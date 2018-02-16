البرلمان في أسبوع.. الموافقة على قانون حماية المستهلك وطلب إحاطة لتأخر تسليم شقق الشباب

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث، كان من بينها: إقرار قانون حماية المستهلك، واستقبال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بدرو روكو رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط يزور البرلمان

زار الأحد الماضي بدرو روكو رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط القاهرة، حيث كان في استقباله الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وذلك إطار مشاركته في المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، فيما حضر اللقاء من مجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور كريم درويش وكيل اللجنة، والدكتور صلاح حسب الله عضو المجلس والمتحدث الإعلامي باسمه.

لجنة الخطة تتابع استراتيجية 2030 مع ممثلي الحكومة

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعًا برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، وحضور الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، ووزارات المالية والتخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والتربية والتعليم.

وفي بداية الاجتماع رحبت النائبة سيلفيا نبيل بالحضور، لافتة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلمت الربع الأول لموازنة 17/18، كما سلمت وزارة الاتصالات الربع الثاني والتعليم الربع الأول والثاني.

وخلال الاجتماع عرضت وزارة التخطيط آخر ما توصلت إليه في عملية تطوير وتحديث استراتيجية 2030، وتم مناقشته مع الحضور من النواب وممثلي الوزارات، لافتة إلى أنه سيتم فتح الحوار المجتمعي لمناقشة كافة المحاور في الاستراتيجية في أوائل مارس القادم، وأنها عرضت الهيكل الذي تعمل الوزارات من خلاله.

برلماني: قانون حماية المستهلك يحد من الاحتكار

قال أشرف جمال، عضو مجلس النواب بدائرة المنيا، وعضو “دفاع البرلمان”، إن الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي وافقت من حيث المبدأ على إقرار التعديلات على قانون “حماية المستهلك”، والذي تضمن عقوبات تحد من الاحتكار واستغلال المواطنين، وزيادة الأعباء المادية عليهم.

واستطرد جمال أن الموافقة أتت بعد مناقشات طويلة تخطت الـ8 أشهر على قانون من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب، سادتها حالة من الجدل بسبب وجود عقوبات سالبة للحريات بقانون حماية المستهلك الجديد، مشيرًا إلى أن عقوبات السجن بهذا القانون ستقضي على أحلام المتاجرين باقتصاد البلاد، وبقوت المصريين، والتي وصلت حد الاتجار بالأمن القومي للبلاد.

الجوهري يتقدم بطلب إحاطة لتأخر تسليم شقق الشباب

تقدم اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب بدائرة زفتى بمحافظة الغربية عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن تأخر تسليم عدد 280 شقة إسكان شباب مقامة على أرض الجزيرة بمركز زفتى. وأشار الجوهري إلى أنه تم تسليم عدد 86 شقة فقط منذ عام 2009.