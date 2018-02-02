التصنيع.. سبيل رفع كفاءة إنتاج مصر من الأسماك

تمتلك مصر فرصًا واعدة في الاستزراع السمكي إذا ما تم حل المشكلات التي تواجه هذه الصناعة الهامة ، والتي يتمثل أبرزها في عدم وجود إمكانيات التبريد؛ للحفاظ على إنتاج هذه المزارع وضمان وصولها لأبعد مسافات ممكنة. حيث ان إنتاج الأسماك في مصر ينمو بصورة مطردة، ففي فترة التسعينيات وصل حجم الإنتاج إلى 200 – 300 ألف طن، وقفز إلى 1.2 مليون طن عام 2015، ثم وصل إلى 1.8 مليون طن في العام الحالي، وذلك بمعدل زيادة في الإنتاج يقدر بنحو 8 – 10% سنويًّا، ويعد سمك البلطي هو النوع الأكثر إنتاجًا في مصر ويمثل 58% من حجم إنتاج المزارع السمكية، يليه البوري والكات.

ومن جانبه قال صلاح طاهر، خبير الاستزراع السمكي: على الرغم من توافر فرص واعدة لتطوير استزراع وصناعة الأسماك في مصر، إلا أنها لم تصل الى حد الاكتفاء الذاتي حتى الآن، ووفقًا للاحصائيات بلغ حجم واردات الأسماك من الخارج في عام 2015 ما يقارب الـ300 ألف طن، وأرجع ذلك إلى المعوقات التي تواجه هذه الصناعة؛ مما جعل القدرة على الاستثمار في حالة انكماش، وطبقًا لأحدث الإحصائيات العالمية تحتل مصر المركز العاشر عالميًّا في إنتاج الأسماك، لكن من حيث القيمة نجد أن دولة النرويج هي الأفضل؛ حيث تقوم بتصنيع الأسماك مرتفعة القيمة والمعروفة عالميًّا.

وأشار خبير الاستزراع السمكي إلى أن 75% من إنتاج مصر من الأسماك سنويًّا يأتي من المزارع السمكية، والباقي من المصائد الطبيعية، وهو ما يعني أنه في حالة اعتماد مصر على المصائد الطبيعية تصل الأسماك إلى أسعار خيالية، ويتركز إنتاج السمك في منطقة الدلتا والمحافظات الساحلية، حيث تنتج محافظة كفر الشيخ 71% من الأسماك، بينما 15% من الإنتاج في محافظة الشرقية، و11% بمحافظة البحيرة، مؤكدًا أن هذا الإنتاج يتم تسويقه في المحافظات القريبة؛ لعدم توفر إمكانيات تبريد الأسماك لنقلها لمسافات أبعد، إلا أن ضعف إمكانيات التبريد يؤدي لبيع الإنتاج في السوق المحلي فقط وبشكل يومي؛ مما يضغط على الأسعار، حيث يصل عمر السمكة بعد الصيد 18 ساعة فقط قبل تعرضها للتلف، وهو ما يحول دون وصول الأسماك إلى محافظات الصعيد التي لا تمتلك مزارع أو مصائد أسماك.

وكشف طاهر عن أخطر المعوقات التي تواجه صناعة الأسماك في مصر والمتمثلة في توجيه كافة الاستثمارات إلى مدخلات الإنتاج من مصانع أعلاف ومفارخ ومزارع السمك، وبعد إنتاج الأسماك لا يوجد أي عمليات بعد الحصاد، لافتًا إلى أن تمويل مزارعي الأسماك يكون من خلال طريقتين: إما شراء مستلزمات الإنتاج والأعلاف بالدفع الآجل، أو أن يقوم التجار بتمويل المزارع وأخذ الإنتاج بالكامل لتسويقه، وبالتالي يتحكم التجار في الأسعار، وتتم العملية بالكامل في صالح التاجر الذي يبيع الأسماك في سوق الاستهلاك اليومي، فضلاً عن أن 3% فقط من إنتاج الأسماك في مصر تجرى عليه عمليات تصنيعية، في حين أن 97% من الإنتاج يباع في السوق اليومي.

ولفت طاهر إلى أن 95% من الأسماك المصرية هي أسماك عالية الجودة بعد خروجها من المياه، ولكن بحكم أن التداول غير مبرد، تكون عرضة للتلف سريعًا، بينما إذا تم تبريدها لدرجة حرارة صفر، تظل صالحة لمدة 21 يومًا، وهو ما يبرر عدم توافر الأسماك في صعيد مصر، هذا إلى جانب أن الاستزراع السمكي في مصر موسمي، يتم استخراجه من المياه قبل أشهر الشتاء؛ لأن السمك من نوع البلطي المنتشر في مصر لا يتحمل درجة حرارة أقل من 8 درجات مئوية.

وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن إنتاج مصر من الأسماك ليس قليلاً، ولكنه منخفض في المصائد الطبيعية، رغم امتلاكنا لمساحات هائلة من المسطحات المائية الطبيعية غير المستغلة بالشكل الأمثل، مشيرة إلى أن أكبر مشكلة تواجه هذه الصناعة في مصر هي عدم وجود معاملات بعد الحصاد، وعدم وجود التبريد، لافتة إلى إمكانية مشاركة البنوك في تمويل مشروعات الاستزراع السمكي، حتى لا يكون الزارع فريسة للتجار الذين يمولون الإنتاج، ويشترونه بالسعر الذي يحددونه، مشددة على ضرورة وصول الأسماك إلى القرى الفقيرة بصعيد مصر، في محاولة لسد الفجوة الغذائية من باقي البروتينات الأخرى التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني.