نجم دينامو الجورجي: اللعب للقطبين شرف كبير.. وأحلم بتمثيل المنتخب

بات الاهتمام الأكبر للإعلام الرياضي في مصر بمحمد صلاح، الجناح الدولي للمنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، والحائز مؤخرًا على جائزة اللاعب الأفضل في القارة السمراء عن العام المنصرم 2017، ولكن ماذا عن باقي المحترفين والمواهب التي تلعب في القارة العجوز؟ لدى مصر العديد من المواهب التي خرجت للبحث عن فرصة للتألق والسير على درب فرعون ليفربول، ولا يعلم أحد عنها شيئًا. من بين تلك المواهب محمد شبل الشهير بـ«شيكا» صاحب الـ26عامًا، الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر ضمن صفوف فريق دينامو تبيليسي بطل جورجيا.

أحلم بالمشاركة مع المنتخب الوطني في كأس العالم 2018

اللعب للأهلي والزمالك شرف كبير لأي لاعب

لا أفكر في العودة للدوري المصري في الوقت الحالي.. وأسعى لمواصلة رحلتي بأوروبا

أعشق الدولي الإسباني.. وأتمنى ارتداء قميص أتلتيكو مدريد

في البداية نريد أن نعرف الناس من هو محمد شبل؟

اسمي محمد شبل، الشهير بـ«شيكا»، عمري 26 عامًا، بدايتي كانت مع فريق المحلة قبل أن انتقل إلى صفوف فريق المقاولون العرب، ولكني لم أحصل على فرصة الظهور مع الفريق الأول، فقررت الرحيل للعب في فريق وادي الريان، أحد أندية القسم الثاني في الدوري الأردني، ولكن لم أستمر كثيرًا هناك.

لماذا لم تستكمل مشوارك في الدوري الأردني؟

عند انضمامي لصفوف وادي الريان، شاهدني شخص يدعى أسامة، يمتلك شركة للتسويق الرياضيين، وأخبرني أن بإمكانه إحضار عرض احتراف لي في إحدى الدوريات الأوروبية، وبالفعل أوفى بوعده معي، وأحضر لي عرضًا من فريق دينامو الجورجي، الذي لم أتردد كثيرًا في قبوله، وأنا ألعب حاليًّا في صفوفه.

ما رأيك في الدوري الأردني؟

ليس بالدوري القوي؛ ولذلك فضلت الرحيل عنه سريعًا.

ما كان تعليق وكيلك الحالي على مستواك عندما شاهدك لأول مرة؟

وعدني بأن يكون لي مكان في المنتخب الأول خلال عامين.

رغم عدم مشاركتك في الدوري الممتاز، سواء في مصر أو الأردن كنت ترى أن هناك فرصة للاحتراف في أوروبا؟

لديَ ثقة في نفسي وقدراتي، والحمد لله هذه أول تجربة احتراف لي في أوروبا، ولكني فخور بما قدمته مع الفريق حتى الآن، وأسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفي بالانضمام إلى المنتخب الوطني وتحقيق انتقالة أكبر للعب في إحدى الدوريات الأقوى.

هل تحدث معك أحد في الجهاز الفني للمنتخب؟

حتى الآن لم يتواصل معي أي شخص في الجهاز الفني، ولكني تحت رهن إشارة الجهاز الفني في أي وقت.

من ينافسك في مركزك في المنتخب الوطني؟

في مركزي في الوقت الحالي بالمنتخب نجمان كبيران، هما محمود حسن «تريزيجيه» المعار من صفوف أندرلخت البلجيكي لصفوف قاسم باشا التركي، ورمضان صبحي نجم ستوك سيتي الإنجليزي.

أيهما أقوى الدوري المصري أم الجورجي؟

أي دوري في أوروبا لا يمكن أن يقارن بدوري عربي. الجميع هنا يتعامل باحترافية كبيرة، كما أن فريقي يشارك في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

هل تمكنت من تسجيل أهداف مع فريقك بالدوري الجورجي هذا الموسم؟

الحمد لله سجلت حتى الآن ستة أهداف.

لو تحدث معك أحد القطبين الأهلي والزمالك للعودة للدوري المصري في الوقت الحالي، هل توافق؟

اللعب للأهلي والزمالك شرف كبير أحلم به منذ صغري، ولكني أفضل استكمال مسيرتي في أوروبا.

أفضل لاعب في الدوري المصري الموسم الحالي؟

حسين الشحات لاعب مصر المقاصة.

أي دوري في أوروبا تفضل؟

أعشق الدوري الإسباني، وأحلم بارتداء قميص فريق أتلتيكو مدريد..

مثلك الأعلى في كرة القدم؟

مثلي الأعلى داخل مصر هو محمود عبد الرازق «شيكابالا»، وفي أوروبا الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

توقعاتك للسوبر المصري بين الأهلي والمصري البورسعيدي؟

بالورقة والقلم الأهلي حقق انتصارًا عريضًا في آخر مبارياته على غريمه التقليدي الزمالك في لقاء الديربي، على الجانب الآخر أداء المصري غير منتظم في آخر 3 مواجهات، وسيتوجه الفريق البورسعيدي إلى الإمارات لمواجهة الأهلي وهو خاسر في آخر مواجهاته أمام سموحة.

توقعاتك للمنتخب الوطني في المونديال؟

الجهاز الفني للمنتخب سيحقق مفاجأتين: الأولى ضم «شيكا»، والثانية التأهل للدور الثاني إن شاء الله.