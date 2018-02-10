إسراء ومصطفى تمردا على «تراب الميري» بمشروع «كب كيك»

“إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه”.. نصيحة متكررة يوجهها الآباء والأمهات لأودلاهم، حتى بعد انهيار القطاع العام، ورفع الدولة يدها عن مسؤولية توفير فرص عمل للشباب والتعيين بعد التخرج، لكن البحث عن الوظيفة الحكومية والمرتب الثابت ظل هاجسًا يسيطر على عقول العائلات وكثير من الشباب الباحثين عن الاستقرار.

إسراء ومصطفى نموذج مختلف عن ملايين الشباب التقليدي في أفكاره، الذي يسير على درب الآباء في البحث عن تراب الميري، حيث قررا سويًّا التفكير خارج الصندوق، والخروج عن إطار الشكل الاجتماعي الأنيق المثالي، الذي ترغب فيه كل أسرة لعمل أبنائها، لبدء أول خطواتهما في حلم العمر بمشروع صغير لبيع “كب كيك في الشارع” بمحافظة الإسكندرية.

“كب كيك حبنا”.. تضحك إسراء عبد العزيز (21 عامًا) وهي تحكي لـ”البديل”: بدأت فكرة المشروع تراودنا بعد أسابيع قليلة من الخطوبة التي مر عليها 9 شهور حتى الآن، عندما تأكد مصطفى حمدان (24 عامًا) من مهارتي في الطهي وصناعة الحلويات، بحكم خبرته ودراسته للسياحة والفنادق، حيث حرصت على ابتكار نوع جديد من الحلوى في كل مرة يزور منزلنا.

وأضافت: هوايتي الطهي، وفكرنا سويًّا لبدء مشروعنا الخاص، وأن نمتلك سيارة صغيرة ثابتة لبيع الكب كيك، ولكن تخوفنا من عرقلة المشروع نظرًا لروتين الإجراءات وتراخيص الحي، وطورنا المشروع ليكون صندوقًا صغيرًا لبيع الكب كيك في الشارع يشبه إلى حد كبير صناديق بيع الفريسكا بالإسكندرية، وتكون مسؤولية التسويق لمصطفى، أما أنا فأتولى عملية التصنيع، وبدأنا التنفيذ يوم 11 نوفمبر الماضي؛ ليوافق عيد ميلاد مصطفى، وتكون بداية ميلاد مشروعنا المشترك.

“حلوتنا طازجة، لا فائض يعود به مصطفى، أقوم بخبز 100 قطعة يوميًّا يبيعها جميعًا، فضلاً عن نظافتها وجودتها، فهي مصنوعة بالبيت، وخالية من المواد الحافظة، وسعرها رخيص، فسعر القطعة سبعة جنيهات ونصف، وهذا ثمن لا يمكن أن تباع به في المطاعم الخارجية”.

إسراء طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب قسم علم نفس، تضيف “مصطفى أيضًا شيف عمومي في أحد المطاعم، وكلانا نسعى لتحقيق أقصى استفادة من الوقت لنطور مشروعنا يومًا بعد الآخر”.

تُكمل: بعد عودتي من الجامعة هناك استراحة للمذاكرة، ثم أبدأ خبز الكب كيك في حوالي 7 مساء حتى 1 صباحًا، ثم أستيقظ في الثامنة صباحًا لاستكمال إضافة النكهات لقطع الكب كيك لتكون جاهزة، ليصل مصطفى في العاشرة صباحًا ويأخذها للبيع، أما في وقت امتحاناتي فيساعدني مصطفى في تصنيع الكب كيك وبيعها.

وتستطرد: كب كيك الشوكولاتة الأكثر مبيعًا، ولكن أيضًا هناك إقبال على الريد فيلفت، والكراميل، فالطلاب هم الزبائن المستهدفون لمشروعنا، فأنا طالبة وأعلم جيدًا احتياجهم لشراء حلوى أو ساندوتشات بين المحاضرات، لذا مصطفى يستهدف منطقة مجمع الكليات بالشاطبي، فهي مزدحمة دائمًا بالطلاب، وبعد انتهاء محاضراتي أقف معه للبيع أيضًا، ويكون يوم إجازتنا مع الطلاب الجمعة من كل أسبوع.

وعن ردود الفعل تقول إسراء: لم نتوقع أن نحقق كل هذا النجاح، أصبحنا معروفين، الطلاب يتهافتون على الكب كيك، معجبين بالفكرة، يصورونها، وينشرونها على صفحاتهم بالسوشيال ميديا، ويشجعوننا باستمرار.

وفيما يخص الصعوبات التي واجهتهم تقول إسراء ” لم تواجهنا صعوبات، ولا يعكر صفو المشروع سوى هذه الإتاوة اليومية المفروضة علينا لدفعها لبلطجية الشارع، حيث ندفع 20 جنيهًا يوميًّا، ولو رفضنا الدفع، لن نجد مكانًا آمنًا للبيع. أما أسرتي فتفهمت تمامًا طموحنا ورغبتنا في الاعتماد على ذاتنا وامتلاكنا مشروعنا الخاص، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب فرص العمل للشباب، بل تساعدني كثيرًا أمي في تجهيز قطع الكب كيك أثناء فترة الامتحانات وضغط المذاكرة.

وتختتم إسراء “نأمل نجاح المشروع، وأن نمتلك بعد التخرج مطعمًا خاصًّا لبيع الكب كيك لأهل الإسكندرية، فكل شاب يؤمن بحلمه، ويثق بنفسه أنه سيصل فى يوم ما، ونحن لن ننتظر الوظيفة. نحن نريد بدء حياتنا وإتمام زفافنا، ولو انتظرنا الحكومة لن نتزوج إطلاقًا، فأهم شيء الحلم، والبحث عن الهواية، فمن هواية الطهي بدأنا المشروع، وعندما يحب الشخص ما يعمل ينجح فيه ويشعر بالسعادة”.