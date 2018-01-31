نظام الانتخابات الجديد.. فرصة لإحياء الأحزاب

ضبابية حول النظام الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل مطالب عدة بتغليب “القائمة المفتوحة” ما من شأنه دعم الأحزاب وإثراء الحياة السياسية، وتجنبا لمشهد الانتخابات الماضية، التي طغى عليها النظام الفردي، وفتح الباب أمام دخول المالي السياسي وشراء الأصوات وغيرها.

القانون الذي نظم الانتخابات البرلمانية الماضية، نص عليه الدستور في مادتيه 243 و244، وحدد نسبا معينة للشباب والمرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، لكن القانون المرتقب سيتضمن تقسم الدوائر وسيشهد تغييرا جذريا لشكلها، حسبما يرى مراقبون.

أزمة النظام الانتخابي الجديد لم تقف عند الانتخابات البرلمانية، بل وصلت إلى قانون المحليات، الذي تجري مناقشته أيضا خلال الأيام الحالية داخل مجلس النواب، حيث ترغب بعض الجهات سواء حزبية أو حكومية في بنائه على النظام الفردي، ما قوبل برفض من جانب معظم القوى السياسية.

وقال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن نظام القوائم يعد الأفضل، سواء فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة أو المحليات المقرر إجراؤها عقب الانتخابات الرئاسية، موضحا أن نظام القوائم يدعم الحياة الحزبية، ويعزز وجود كيانات كبيرة تدعم المرشحين سواء في البرامج الانتخابية أو متابعة الأزمات والمشاكل مع الهيئات والجهات الحكومة.

وأضاف رشاد لـ”البديل”، أن الحزب يدعم نظام القوائم، وسيطالب بإقراره عبر هيئته البرلمانية، موضحا أن “مستقبل وطن” وضع مشروع قانون خاص بانتخابات المحليات المقبلة، تكون القائمة فيه بنسبة تصل إلى 60% من عدد المقاعد، مؤكدا أن الانتخابات تتطلب مجموعة من الأعضاء ذات توجه مشترك تتبنى رؤية أو مشروع معين، يتم متابعته وتنفيذه، ويصعب هذا الطرح في الحالة الفردية.

وأوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تجربة النظام الفردي في الانتخابات جاءت بمجلس النواب الحالي، الذي يعد أحد أسوأ المجالس النيابية في تاريخ الحياة السياسية لمصر، وفتح الباب أمام دخول المالي السياسي وشراء الأصوات وغيرها من المشاكل والأزمات التي يمكن تفاديها إذا تم إقرار نظام انتخابي يتماشي مع الحياة السياسية في مصر.

وكان البرلمان في دور الانعقاد الماضي، أقر قانون يمنح الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تأسست بموجب الدستور الصادر في عام 2014، كهيئة مستقلة تختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، مسؤولية إدارة العمليات الانتخابية التي تجري في البلاد، ويلغي وجوب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، اعتباراً من عام 2024.