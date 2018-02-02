البرلمان في أسبوع.. تحذيرات من ضياع 8 مليارات جنيه ولقاءات متعددة مع سفراء أوروبا

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث أبرزها: استقبال عدد من سفراء الدول الأرووبية بمقر مجلس النواب، وانتقاد عدد من النواب لأداء وزراء الصحة والصناعة والتموين، والتحذير من ضياع استثمارات بـ8 مليار جنيه بسبب الروتين.

سفراء البرازيل والمكسيك والأرجنيتين وتشيلي يزورن مجلس النواب

زار عددد من سفراء الدول الأوروبية بالقاهرة مقر مجلس النواب، وعقدوا سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية مع رؤساء الهيئات البرلمانية.

وكان من بين الزوار السفير روي أماريل سفير البرازيل بالقاهرة، والسفير خوسيه أكتافيو سفير المكسيك بمصر، والسفير إدورادو أنطونيو فاريلا سفير الأرجنتين بالقاهرة، والسفير فرناندو سالكيت سفير تشيلي بالقاهرة.

وأكدت الدكتورة جهاد عامر أحد نواب دعم مصر، التي شاركت في اللقاء، أنه تم مناقشة أهمية وجود فرص من جانب البرازيل والمكسيك والأرجنتين وتشيلي حول الفرص التدريبية والبعثات الدراسية المقدمة لشباب مصر، وكذلك من الجانب الثقافي وأهمية تبادل الوفود الشبابية وفرص عقد لقاءات نقاشية بين البرلمانيين المصريين، ونظرائهم في مختلف الدول؛ لتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية.

أيمن أبو العلا يحذر من ضياع استثمارات بـ8 مليار بسبب الروتين

قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك عددًا من المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، تعاني كثيرًا بسبب التراخيص الصناعية وصعوبة الحصول عليها.

وكشف أبو العلا تفاصيل الموضوع قائلاً: هناك استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه متمثلة في إنشاء عدد من مصانع الأدوية بمنطقة السادس من أكتوبر، قطعت شوطًا كبيرًا في رحلة استخراج التراخيص من وزارة الصحة، وبعد صدور قانون “التراخيص الصناعية”، الذي لا شك سيحدث نقلة وطفرة صناعية، أصبح أصحاب هذه المصانع حائرين في استكمال بقية أوراقهم.

مدحت الشريف: شركة «إيني» لم تخضع لضغوط

قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تحاول تقليل الواردات من الغاز، حتى تتوقف تمامًا عن الاستيراد، وتحقق الاكتفاء الذاتي نهاية العام.

وتابع “الغاز مش مجرد أنبوبة البوتاجاز اللي عندنا في البيت، ده بيدخل في صناعات متعددة ما يخلق فرص عمل للشباب”، موضحًا أن عشرات الملايين من الدولارات أنفقت في التسعينيات في عمليات التنقيب في هذه المنطقة من قِبل شركة “شِل”، وقالت في النهاية إن الغاز المتواجد هنا ليس ذا جدوى اقتصادية، وقالت إن العملية خاسرة، وانسحبت بشكل فيه كثير من الشكوك.

واستكمل “شركة إيني أثبتت نجاحها، واكتشفت أن هناك احتياطات كبيرة لمصر في هذه المنطقة، وهي شركة مشهود لها بالكفاءة وذات طبيعة مقاتلة، وهي صديقة بالفعل، بالرغم من الضغوطات التي تم ممارستها عليها في إيطاليا، خاصة وقت اشتعال أزمة مقتل ريجيني”.

أمين سر سياحة البرلمان: قانون المجلس القومي للمرأة جاء تحقيقًا لما نص عليه الدستور

أكدت الدكتورة غادة صقر، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة يأتي في إطار حرص الدولة على أن يكون هناك كيان مستقل؛ لدعم وحماية حقوق المرأة وحرياتها، والتأكيد على دورها الهام في بناء المجتمع والحفاظ على هويتها وثوابتها وفقًا لنص المادة (214) من الدستور، التي تضمنت أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي للمرأة.

وقالت أمين سر لجنة السياحة والطيران إن قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة يختص بالسياسة العامة للدولة في مجال تنمية المرأة والنهوض بها، واقتراح مشروع خطة قومية لحل مشكلاتها، والتنسيق مع الجهات الخاصة لتنفيذ البرامج التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ومتابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، فضلاً عن تمثيلها في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية، وتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة؛ للعمل على حلها وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، كما أن مشروع القانون يعمل على نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها بكافة وسائل الإعلام.