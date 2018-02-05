الانفلات الأمني في فلوريدا يهدد حلم بيكهام

معوقات عدة تواجه اللاعب المعتزل ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق، بتشييد استاد كبير لفريقه، بعدما استقر بمشاركة مجموعة من المستثمرين على بناء الاستاد الجديد الخاص بفريق ميامي بمدينة فلوريدا الأمريكية، على رأسها رفض سكان المنطقة التي تحدد بناء الاستاد عليها.

ورغم حصول النجم الإنجليزي السابق على الرخصة الرسمية لإنشاء فريق جديد سيشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم خلال المواسم المقبلة يمثل مدينة ميامي، وإعلان اللاعب في مؤتمر رسمي عن حصوله على التراخيص الخاصة ببناء الاستاد في منطقة “أوفرتاون” الواقعة بمدينة فلوريدا، إلا أن مشروع وحلم اللاعب مهدد بالفشل.

اللاعب الإنجليزي أكد في المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل تشييد الاستاد الجديد، أن الملعب الجديد يتسع لـ25 ألف مشجع، على أن يبدأ الاستاد في استقبال الجماهير واستضافة مباريات ميامي رسميًا في عام 2020، ورغم الترحيب الشديد الذي لاقاه اللاعب ومجموعة المستثمرين خلال المؤتمر الصحفي من بعض سكان ولاية فلوريدا، إلا أن هناك رفضا كبيرا من قبل سكان المنطقة التي تحدد بناء الإستاد عليها.

صحيفة “ميرور” البريطانية، أكدت في تقريرها عن الاستاد الذي يسعى النجم الإنجليزي إلى تأسيسه، أنه بصدد الدخول في حرب شرسة لا يعلم أحد عواقبها، وسيواجه ومجموعة المستثمرين معارضة شرسة من السكان المحللين لمدينة أوفرتاون، التي تعد واحدة من أسوأ المدن الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن أوفرتاون منطقة مصّابة منذ عقود، بالتهميش والاضطرابات العِرقية والمدمنين ومروّجي المخدرات والسكارى والعاهرات والقوّادين، فضلا عن المخرّبين والعصابات والبلطجية الخارجين على القانون، ويحدث إطلاق نار بمتوسط 20 مرة في اليوم، ولا يتواجد بها رجال الشرطة باستمرار، وتعد من أكثر الأماكن سيئة السمعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت “ميرور” في تقريرها، إلى أن ساكني أوفرتاون يرون أن بناء استاد في مدينتهم يعد بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت، حيث يخشى عدد كبير من الخارجين على القانون عملية التطوير التي ستشهدها المنطقة عند عملية البناء، كما يرون أن بناء الاستاد في مدينتهم سيؤثر على تجارتهم للمخدرات وغيرها من الأعمال المخلة التي يجنون المال من ورائها.

ويتوقع السكان المحليون زيادة حدة المضايقات من قبل رجال الشرطة التي ستكون مطالبة بالحفاظ على أرواح آلاف المشجعين الذين يجبرون على السير عبر شوارع وسط أوفرتاون من محطات السكك الحديدية إلى الملعب الذي لا يوجد لديه خطط لموقف للسيارات.

من جانبه، أكد ديفيد بيكهام أنه لا يرغب الدخول في صدام مع سكان أوفرتاون أو أي مشاكل، وأنه يسعى إلى تشييد الملعب من أجل إسعاد الناس فقط، وأن المشروع سيوفر فرص عمل لسكان المنطقة، وهذا يعد أمرا إيجابيا يجب أن يتعاونوا معه من أجله.

أحد سكان أوفرتاون تحدث إلى “ميرور”، متسائلا لماذا يرغب المستثمرون القدوم إلى مكان كهذا وبناء ملعب كرة قدم يوجد به العديد من النجوم اللامعة ممن يتقاضون العديد من الملايين، مضيفا أن المدينة ليست بحاجة إلى ملعب كرة قدم بقدر حاجتها إلى ماركت للمواد الغذائية ومستشفى ومدرسة.

ويخشى عدد آخر من سكان المدينة، سواء من سكان الشوارع الذين يتخذون من الأرصفة والكباري بيوتًا لهم، إلى جانب البيوت الصغيرة التي يعد بناؤها مخالف للقانون كل ذلك سيكون مهددا بالتهجير من أجل بناء حلم النجم الإنجليزي، ما ينبئ بصدام كبير بين السكان والنجم الإنجليزي والقائمين على المشروع.