اعتصام معلمي مدرسة خاصة بالمنيا لتأخر الرواتب وفساد التعيينات

دخل العشرات من العاملين بمدرسة مصعب ابن عمير الخاصة، التابعة لجمعية الوحدة الإسلامية بمدينة المنيا، صباح اليوم في اعتصام، تم تنظيمه من قبل العاملين بسبب عدم صرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر حتى اليوم، مع وجود مخالفات عديدة بالمدرسة، حسبما أكد المعلمون.

وقرر جميع العاملين بالمدرسة اليوم، عدم دخول الفصول وبدء اليوم الدراسي، وظلوا بفناء المدرسة، مطالبين بحقوقهم، في ظل أوضاعهم الاقتصادية الصعبة ورواتبهم التي لا تتعدى 1300 جنيه، واستدانتهم مؤخرا لعدم قدرتهم على تحمل تأخير صرف رواتبهم حتى الآن.

الأزمة بدأت منذ ديسمبر الماضي؛ بعدما فوجئ العاملون بالمدرسة بعدم صرف مستحقاتهم لأول مرة منذ العمل بها، حيث يتم صرف الرواتب بموجب شيك معتمد من مديرية التضامن الاجتماعي لتبعية المدرسة لإحدى الجمعيات، لكن لظروف غامضة، ظل حجب الرواتب مستمرا للشهر الثالث على التوالي، وألقى مسؤولو التضامن بالاتهام مؤخرا، على البنك المركزي؛ لعدم حصولهم على الإمضاء الأخير اللازم لصرف رواتبهم.

ولصق المعلمون والإداريون لافتات على جدران المدرسة صباح اليوم، طالبوا فيها بصرف مرتبات شهور ديسمبر ويناير وفبراير، وكذلك صرف باقي الجهود المتأخرة عن شهر يونيو 2017، وصرف ميزانية الأنشطة الخاصة بالطلبة، وصيانة المبنى المدرسي لإهماله منذ فترات طويلة، وسط تعنت رئيس مجلس إدارة الجمعية التي تتبعها المدرسة الحالي، محمود عبد الجواد.

المخالفات أيضا التي كشفها المعتصمون بالمدرسة، كشفت عن تعيين مسؤولي المدرسة الحاليين 12 شخصا بعقود ليست معتمدة لدى إدارة التعليم الخاص بالمديرية، وتم تقديم شكاوى بذلك، ويتم حاليا التحقيق فيها لدى النيابة والجهات المختصة.

من جانبه، رفض محمد سيد، وكيل وزارة التضامن بالمنيا، الحضور للعاملين المعتصمين من أجل التفاوض معهم، الأمر الذي زاد غضبهم، رغم أن الأزمة وعدم صرف المستحقات من قبل الوزارة حتى الآن، واكتفى بوعد صرف المرتبات من خلال سلفة، لحين ورود الإخطار المعتمد من قبل البنك المركزي، بحسب قول المعتصمين.

من جانب آخر، حضر إلى المدرسة محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وحاول تهدئتهم لفض الاعتصام، واستكمال اليوم الدراسي، وأكد أن كل الوقائع الحالية محل تحقيق من قبل الوزارة والمحافظة، وسوف يتم معاقبة كل من أخطأ، وشدد على صرف مرتباتهم سريعة من خلال السلفة التي أعلن عنها مسؤول التضامن.

فيما قالت إلهام سيد، مدير التعليم الخاص بالمديرية، خلال حديثها مع المحتجين، إن جميع الوقائع سوف يتخذ حيالها الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يخص عمل مدير المدرسة الحالي، نادية جاد المولى، دون اعتماد تعيينها، وكذلك وجود بعض العاملين دون اعتماد عقودهم، ما يعد مخالفات صريحة للقانون، وسوف يتم إحالتها للجهات المختصة.