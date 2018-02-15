التمويل يعوق اكتشافات الطاقة.. والخصخصة حل المسؤولين

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، بعد الإعلان عن اكتشافات الغاز الأخيرة، خاصة مع توافر البنية الأساسية المطلوبة، سواء من خلال شبكات النقل والموانئ وخطوط وغيرها من التسهيلات ومنها محطات الإسالة، طالب المشاركون في جلسة التمويل والاستثمار خلال مؤتمر “ايجبس 2018″، بضرورة طرح شركات البترول والغاز للتداول في البورصة لتوفير التمويل اللازم لأنشطة البترول والغاز.

خبراء البترول الدوليون والمحليون، أكدوا خلال المؤتمر، أن مصر تتجه حاليا لبدء عمليات البحث والاستكشاف في منطقة البحر الأحمر، موضحين أنها منطقة واعدة، وأن الشركات الأجنبية تنتظر نتائج هذه الأبحاث حاليا للتقدم للمزايدات المقرر طرحها مستقبلا.

الاكتشافات الجديدة للغاز في مصر تواجه مشاكل التمويل، لذا دار النقاش في المؤتمر حول سبل توفير التمويل اللازم لمساعدة شركات البترول والغاز في القيام بأنشطة التنقيب والاستكشاف والإنتاج ودور البنوك والمؤسسات المالية المصرية، وكذلك البورصة المصرية في توفير التمويل، الأمر الذي أدى إلى طرح فكرة خصخصة شركات البترول، التي تأتي في إطار اتفاق الحكومة مع صندوق النقد بطرح شركات القطاع العام في البورصة لزيادة رأسمالها.

المسؤولين يروجون للخصخصة

روج المسؤولون في الدولة لدور البورصة في توفير التمويلات، الأمر الذي تحدث عنه محمد فريد، رئيس البورصة، بإمكانية تمويل شركات البترول والغاز، لاسيما مع قلة عدد شركات البترول والغاز المدرجة في البورصة، مضيفا أن إدراج الشركات من شأنه رفع قيمتها المالية، وشهد السوق مثالا لتجربة ناجحة لإحدى الشركات التي ارتفعت قيمتها من 2 مليار إلى 12 مليار جنيه خلال سنتين.

وأشار رئيس البورصة، إلى أن ثقافة الحكومة تغيرت بالنسبة طرح الشركات للاكتتاب؛ ومن أهم الأمثلة، طرح هيئة المجتمعات العمرانية أسهمها للاكتتاب، في حين أن إدراج الشركات في البورصة يقلل من حصة الدولة في امتلاك هذه الشركات التي تعد ملكا عاما للشعب والأجيال القادمة.

البنوك تساهم في تمويل الاكتشافات

ومن جانبه، قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في قطاع البترول والغاز مع ظهور الاكتشافات الجديدة، لاسيما حقل ظهر، وكذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، وهذه الأنشطة تتطلب تمويلًا كبيرًا، وسيكون للبنوك دور كبير في دعم هذه الأنشطة خلال العام المقبل، مضيفا أن القطاع المصرفي المصري يتسم بالقوة وتوافر السيولة نظرًا لارتفاع معدل الإدخار في البنوك، كما كان لتحرير سعر الصرف أثرًا إيجابيًا على دعم السيولة في القطاع المصرفي، متابعا: “بالنسبة لبنك القاهرة، فهو جاهز وقادر تمامًا على تلبية متطلبات التمويل، كما أننا نقدم هياكل تمويل متنوعة في هذا المجال، ومنها الصكوك البنكية التي يمكن إصدارها لشركات البترول والغاز”.

وتتخوف الحكومة من دخول معترك الاكتشافات الجديدة، دون وجود شركاء أجانب بسبب عدم قدرتها على تمويل الاستثمارات منفردة لزيادة عجز الموازنة العامة التي تسعى إلى تقليله السنوات القادمة وارتفاع الديون المحلية والأجنبية.

الشريك الأجنبي مطلوب

وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ألمح إلى أن الاكتشافات لن تتم بدون الشريك الأجنبي؛ فالوزارة تعمل على معرفة المشاكل التى يواجهها الشريك الأجنبي وتفهم توقعاتهم، وحقل ظهر يمثل نقطة تحول في صناعة الغاز، حيث جذب اهتمامهم بالعقبات التي تواجه البحث في المياه العميقة بما تضمه من تحديات كبيرة، مؤكدا أنهم يبحثون عن مزيد من الاكتشافات في المياه العميقة، التي تتسم بالصعوبة، ويجب عليهم مواجهة تحدياتها ووضع نظام اقتصادى قادر على تحقيق المنفعة لجميع الأطراف.

الخصخصة مستمرة

وقال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، إن خطط الخصخصة لم تتوقف منذ بدأت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي امتدت من الشركات العامة إلي المرافق العامة أيضا، والدليل، عندما أعلن وزير التخطيط، أن الجهاز الإداري للدولة متخم بالعمالة، ويمكن تقليصه إلى 10% فقط من العدد الحالي، لم يهتم البعض وحتى بعد صدور قانون الخدمة المدنية بهذه التصريحات، ما يعني أن الخصخصة على الأبواب، وهو ما تسعي إليه الحكومة حاليا.

وأضاف الميرغني لـ”البديل”، أن طرح شركات البترول والغاز للتداول في البورصة لتوفير التمويل اللازم لأنشطة البترول والغاز، هو الشماعة التي سيتم تعليق عليها خطة الخصخصة، حيث إن التنازل عن 1% من أملاك الدولة يعد خصخصة واضحة وصريحة للقطاع العام الذي كان قاطرة التنمية في يوم من الأيام، وما يجب فعله، تطوير الشركات لتكون قادرة على العمل دون الحاجة إلى أي مساعدات خارجية.