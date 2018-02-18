الحضانات المخالفة.. أرقام ووقائع تكشف الخطر

لا تزال عشرات الآلاف من الحضانات غير المرخصة، التي تتوسع في الانتشار والتأسيس بطرق غير شرعية، أزمة تواجه المواطنين والمسؤولين، وتنال في المقام الأول من الأطفال، لما تخفيه داخلها من مخالفات جسيمة؛ أبرزها ما يتعلق بالعنصر البشري، وسلامة المبنى، وملائمة المناهج، وعدم صلاحية الوسائل والأدوات المستخدمة للتعليم والتدريب والترفيه، وتحولت إلى مجرد مشاريع للكسب والتربح.

العديد من الحضانات لا توفر عوامل السلامة والأمن؛ لكونها تقع داخل عقارات متهالكة، وجدران وأرضيات وأسقف مشققة، تطفح داخلها مياه الصرف، بجانب عدم ملائمة موقعها؛ فبعضها يجاور الأسواق، ومواقف السيارات، والطرق السريعة والفرعية، كما تفتقر لوجود التهوية والحدائق وغرف الرضاعة والفنون والمكتبات، بخلاف الأثاث المتهالك.

كما تضم غالبية الحضانات غير المرخصة، مدرسين ومشرفين غير مؤهلين بالمرة، وقد يلجأ إليها الأهالي لانخفاض أجورها الشهرية، التي لا تقل عن مبلغ 200 جنيه شهريا، وقال ناصر إسماعيل خلف، طبيب بشري، إنه فوجئ بأن من يدرس لابنته في إحدى الحضانات بمحافظة المنيا، حاصل على دبلوم، وعليه تقدم بعدة شكايات لمديرية التضامن بلا جدوى، مضيفا لـ”البديل”، أن الأمر انتهي بمنع ابنته من الذهاب إلى الحضانة، بعدها اكتشف أيضًا، أنها غير مرخصة.

وفي نوفمبر من العام الماضي، لقي طفل مصرعه داخل حضانة أهلية بمركز مطوبس بكفر الشيخ؛ نتيجة إهمال عوامل النظافة والتعقيم، ما أصاب الطفل بميكروب أدى لتضخم الكبد لديه، وفي المطرية أصيب عامل أثناء تدخله لفض مشاجرة بين ولي أمر طالبة ومدير حضانة تشاجرا بسبب سوء معاملة الطفل، ونقل المصاب إلى المستشفى.

وفي مايو 2016، تعرض أطفال داخل إحدى الحضانات غير المرخصة بالغردقة للتعذيب عن طريق الكي بملعقة ساخنة، وحرر 5 أولياء أمور محاضر بقسم شرطة أول الغردقة، وتبين من تحقيقات النيابة، أن وراء الواقعة طفل عمره 6 سنوات، يسكن في نفس العقار الذي تقع به الحضانة، ووجهت النيابة تهمة الإهمال لمسؤولي الحضانة، كما تبين أن مشرفة الحضانة تركت البوتاجاز مشتعلا في إحدى الحجرات وذهبت إلى حجرة أخرى، وقام الطفل بتسخين ملعقة على البوتاجاز المشتعل وكوى الأطفال بها.

وتستمر إجراءات غلق مئات الحضانات المخالفة في بالمحافظات المختلفة؛ ففي الشرقية، أغلق المحافظ 667 حضانة مطلع العام الماضي؛ لعدم التزام أصحابها باشتراطات فتح الحضانات وممارسة عملها طبقاً لأحكام القانون، وفي القليوبية، أكد رئيس مدينة طوخ إغلاق 124 حضانة غير مرخصة لا تستوفي الإجراءات وعوامل الأمن والسلامة.

من جانبها، استحدثت وزارة التضامن الاجتماعي، مشروعًا يقضي بإنشاء الحضانات المنزلية، بهدف إنشاء 500 حضانة خلال 3 سنوات، في محافظات القاهرة، الجيزة، أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الغربية، من المقرر أن يتم إضافتها في تعديل لائحة الحضانة النموذجية الخاصة بالوزارة، لتكون النموذج الأوسع انتشارا؛ لملائمته البيئة.

وقالت سحر مشهور، مستشار وزير التضامن للرعاية الاجتماعية وتطوير الحضانات، إن الحضانات المنزلية مثل الأهلية المتعارف عليها، لكنها تنفذ وتدار داخل المنازل بقيادة وإشراف الجمعيات الأهلية الشريكة والمتخصصة، ما سيطرح حيزا واسعا من الإتاحة والانتشار، كما سيخلق فرص عمل كثيرة للنساء داخل البيوت.

وأوضحت عزة إبراهيم، مدير إدارة الأسرة والطفل بوزارة التضامن، أن هناك أطرا تشريعية وقانونية تنظم دور الحضانة، إلى جانب معايير لازمة قبل استصدار تراخيصها؛ أبرزها عوامل السلامة والجودة الخاصة بالمبنى من حيث إنشائه وبعده عن مصادر التلوث والخطر كمستودع البوتاجاز والطرق السريعة والأسواق، مع توافر عناصر التهوية والإضاءة، وأضافت لـ”البديل”، أن مساحة الغرف لا تقل عن 16 مترا، بحيث يكون نصيب الطفل متران في الغرفة.