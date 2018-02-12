أساطير الكرة العالمية: صلاح وميسي وجهان لعملة واحدة

انهالت الإشادات على الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، من أساطير كرة القدم الإنجليزية وليفربول السابقين ومحللي الكرة الإنجليزية في وسائل الإعلام الكبرى.

الأرجنتيني موريسيو بيلليجرينو، مدافع برشلونة الإسباني وليفربول السابق، والمدير الفني الحالي لفريق ساوثهامتون الإنجليزي، الذي تعرض فريقه على ملعبه ووسط أنصاره إلى خسارة كبيرة أمام ليفربول بقيادة صلاح، بنتيجة 2 – صفر، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي، أشاد كثيرًا بما قدمه صلاح، أمام فريقه.

وقال المدير الفني الأرجنتيني الذي سبق ودافع عن ألوان ليفربول، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “ليفربول ليس محمد صلاح.. ولكن ما كان لليفربول أن يصل إلى ما وصل إليه في البطولة المحلية والقارية هذا الموسم دون محمد صلاح”.

وتابع موريسيو بيلليجرينو: “هو واحد من أكثر المهاجمين الذين يُعمل لهم حساب في البريمييرلييج، ودائما ما يريد المدافعون بذل أقصى جهودهم لاجتنابه لكنهم يعلمون أيضاً أن ذلك قد يسبب خسارة فريقهم، ويعلمون أيضًا أنهم حين يعترضونه لن يكون لديهم خيار للإخفاق لأنه سينطلق ويحرز هدفا”.

واين روني، أسطورة الكرة الإنجليزية شبه محمد صلاح، خلال تحليله لهدف الفرعون في شباك توتنهام عبر شبكة سكاي سبورتس الرياضية، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني.

وقال روني: “أعتقد أن اللاعبين في توتنهام سيكونوا غير سعداء بهذا الهدف لأنهم كانوا متواجدين بكثافة في المنطقة وكان صلاح وفيرمينيو فقط متواجدين، ولم يكن يشكل ليفربول تهديدا في المنطقة ولكن الكرة قدمت إلى محمد صلاح، وهنا تأكد لاعبو توتنهام أن هناك مشكلة ستحدث”.

وتابع: “اللاعب الوحيد الذي يمكنه تسجيل هدف مثل هذا هو ليونيل ميسي هل أنا تماديت أو أخطأت؟.. أجابه مقدم الاستديو التحليلي لا أنت صحيح، لأنه سريع ومهاري جداً، ولا يحب المدافعون الاقتراب منه، لأنه إن لم يحرز هدفا سيحصل على ضربة جزاء”.

وأضاف مهاجم الأسود الثلاثة: “نعم أعتقد أن محمد صلاح وليونيل ميسي يلعبان بنفس الطريقة، عندما يكون صلاح داخل الصندوق فيمكنه فعل كل شيء لا يمكنك الاقتراب منه، هو يمثل تهديدا كبيرا، وكما ذكرت سابقاً إذا استطعت أن تقيد صلاح فأنت تقضي على خطورة ليفربول بالكامل”.

من جانبه تحدث الإنجليزي مايكل أوين، مهاجم ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، عن هدف صلاح في مرمى مانشستر سيتي، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز، بنتيجة 4 – 3، وأوضح أن هدف صلاح يبدو للعديد أنه هدف يمكن تسجيله بسهولة، ولكن الكرة لم تكن سهلة على الإطلاق.

وأوضح: ” اللمسة الأولى تبدو رائعة وراقية جداً لوب رائع من على بعد 30 ياردة نظرياً لو أعطيته 50 كرة على مرمى فارغ سيحرزها ولكن في ظروف المباراة واللمسة الرائعة من صلاح لم تكن سهلة على الإطلاق، الكرة كانت ملتوية وصلاح استلمها بصورة جيدة جداً، واللوب الذي أحرزه بدا هدفا سهلا جداً ولكن الاستلام مكنه من إحراز الهدف.. أنا أعتقد أن صلاح كان يمكنه إحراز هذا الهدف وعينه مغلقه”.

أحد محللي البطولة الإنجليزية قال عن هدف الفرعون في ليستر سيتي: “إذا أخفيت وجه محمد صلاح، فهذا بالتأكيد ليو ميسي.. هذا هدف على طريقة ميسي، الطريقة التي راوغ فيها المدافعين، تتذكرن هدفه في ليستر سيتي وطريقة خداعة للمدافع ماكجواير، كيف يمكنه التسجيل من هنا يراوغ المدافع الأول والثاني بمهارة، ثم ينفرد بالحارس ويضعها بصورة رائعة جداً هذا هدف على طريقة ميسي”.

وأوضح: “إذا نظرنا إلى إحصائيات محمد صلاح فإنه سجل حتى الآن في مسابقة الدوري 21 هدفاً، وصنع 6 أهداف، وهاري كين سجل 22 هدفا وصنع هدفا وحيدا، ولكن المبهر أن صلاح جناح وليس مهاجما، صلاح هادئ ورائع جداً مع الكرة تحت الضغط وينتظر أن يتحرك المدافع ثم يتحرك هو.. هل يتفق معي أحد؟، ليونيل ميسي هو فقط من يمكنه تسجيل أهداف مثل هذه؟”.