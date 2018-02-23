الاقتصاد في أسبوع.. مصر تستورد الغاز الصهيوني.. والبنوك توقف شهادات الـ20%

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الاقتصادية التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، أهمها: مصر تستورد غازًا من الكيان الصهيوني، والبنوك توقف شهادات الـ 20٪ بعد خفض المركزي سعر الفائدة، و«الزراعة» تضبط 11.7 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة بـ8 محافظات.

مصر تستورد الغاز من الكيان الصهيوني

أعلنت شركة “ديليك دريلينغ” التابعة للكيان الصهيوني عن توقيع عقد لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يصف الاتفاق بأنه يوم عيد، موضحًا أن هذه الاتفاقية لن تعزز اقتصاد وأمن إسرائيل فحسب، بل ستعزز أيضًا علاقاتها الإقليمية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة البترول، حمدي عبد العزيز، إنه ليس لدى وزارة البترول تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.

ووسط اعتراضات واسعة على الصفقة علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على موضوع الغاز قائلاً “إحنا جبنا جون يا مصريين، والنهارده مصر حطت رجلها على طريق إنها تبقى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، بقالي 4 سنين باحلم بالموضوع ده، وهذا ستكون له إيجابيات كبيرة جدًّا”.

وقف شهادات الـ 20٪ بعد خفض المركزي سعر الفائدة

أعلن البنك الأهلي المصري عن توقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي الـ20% على 18 شهرًا، وطرح شهادة جديدة مدتها عام واحد بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوي قدره 17% متاحة للعملاء للادخار.

يأتي ذلك عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1%، إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض، مع تراجع معدلات التضخم في الأسعار.

وأوضح البنك الأهلي المصري أن الشهادات البلاتينية ذات العائد السنوي الـ20% بلغ رصيدها حوالي 400 مليار جنيه مصري، مؤكدًا استمرار العملاء أصحاب هذه الشهادة في التمتع بها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم، واستحقاق كل شهادة، ليتم إضافة قيمة الشهادة إلى حساباتهم بالبنك.

وأعلن البنك الأهلي عن تخفيض سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة من الشهادة البلاتينية ذات مدة الثلاث سنوات، لتصبح بعائد سنوي 15% بدلاً من 16%، ويتم تجديد شهادات العملاء ذات المدة 3 سنوات على ذات المنتج وفقًا لسعر العائد المطبق على الشهادات عند التجديد.

«الزراعة»: ضبط 11.7 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة بـ8 محافظات

كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الأسبوع الماضي، والذي بلغ حوالي 11 طنًّا، و743 كجم بالمحافظات المختلفة.

وأوضح التقرير أن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التي قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات ومباحث التموين، مشيرًا إلى أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات القاهرة والمنيا وكفر الشيخ والقليوبية والفيوم وقنا والدقهلية وأسيوط.

الدولار يتراجع قرشًا واحدًا

كشف البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة عن تراجع سعر صرف الدولار، بقيمة بلغت قرشًا واحدًا، وسجل سعر الدولار 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث أسعار، بعد أن استقر عند 17.60 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع، خلال الأسبوع الماضي.

الحكومة تقر تعديلات مشروع قانون الغاز الطبيعي

وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي.

وينص التعديل على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول إحدى شركات قطاع الأعمال العام القائمة على إدارة نشاط الغاز، سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها والخاضعة لإشرافها، أو الشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض، إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.

القابضة للصناعات الغذائية: نستهلك 3 ملايين طن سكر.. والإنتاج أقل بمليون

أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، علاء فهمي، أن الإنتاج المحلي من السكر يقترب من ٢ ملايين و٢٠٠ ألف طن مقارنة بمعدلات الاستهلاك التي تصل نحو ٣ ملايين و٢٠٠ ألف طن.

وأشار خلال تصريحات صحفية إلى أن هناك خطة لتطوير مصانع السكر وتقليل الـ٢٠٪ فاقدًا في إنتاج السكر، وأن هناك حركة تغييرات واسعة في قيادات مصانع السكر قريبًا؛ لإحلال وتجديد عناصر بشرية بديلة أخرى قريبًا، مضيفًا أنه يتم العمل على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والتي تصل إلى مليون طن باستيرادها من الخارج.

شركة «إيني» تبيع حصصًا في حقل «ظُهر» و10% لاستبدال الأصول

دون الإفصاح عن الجهة أعلن المدير المالي لشركة إيني الإيطالية، صاحبة امتياز حقل ظهر للغاز، عن بيع 10% نسبة إضافية من حصتها في الحقل، لاستبدال أصول أخرى مكانها، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تبيع فيها الشركة نسبة من حصصها في الحقل، حيث باعت من قبل ١٠% إلى شركة بي بي البريطانية، و٣٠% لروس نفت الروسية.