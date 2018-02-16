الاقتصاد في أسبوع.. “المركزي” يخفض أسعار الفائدة.. و248.8 مليار جنيه حصيلة الضرائب في 6 أشهر

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الاقتصادية التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، والشرقية للدخان تستهدف 3.25 مليار جنيه أرباح خلال العام المالي المقبل، وانخفاض معدل البطالة إلى 11.3% خلال الربع الأخير من 2017، و5.2% معدل النمو في النصف الأول من العام الحالي.

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% بدلا من 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح 18.25% بدلا من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% بدلا من 19.25%.

الشرقية للدخان تستهدف 3.25 مليار جنيه أرباح العام المالي المقبل

كشفت إدارة البورصة، عن استهداف شركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” رفع الإنتاج بنسبة تصل إلى 132% وفقا للموازنة التقديرية لعام 2018-2019، مشيرة إلى أن إفصاح الشركة أظهر استهدافًا وصول الأرباح إلى 3.25 مليار جنيه خلال 2018-2019، مقابل أرباح مستهدفة بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وبحسب بيانات الشركة، تستهدف الموازنة المعروضة إنتاج 87.5 مليار سيجارة للسوق المحلي والتصدير، متضمنة 23.6 مليار سيجارة أجنبية تصنع للغير، كما تستهدف الموازنة إنتاج 17.8 ألف طن معسل خلال 2018-2019.

الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 11.3 % خلال الربع الأخير من 2017

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة في الربع الأخير من عام 2017 ليبلغ 11.3% مقابل 11.9% في الربع الثالث، موضحا أن نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2017 – أن سجل تقدير حجم قوة العمل 29.272 مليون فرد بانخفاض قدره 200 ألف فرد بنسبة 0.7%عن الربع الثالث من عام 2017 ، وبزيادة قدرها 202 ألف فرد بنسبة 0.7٪عن الربع المماثل من العام السابق.

وأضاف التقرير أن عدد العاطلين بلغ 3.309 مليون عامل بنسبة 11.3٪ من إجمالي قوة العمل، بانخفاض 204 آلاف عاطل وبنسبة 5.8٪ عن الربع الثالث من عام 2017، مشيرا إلى أن عدد العاطلين في الحضر بلغ 1.627 مليون عاطل ، مقابل 1.682 مليون عاطل في الريف.

التخطيط: 5.2% معدل النمو في النصف الأول من العام الحالي

قالت وزير التخطيط هالة السعيد، إن معدل النمو في النصف الأول من العام المالي الحالي وصل إلى 5.2% مقارنة ب 3.6% العام الماضي، مشيره إلى أن معدل النمو في الربع الثاني من العام المالي بلغت 5.3% مقارنة بـ 3.8% في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الوزيرة، أن جميع القطاعات حققت معدلات نمو إيجابية في الربع الثاني من العام المالي الحالي، مؤكدة أن قطاع الاستخراجات حقق 14% معدل نمو، كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو 10.7%.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن قناة السويس شهدت زيادة في عدد السفن العابرة بنسبة 6.4%، منوهة إلى أن قناة السويس حققت في النصف الأول من العام المالي الحالي ٢.٨ مليار دولار مقارنة بـ ٢.٥ مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

المالية: 248.8 مليار جنيه حصيلة الضرائب في النصف الأول من العام الحالي

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن مؤشرات الأجور في النصف الأول من العام المالي بلغ ١١٤ مليار جنيه بمعدل نمو 6%، موضحا أن الحصيلة الضريبية وصلت في النصف الأول من العام المالي الحالي إلى ٢٤٨.٨ مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 61%.

طرح سندات دولية بـ 4 مليار دولار

طرحت الحكومة سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح ( 5 -10- 30) سنة، وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي ترتب عليه ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.

واستطاعت الحكومة طرح ٤ مليارات دولار على ثلاثة آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار بعائد سنوي قدره 5.58% وأجل 10 سنوات بقيمة 1.25مليار دولار بعائد سنوي قدره 6.59% وأجل 30 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد سنوي قدره ٧.٩٪‏.

4.7 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين في الخارج

كشف البنك المركزي برئاسة طارق عامر، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2017، وأشار إلي أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بلغ نحو 29.1 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى ديسمبر 2017 بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار ، بمعدل 19.2%، مقابل نحو 24.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري.