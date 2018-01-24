842 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ20%.. ودراسة التخفيض

بالتنسيق مع البنك المركزي، تدرس بعض البنوك تخفيض الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد التي طرحتها يوم 3 نوفمبر الماضي بفائدة 20%، بعدما جمعت حصيلة ضخمة من ورائها، قدرها رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الأتربي، بنحو 842 مليار جنيه؛ منها 261 مليارا من خارج الجهاز المصرفي بما يوازي 31%، على شهادتي 20%، و16% التي تم إصدارها بالتزامن مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016. الهدف الأساسي من وراء شهادتي 20% و16%، جذب قدر كبير من السيولة النقدية في الأسواق للعمل على خفض معدلات التضخم المرتفعة بسبب قرار التعويم، حتى اقتربت من 35%، إلى جانب جذب المصريين للاكتتاب في تلك الشهادات، وبيع ما بحوزتهم من عملات أجنبية عقب قرار التعويم.

وأشاد صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي في مواصلة تبنى سياسات نقدية رشيدة, ورحب باتجاه دراسة إجراء خفض تدريجي لأسعار الفائدة، وتوقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم إلى نحو 12٪‏ بحلول يونيو 2018, وإلى أقل من 10% عام 2019.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة طارق عامر، ثبتت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%، في آخر ثلاث اجتماعات لها، بعد زيادتها مرتين متتاليتين بنسبة 4%؛ للقضاء على التضخم الذي بلغ ذروته في يوليو 2017 عند معدل 33% و35.5%.

وأرجع البنك المركزي، أسباب تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى استمرار تراجع معدل التضخم السنوي العام والأساسي في نوفمبر 2017 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 26% و25.5% على الترتيب، بعدما كان مرتفعا.

وقال الدكتور شريف فياض، الخبير الاقتصادي، إن أسعار الفائدة مرتفعة جدا وتضر بالاستثمار، فهناك علاقة عكسية بين الفائدة والاستثمار؛ إذا ارتفعت الفائدة قل الاستثمار، موضحا أن البنك المركزي كان مضطرا إلى تثبيت سعر الفائدة عند 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض؛ نظرا للمخاوف التي انتابته من ارتفاع التضخم.

وعن تخفيض الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد، وأكد فياض لـ”البديل”، أن البنك المركزي سيظل متمسكا بتثبيت أسعار الفائدة حتى أبريل المقبل، موعد استحقاق شهادات الادخار ذات العائد الأعلى في مصر بـ20%، وعندها سيقرر أما تجديد الشهادات أو وقفها بناء على المعلومات المتاحة في مارس 2018 من تضخم وسيولة مالية، مقارنة ببداية إصدار الشهادات، ومن ثم يقرر تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أو الاستمرار في التثبيت بهدف الوصول إلى معدلات تضخم منخفضة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه على أقل تقدير، سيثبت “المركزي” سعر الفائدة في اجتماع 15 فبراير المقبل، ومن الممكن أن يبدأ إجراءات الخفض بعد ذلك، متوقعا أن تكون نسب الخفض قليلة إلى حد كبير؛ نظرا لاحتمالية ارتفاع الأسعار التي ستحدث مع زيادة سعر الوقود.