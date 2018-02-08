إقبال على «صوت القاهرة» بمعرض الكتاب.. وأم كلثوم تكتسح

يشهد جناح صوت القاهرة بمعرض الكتاب إقبالا ملحوظا، وكالعادة اكتسحت أم كلثوم بشرائطها سباق المبيعات، حيث خصص جناح الشركة في النسخة الحالية ولأول مرة منذ 50 عاما اسطوانة عليها أغاني أم كلثوم مخصصة لجهاز الجرامافون، إضافة إلى قراء إذاعة القرآن الكريم ومبتهليها، كما يقدم الجناح محتويات تعليمية لطلاب المدارس تشهد إقبال كبيرًا من الجمهور.

وليد حافظ، رئيس قسم تنشيط المبيعات بشركة صوت القاهرة والمشرف على فرع الشركة بالمعرض، قال إن شركة صوت القاهرة قدمت في النسخة الحالية من المعرض عروضا كثيرة للجماهير المقبلة على المعرض، خصوصًا أن الشركة بدأت في طباعة نسخ سي دي وا ام بي ثري ودي في دي، فضلا عن طرح أشرطة الكاسيت أيضا، وامتلاكها لإصدارات جديدة للشيخ ياسين التهامي والخواطر القرآنية للشيخ الشعرواي والمصاحف المرتلة والمجودة لجميع قراء العالم الإسلامي.

وأضاف حافظ لـ”البديل”، أن النسخة الحالية من المعرض تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور على البرامج الغنائية بجميع أشكالها سالفة الذكر، خصوصا أم كلثوم، إضافة إلى الشرائط الدينية ومصاحف القرآن أيضا، موضحا أن شرائط الكاسيت تشهد إقبالا ملحوظا من الجماهير رغم التطورات التكنولوجية الموجودة حاليا والتي ألغت الكاسيت بشكل كبير.

وتابع مسئول جناح الشركة بالمعرض، أن النسخة الحالية من المعرض تشهد لأول مرة ومنذ خمسين سنة مضت، عرض نسخة لأغاني أم كلثوم على اسطوانات “باكب” التي تعمل على جهاز الجرامافون، كما قدمت الشركة عروضا مغرية للجمهور؛ فـ3 شرائط كاست لأم كلثوم سعرها 10 جنيهات، و4 شرائط غنائية سعرها 10 جنيهات، و5 شرائط قرآن بـ10 جنيهات، أما الاسطوانات، فالخصم يترواح مابين 20% إلى 25%.

وذكر أن الإقبال على جناح الشركة بالمعرض، مرضي جدًا إذا ما قورن بالعام الماضي، مرجعًا السبب إلى أن الأحوال الجوية الجيدة التي تشجع جمهور المعرض على النزول وحضور فعالياته، بالإضافة إلى تنظيم بعض المدراس رحلات طلابية إلى المعرض، ما ساهم في انتعاش الوضع، كما أن المقهى الثقافي والحفلات التي تنظم، حققت إقبالًا مرضيا جدًا للمعرض.

وأكد حافظ أن أهم ما يميز المعرض في نسخته الحالية، التنظيم الجيد، إذا ما قورن بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن جناح الشركة يتوافر به أيضًا، محتوى تعليمي لجميع الطلبة من الحضانة حتى الصف الثالث الثانوي، ويشهد إقبالًا ملحوظًا من قبل رواد المعرض، كاشفا أن الشركة تمتلك بعض المحتويات الحصرية مثل الملفات السرية للثورة بصوت طارق حبيب وبرنامج “اختراق” للدكتور عمرة الليثي، إضافة إلى محتوى للأطفال يسمى “الإسلام والمسلمين” في 14 عاما، وتشهد إقبالا متزايدا من الجمهور.

ولفت مسؤول جناح صوت القاهرة بالمعرض، إلى إقبال رواد المعرض على مقتنيات قراء إذاعة القرآن الكريم جميعا كالمنشاوي وعبد الباسط عبد الصمد ومصطفى إسماعيل، إضافة إلى المنشدين أمثال النقشبندي ونصر الدين طوبار وطه الفشني.