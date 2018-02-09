البرلمان في أسبوع.. 17 استجوابًا ضد وزير الصحة.. ورئيس اتحاد البرلمان الدولي يزور مصر

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث، أبرزها: تقديم عشرات النواب استجوابات ضد وزير الصحة؛ بسبب تردي الأوضاع الصحية، واستقبال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لرئيس البرلمان الدولي، والنائبة سيلفيا نبيل تقترح تعديل عدد من المواد بمشروع قانون المناقصات والمزايدات.

ميرفت موسى تطالب بالتيسير على أصحاب عصارات القصب بالمنيا

قالت ميرفت موسى، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إن هناك عددًا كبيرًا من المصانع المغلقة في محافظة المنيا وغير معلوم أسباب غلقها، منها مصنع للعسل الأسود في مركز ملوى، بالإضافة إلى التعسف في إجراءات بناء عصارات القصب وتعبئة منتجاته من سكر وعسل.

وطالبت النائبة، في بيان لها، بتذليل العقبات أمام أصحاب العصارات من أجل تعبئة العسل في مكان التصنيع، وعدم التشديد عليهم بضرورة الحصول على تراخيص من المنطقة الصناعية بالمحافظة، التي تبعد عن مركز ملوي بأكثر من 60 كم.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية يستقبل رئيس اتحاد البرلمان الدولي

استقبل طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السيدة جابريلا بارون، رئيس اتحاد البرلمان الدولي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المكسيكي، الثلاثاء الماضي، حيث تشارك في لقاءات البرلمان العربي وسلسلة لقاءات مع البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، للتشاور في القضايا الإقليمية والدولية.

كما زارت رئيس البرلمان الدولي، بصحبة طارق رضوان، محافظة الأقصر، وذلك خلال جولة لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية في مصر والمحافظات.

برلماني يصف قرارات الصحة بالفاشلة بعد إعادة تسعير 3600 خدمة طبية

قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن الطريقة التي تتعامل بها وزارة الصحة مع ملف الخدمات الطبية والأدوية زاد من مساوئ المنظومة، حيث إن قرار وزارة الصحة بإعادة تسعير 3600 خدمة طبية من جانب اللجنة العليا لتسعير الخدمات الصحية يعد أعباء إضافية على المواطنين، خصوصًا أن أغلبهم لا يمتلكون قوت يومهم.

وحذر بدوي الحكومة من اتخاذ أي قرارات عشوائية من شأنها تحقيق مكاسب على حساب المواطن الغلبان، دون الالتفات لصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن قرار وزارة الصحة بإعادة تسعير 3600 خدمة لن يحل المشكلة، وينضم إلى القرارات الفاشلة، والدليل زيادة أسعار الأدوية والقرارات العشوائية التي اتخذتها وزارة الصحة من قبل، ولا نزال نعاني منها حتى الآن.

وتابع أن الناس تعاني معاناة شديدة، ونريد من المسؤولين تقديم خطط واضحة وأخذ موافقة البرلمان أولاً، مع إيجاد حلول سريعة تضمن عدم المساس بالفقراء، حيث إن أغلب المواطنين المترددين على مستشفيات وزارة الصحة يقعون تحت خط الفقر، فضلاً عن أن أي زيادات حال تطبيقها ستؤدي إلى اتجاه المستشفيات الخاصة لزيادة أسعار خدماتها الصحية.

سيلفيا نبيل تتقدم بتعديلات على 7 مواد بمشروع قانون المناقصات والمزايدات

تقدمت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، باقتراح إلى اللجنة؛ لإدخال طريقة التقييم بالنقاط في مشروع قانون المناقصات والمزايدات، وطالبت نبيل بإضافة بعض التعديلات على 7 مواد من مشروع القانون، هي المواد رقم ” 1 ، 6 ، 16 ، 17، 19 ، 35 ، 40 .”

وأوضحت أن الهدف من التعديلات هو إدخال فكرة تقييم الموظفين والمتعاقدين بنظام النقاط، إلى جانب تقييم عملية الطرح بالنقاط المقترح من الحكومة، لضمان الشفافية وتحسين جودة الأعمال، حيث إن هذا التقييم سيظهر من قام بعمله والمقصر من الموظفين، كما سيظهر مدى التزام المتعاقد، ويعطيه إمكانية توضيح ما إذا كان التأخير من الموظفين، وهو ما سيمكن الدولة من محاسبة الاثنين.

وأضافت نبيل أن هذا الأمر سيجعل الموظفين يلتزمون بما يتم طرحه، ويتم التأكد من جاهزيتهم للالتزام والتنفيذ، شأنهم شأن المقاول في هذا الأمر، كما سيتضمن التقييم بالنقاط للمتعاقد البنود التي نفذها بشكل جيد والبنود التي لم ينفذها بشكل جيد، وهو ما سيمكن الجهة الإدارية أو الدولة من معرفة مجال كفاءة كل متعاقد، وأكدت أن نظام التقييم بالنقاط للمتعاقد والموظف يضمن عمل الاثنين لصالح الوطن والمواطنين، للمحافظة على سجلهم وتقييمهم بشكل مرتفع.

علاء عابد: حقوق الإنسان تفتح ملف الخدمة الطبية بالعباسية

قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة ستفتح ملف الخدمة الطيية بمستشفى العباسية على خلفية واقعة تصوير المرضى بشكل غير لائق، وأضاف أن اللجنة تدرس تنظيم زيارة لمستشفى العباسية؛ للاطمئنان على المرضى وعلى مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأشار عابد إلى أنه لا بد من وضع قواعد محددة للتعامل مع المرضى النفسيين، سواء من جانب الأطباء، أو من جانب أطقم التمريض، وأن يتم وضع قواعد صارمة لمخالفة هذه القواعد، كما طالب بضرورة تركيب كاميرات في المستشفى؛ لضمان الحفاظ على حقوق المرضى وعلى طريقة التعامل معهم على مدار اليوم.

واعتبر عابد أن قرار وزارة الصحة والسكان بإيقاف مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية و11 من طاقم التمريض عن العمل وإحالتهم للتحقيق خطوة جيدة مبدئيًّا، ولكن لا بد من وضع قواعد تضمن عدم تكرار هذه الوقائع، كما طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من لجنتي حقوق الإنسان والصحة؛ للوقوف على حقيقه ما يجري داخل المستشفى.