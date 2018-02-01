«الأهلي» يحيي ذكرى شهداء مذبحة بورسعيد: «لن ننساكم»

في مقر النادي بالجزيرة، أحيا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ذكرى مذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 شهيدًا من مشجعي القلعة الحمراء، خلال أحداث العنف التي شهدها استاد بورسعيد أثناء مباراة الأهلي والمصري.

واصطحب مجلس الإدارة ثنائي الفريق حسام غالي وحسام عاشور، في إحياء ذكرى شهداء النادي، ووضع الورود أمام النصب التذكاري للشهداء داخل مقر القلعة الحمراء، ونشرت صفحة النادي الرسمية صورا لمجلس الإدارة خلال إحيائهم ذكرى شهداء الأهلي، تحت عنوان «في القلب. لن ننساكم. ومن أجلكم نستمر. وتبقى ذكراكم العطرة الدافع الأكبر لنا لبذل الجهد والعطاء لتطوير نادينا والحفاظ على مسيرته، ليبقى هذا الصرح العظيم في المكانة التي يستحقها. أنتم في القلب دائمًا».

وعلى الجانب الآخر، أصدر النادي المصري البورسعيدي بيانا في الذكرى السادسة لمذبحة بورسعيد، قال فيه «تمر اليوم الذكرى السادسة لحادث 1 فبراير 2012، والذي راح ضحيته 72 من أبناء الوطن العزيز؛ النادي المصري إذ يستذكر هذه المناسبة الأليمة، فإنه يتوجه بصادق الدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد الأرواح البريئة التي فقدناها إثر هذا الحادث الأليم بواسع رحمته، وأن يلهمنا جميعًا وذويهم وأصدقائهم الصبر على هذا المصاب الأليم».

وأضاف البيان: «يجدد النادي المصري بهذه المناسبة ومن منطلق مسؤوليته ودوره الوطنيين النداء لجماهير جميع الأندية المصرية دون استثناء، التحلي بثقافة التسامح والروح الرياضية ونبذ ثقافة التعصب والعنف والنأي عن خلط السياسة بالرياضة، كي تعود الرياضة المصرية إلى وجهها الحضاري وتظل ملاعبها ساحات للتنافس الشريف».

أما جماهير التراس النادي الأهلي، فقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه للسنة الثانية على التوالي، أولتراس أهلاوي لن تحيي ذكرى شهداء جمهور الأهلي باستاد مختار التتش «لن ننسى ولن نسامح»؛ بسبب تهديدات الداخلية للمجموعة التي أعلنت قبل ذلك أنها لن تنساق وراء مساعي الداخلية بإقامة الذكري الماضية في حديقة الفسطاط.

وفي مساء يوم 1 فبراير 2012، كانت مصر على موعد مع ليلة دامية في استاد بورسعيد، مع انطلاق صافرة الحكم معلنة فوز النادي المصري على ضيفه الأهلي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، وفوجئ الجميع بجماهير تندفع إلى أرض الملعب وبدأت أعمال شغب أدت لاستشهاد 72 شخصا من ألتراس النادي الأهلي وإصابة المئات.