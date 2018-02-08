أسطول «القابضة» للتشييد والتعمير
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الخميس 8 فبراير ,2018
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أسطول «القابضة» للتشييد والتعمير
البديل
11:13:16 ص
منذ 4 ساعات
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