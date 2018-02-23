البرلمان في أسبوع.. «عبد العال» يستقبل سفراء 4 دول والموافقة على المادة 134 من الإجراءات الجنائية

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث، كان أبرزها: زيارة 4 سفراء لمقر مجلس النواب، وموافقة اللجنة التشريعية على المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، و”دعم مصر” يعقد اجتماعًا بالهيئة الاستشارية لمناقشة أهم التشريعات البرلمانية للائتلاف خلال ما تبقى من دور الانعقاد الحالي.

عبد العال يستقبل سفراء 4 دول

استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، سفراء كل من كازاخستان وفرنسا وكوريا الجنوبية وجورجيا. وفي مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس النواب بأرمان إيساغالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين، والقواسم المشتركة التي تجمع بين مصر وكازاخستان في كافة المجالات، لاسيما المجالات البرلمانية.

على صعيد آخر بحث عبد العال مع السفير الفرنسي بالقاهرة روومان ماتيه المقترح الفرنسي حول قرار إنشاء أمانة دائمة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في مرسيليا، والمتوقع مناقشته في اجتماع المكتب الموسع الذي سوف يعقد في 24 من فبراير الجاري بمقر مجلس النواب.

كما استقبل رئيس مجلس النواب سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، الذي أكد على دور مصر الريادى والحيوي فى منطقة الشرق الأوسط، وأعرب عن تقدير كوريا الجنوبية لهذه المكانة، وهو ما تجلى خلال الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لكوريا الجنوبية في 2016.

وفي اللقاء الرابع استقبل الدكتور على عبد العال ألكسندر نالباندوف، سفير جورجيا بالقاهرة، حيث أكد على الروابط والقواسم المشتركة التي تجمع بين مصر وجورجيا في كافة المجالات، لا سيما مجال التعاون البرلماني وتطلعه إلى تنشيط الزيارات البرلمانية بين البلدين.

” دعم مصر” يجتمع بالهيئة الاستشارية لمناقشة أهم التشريعات البرلمانية

اجتمع المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بالهيئة الاستشارية للائتلاف داخل مقر الائتلاف بالتجمع الخامس؛ لمناقشة أهم المستجدات في تنفيذ المشروعات والقوانين المطروحة داخل قبة البرلمان، ومنها “ملف التراخيص، وقانون الأسمدة وحماية المزارع من السوق السوداء”.

وأكد رئيس ائتلاف دعم مصر على أهمية تفعيل دور الائتلاف لمشاركة المجتمع المدني والشباب في مناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بالبرلمان، وإجراء حوار مجتمعي وحراك سياسي في الشارع المصري؛ لتوصيل آراء ومشاكل المجتمع تجاه القوانين المطروحة بالبرلمان وكيفية إصلاحها، ومتابعة مؤسسات المجتمع المدني فيما تم تنفيذه على أرض الواقع.

محمد فؤاد: وقائع تثير الشكوك حول ميزانية حافز الإثابة 200% للعاملين بوزارة الثقافة

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بشأن صرف حافز الإثابة الـ200% للعاملين بوزارة الثقافة.

وصرح فؤاد، في بيان رسمي له، أن هناك حالة تعنت من قبل الإدارة المالية بوزارة الثقافة في صرف حافز الإثابة الـ 200% للعاملين بالوزارة، وفقًا لعدد من شكاوى العاملين بالوزارة، حيث إن تلك الشكاوى اقترنت بعدد من المستندات والوثائق التي تؤكد صحة تلك الادعاءات.

واختتم بيانه بأنه بتاريخ 17 ديسمبر 2012 تم إرسال خطاب من رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، يطالب برفع الحوافز من 25% إلى 50%؛ وذلك من أجل إلغاء تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 977 لسنة 2011، وهو ما يشير إلى وجود حالة من التحايل حتى يتم إلغاء حافز الإثابة الـ 200% بشكل غريب.

وطالب فؤاد في بيانه بإحالة الطلب إلى لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس؛ لدراسة أبعاد الأمر بشكل مفصل ودقيق، وبحث المستندات والوثائق؛ من أجل الوقوف على ملابسات تلك الوقائع بشكل حقيقي وسليم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، حتى نتمكن من إعطاء كل ذي حق حقه.