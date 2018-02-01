البلوك 9.. تهديدات صهيونية ومواجهة لبنانية حازمة

خلال كلمته في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، قال وزير الحرب الصهيوني، أفيجدور ليبرمان، أمس، إن بلوك الغاز رقم 9 في البحر المتوسط ملك لكيانه المزعوم، وإن إعلان لبنان مناقصةً بشأنه “تصرف استفزازي”.

ادعاءات ليبرمان ملكية تل أبيب لبلوك الغاز 9، واجهها لبنان بردود حازمة، فوصف رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، كلام ليبرمان بأنه تهديد للبنان، ولحقه في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية.

موقف رئاسة الحكومة لم يختلف عن موقف عون؛ إذ وصف رئيس الحكومة، سعد الحريري، ادعاء ليبرمان بالباطل شكلًا ومضمونًا، ويقع في إطار سياسات إسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين، وتهديد الأمن الإقليمي.

وشدد الحريري على أن الحكومة اللبنانية ستتابع خلفيات كلام ليبرمان مع الجهات الدولية المختصة؛ للتأكيد على حقها المشروع بالتصرف في مياهها الإقليمية، ورفض أي مساس بحقها من أي جهة كانت، واعتبر الحريري، ما جاء على لسان ليبرمان، استفزازًا سافرًا وتهديدًا يرفضهما لبنان.

أما وزير الطاقة اللبناني، سيزار أبو خليل، أكد أن أي اعتراض على حدود لبنان البحرية سيبقى على الورق، ولن يتمكن أحد من تنفيذه على أرض الواقع، وشدد على أن لبنان سيستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية حدوده البحرية من التهديدات الإسرائيلية.

وأكد وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أنه قال للأمم المتحدة في رسالة بعث بها، إن لبنان يؤكد حقه في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة، وعن مصالحه الموثقة والمحقة.

ومن جانبه، وصف حزب الله تصريحات ليبرمان، بأنها تعبير جديد عن الأطماع الإسرائيلية المتواصلة في ثروات لبنان، ضمن إطار السياسية العدوانية ضد لبنان وسيادته.

الحزب أيد في بيان أصدره أمس، مواقف الرؤساء اللبنانيين الثلاثة ضد العدوان الصهيوني، وجدد تأكيده على التصدي الحازم لأي اعتداء إسرائيلي على حقوق لبنان النفطية والغازية، والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته.

الردود اللبنانية السريعة على الانتهاك الإسرائيلي، يعكس وعيًا عالي المستوى تجاه التهديدات الصهيونية، وأن لبنان الرسمي والشعبي والمقاوم، لا يمكن أن يتسامح مع أي انتهاكات إسرائيلية.

ويرى مراقبون أن المسؤولين اللبنانيين يريدون إيصال رسالة لإسرائيل بأنها لا يمكن أن تستغل أي حوادث داخلية أو أي أزمات سياسية داخلية، مهما بلغت حدتها؛ من أجل النفاذ إلى الداخل اللبناني ومحاولة اللعب على هذه الأوتار، خاصة أن تصريحات ليبرمان تتزامن مع خلاف حاد بين حليفي حزب الله، حركة أمل والتيار الوطني الحر.

ولا يمكن عزل حديث ليبرمان حول آبار الغاز الجديدة، عن سلسلة التهديدات التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي خلال الأيام الماضية، كحديث واتصالات رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارة أجراها إلى روسيا قبل يومين.

ورأت صحيفة “معاريف” العبرية، أن نتنياهو أراد من خلال زيارته لموسكو، بحث تطورات إقليمية أبرزها التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وإنشاء مصانع صواريخ دقيقة في لبنان لصالح حزب الله.

ويرى بعض المحللين أنه لم تكن هناك صدفة بين زيارة نتنياهو لروسيا، ونشر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رونين منليس، مقالا في وسائل إعلام عربية، أطلق فيها تهديدات شديدة إلى حزب الله اللبناني؛ للسعي في إقامة مصانع لإنتاج وتطوير الصواريخ في لبنان، بحسب تعبيره.

تصعيد إسرائيلي آخر ضد لبنان، جاء على لسان وزير الإسكان الصهيوني، ​يواف غالانت، الذي قال “العالم سيبدو أفضل، لو أن الرئيس السوري ​بشار الأسد​ لم يكن موجودا”، مؤكدا أن مصلحة إسرائيل تملي عليها منع فتح جبهة ​الجولان​ السورية، ونقل الأسلحة الاستراتيجية إلى ​حزب الله​”، مهددا ​لبنان​ بإعادته إلى “العصر الحجري”، إذا أخطأ وحزب الله وفتح النار على إسرائيل.

وفي إطار التصعيد الإسرائيلي على لبنان، أشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أمس الأربعاء، أن عناصر من جنود العدو الإسرائيلي أقدمت على رمي قنبلتين دخانيتين باتجاه الأراضي اللبنانية، أثناء تجول بعض المواطنين في المنطقة.

وحول تهديدات الإسرائيلية الأخيرة حول حقوق الغاز اللبنانية وغيرها، يرى مراقبون أنه إذا كانت إسرائيل مقتنعة أن الذهاب إلى صدام عسكري وحرب على لبنان، من الممكن أن تحقق أهدافها وأن تخرج منتصرة منها، لما ترددت إسرائيل عن القيام بها، خاصة أن هناك حسابا مفتوحا بين الكيان الصهيوني مع حزب الله منذ عام 2006، لكن ليبرمان يريد من تصريحاته إيصال رسالة تهديد للشركات الدولية العاملة بمجال الغاز، بألا تستمر في البلوك الغازي اللبناني، في محاولة لكسب الوقت بعيدًا عن الحسابات العسكرية.

تصريحات ليبرمان لا تظهر أنه تعلم من دروس الماضي، فأوراق تل أبيب بالضغط على لبنان بهدف محاصرة حزب الله وعزله، باءت بالفشل، كما أن كل التهديدات الإسرائيلية المباشرة تكفل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بالرد عليها، وكل مرة بنبرة أعلى، من حيفا إلى ما بعد حيفا، ومن الجليل إلى النقب، وأن بإمكان المقاومة تحويل التهديد النووي الإسرائيلي إلى فرصة، وبأنها قادرة على الوصول إلى خزانات الأمونيا في أي مكان نقلت إليه في فلسطين المحتلة، الأمر الذي يعني بأن أي تطاول إسرائيلي على الغاز اللبناني ستدفع إسرائيل ثمنه من دمائها، وهو ما يجب على الكيان الصهيوني استيعابه في ظل التحالفات الجديدة في المنطقة والتنافر الكبير بين واشنطن وموسكو.