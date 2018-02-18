إنما للقمع حدود

رغم أن الرهان على القمع ومحاصرة المعارضة الحقيقية لم يضمن لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك البقاء في السلطة، ورغم أن الرهان على الاعتقالات العشوائية لم تضمن للرئيس الراحل أنور السادات البقاء في الحياة نفسها، نرى النظام الحالي يكرر نفس الرهان ويتوقع نتائج مغايرة.

فقد شهدت الشهور الأخيرة تصاعدا غير مسبوق في الإجراءات القمعية بدءا بحجب مئات المواقع الإخبارية بدعوى أنها مؤيدة لجماعة الإخوان المحظورة رغم أن العديد من هذه المواقع إما محسوبة على اليسار أو التيار اللبيرالي، وصولا إلى القبض على رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح بعد ظهوره على إحدى القنوات التلفزيونية وهجومه على سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته، مرورا بمئات النشطاء والباحثين المحبوسين بدون محاكمة منذ سنوات مثل الباحث اسماعيل الأسكندراني والكاتب هشام جعفر، ومحاصرة منظمات المجتمع المدني.

وتزداد خطورة تداعيات هذه الإجراءات على أمن وتماسك المجتمع المصري ككل على المدى البعيد لأنها تأتي في الوقت الذي تطلق فيه الدولة عملية عسكرية وأمنية شاملة ضد الإرهاب تحت اسم “سيناء 2018”. ففي الوقت الذي تسعى فيه قوات الجيش والشرطة إلى القضاء على العناصر الإرهابية، تأتي هذه الإجراءات القمعية لكي توفر تربة خصبة لظهور جيل جديد من الشباب المتطرف الساخط المستعد للانضمام إلى الجماعات الإرهابية والحركات السرية، مادام النظام الحاكم يغلق أمامه أبواب الأمل في التعبير السلمي عن رفضه لسياساته، ويجفف منابع العمل السياسي أمام أصحاب الآراء المعارضة ناهيك عن تأميم الإعلام والسيطرة على كل منافذه تقريبا.

وقد قال الراحل الكبير محمد حسنين هيكل إن “السياسة خذلت السلاح في حرب أكتوبر” في إشارة إلى أن أداء القيادة السياسية للبلاد لم يكن على مستوى أداء وتضحيات جنود مصر الأبرار في سيناء، والآن يبدو أن السيناريو يتكرر مرة أخرى، ففي حين تعلن الدولة إطلاق حملة عسكرية شاملة للقضاء على الإرهاب، يمكن القول أن سياساتها تجاه قوى المعارضة المدنية السلمية تمضي في اتجاه معاكس، رغم حرص كل المسئولين على ترديد عبارة أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالسلاح وحده، وإنما بالفكر والثقافة والانفتاح على كل الآراء.

وهنا يثور السؤال عن دور ورأي المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب فيما تمارسه السلطات من ملاحقة للمعارضة السياسية والإعلامية ومدى تأثير ذلك على فاعلية التحركات الأمنية ضد الإرهاب؟ وهل اعتقال رئيس حزب سياسي ونائب الرئيس لمجرد الظهور في قناة تلفزيونية مناوئة للنظام يخدم استراتيجية مكافحة الإرهاب؟ وهل هدم منزل صحفي مصري بدعوى أنه مقام بدون ترخيص بعد أيام قليلة من ظهوره التلفزيوني الذي هاجم فيه سياسات النظام الحاكم يخصم من رصيد الإرهابيين أم يضيف إليه؟.

كل المؤشرات تقول إن منحنى القمع الذي يمارسه النظام يتجه إلى أعلى، فبعد سلسلة القوانين سيئة السمعة التي أصدرها أو أقرها البرلمان بدءا من قانون حماية المنشآت العامة الذي يفتح الباب واسعا أمام محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وحتى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تحرم الإعلام من تغطية المحاكمات، مرورا بقوانين الجمعيات الأهلية ورؤساء الهيئات القضائية، ثم تخريب الانتخابات الرئاسية ومنع وصول أي مرشح جاد إليها حتى يخوضها الرئيس عبد الفتاح السيسي دون منافسة حقيقية.

المأساة أن النظام يراهن على القمع وتكميم الأفواه وتأميم الحياة السياسية لتعزيز قبضته على السلطة وضمان استمراره فيها، رغم أن كل تجارب الشعب والسلطة في مصر، بل وفي العالم تقول إن “للقمع حدود” وأنه لا سبيل لاستقرار المجتمع وتطوره دون السماح بالحريات واحترام الحقوق التي تكلفها النصوص الدستورية والقانونية الموجودة. حدث هذا عندما راهن السادات على القمع والاعتقالات فقد حياته، ومع مبارك عندما راهن على القمع وتجفيف نهر السياسة في البلاد ففقد عرشه.

وإذا كنا لا نريد لمصر مزيدا من الإرهاب والتطرف، وإذا كنا نريد لها مسارا سياسيا واعد يفتح الباب أمام تداول سلمي ومنتظم للسلطة، فعلى النظام الحاكم التخلي عن اعتبار القمع وكبت الحريات خياره الاستراتيجي للبقاء في الحكم.