس الغيني ألفا كوندي إلى الرئيس الرواندي بول كاغامي.

وناقشت القمة موضوعات عديدة، أبرزها النزاعات المسلحة في إفريقيا، وآفات الهجرة غير الشرعية، وتفعيل المنطقة التجارية الحرة في إفريقيا، وبروتوكول حرية تنقل المواطنين الأفارقة، ووضع آلية صارمة لمحاربة الفساد، وغيرها من الموضوعات، كما اتفق القادة الأفارقة على تسوية عدد من القضايا الخلافية، بينها مشروع إصلاح الاتحاد الإفريقي وتمويله ذاتيًّا.

وعلى هامش القمة الإفريقية عقد لقاء ثلاثي مغلق بين الرئيس المصري والسوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، وعقب انتهاء اللقاء قال الرئيس المصري في كلمة مقتضبة إن قادة الدول الثلاث “سيعملون على تحقيق مصلحة جميع الأطراف كأنها مصلحة بلد واحد”، وكان موضوع أزمة سد النهضة أبرز ما نوقش في القمة الثلاثية.

وذكرت وكالة الأناضول أن القمة الثلاثية المغلقة بدأت باجتماع ثنائي بين رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس المصري لمدة ساعة، ومن ثم التحق بهما الرئيس السوداني، وقالت مصادر للوكالة إن القادة الثلاثة سيصدرون توجيهات للجنة الفنية الثلاثية باستئناف المفاوضات.

التعتيم الشديد على المفاوضات المصرية في إثيوبيا قابلته مجموعة من التسريبات، كأن تقوم إثيوبيا بملء السد على ثلاث سنوات، متعهّدة بألا تتضرر الحصة الرسمية المخصصة لمصر والتي تقدر بـ55 مليارًا، ما يعني فقدان مصر كامل الحصة الإضافية “غير الرسمية” التي كانت تأتيها من السودان، والتي تقدر بين 8 و 15 مليارًا، مع اتباع مصر وسائل تقنية تمكنها من توفير فاقد المياه المتمثل في سوء الاستخدام، ووقف زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه لمدة ثلاث سنوات، وفي مقدمتها الأرز، مع وعد إثيوبيا بدون ضمانات لعودة تلك الحصة الفائضة بعد ثلاث سنوات، التسريبات ترافقت مع إجراءات مصرية على أرض الواقع تدعم هذه الأنباء المسربة، حيث قررت وزارة الموارد المائية والري خفض مساحة الأراضي المزروعة بالأرز، واتخذت الوزارة قرارها بالاتفاق مع وزارة الزراعة وممثلي مجلس النواب بلجنتي الزراعة والري، ووافقت كل الأطراف المعنية على خفض مساحة الأرز 300 ألف فدان تقريبًا من مليون و100 ألف إلى 724 ألف فدان فقط في 8 محافظات.

وقال خبراء إن الاتفاق المصري الإثيوبي في حال إتمامه على النحو الذي تدور حوله التسريبات بخصوص التنازل عن نسبة 7% من حصة مصر في نهر النيل، والخاصة بزراعة الأرز، مقابل السماح بملء خزان سد النهضة الإثيوبي في 3 سنوات، له بالغ الضرر على الزراعة المصرية، خاصة زراعة الأرز، التي ستتوقف خلال الثلاث السنوات المقبلة.

السودان.. تصريحات تصالحية

تمر العلاقة بين القاهرة والسودان بحالة غير مستقرة، فمن أقصى حالات التوتر التي وصلت إلى حد التلويح بالخيارات العسكرية، إلى التصريحات الودية والمهادنة، حيث وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم الثلاثاء الماضي، رسالة هامة للمصريين، أكد فيها أن بلاده غير حريصة على وجود علاقة متوترة مع مصر، مشيرًا إلى أن الخرطوم مستعدة للتعاون مع القاهرة لأقصى الحدود.

خطاب السودان الودي تزامن مع خطاب مصري لا يقل ودًّا عنه، ففي القمة الثنائية التي جمعت الرئيس المصري بنظيره السوداني في إثيوبيا اتفق الجانبان على رسم خارطة طريق، تعيد علاقات الدولتين إلى مسارها الصحيح، وتحصنها من أي مشكلات مستقبلية.

ويوم السبت الماضي قال وزير الخارجية سامح شكري إنه شعر خلال لقائه بوزير الخارجية السوداني بالرغبة في إزالة التوترات التي سادت مؤخرًا العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن هناك رباطًا مقدسًا يجمعنا بالسودان، ولن نتنازل عنه، وأضاف شكري أنه تولد لديه انطباع بعودة السفير السوداني للقاهرة في القريب العاجل.

الوتيرة المتصاعدة للتصريحات الودية بين مصر والسودان تأتي على الرغم من رفض السودان يوم الاثنين الماضي مبادرة مصر حول النهضة، والتي تقضي بإشراك البنك الدولي في المفاوضات، ووعدت الخرطوم بتقديم خطة بديلة.

جامعة الدول العربية

بالأمس عقد الاجتماع المستأنف لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير خارجية جيبوتي محمود على يوسف، الذى تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم.

وأكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية العرب، على هامش الجلسة التي عقدت أعمالها في القاهرة، رفض القرار الأمريكي بشأن تغيير الوضع القانوني للقدس ونقل السفارة الأمريكية، وأعلن البيان وجود تحرك مع الاتحاد الأوروبي، الذي عبر عن دعمه للحقوق الفلسطينية، مع ضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الدولتين.