واصل الإسباني رافاييل نادال، تصدره للتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة مساء اليوم الإثنين، والتي شهدت تغييرات طفيفه في المراكز العشرة الأولى، حيث عاد الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، إلى قائمة أعلى 10 لاعبين للمرة الأولى منذ أغسطس 2014.

وقفز السويسري ستان فافرينكا، مركزًا في التصنيف، ليحتل المرتبة الثامنة بدلًا من الأمريكي جاك سوك، الذي تراجع إلى المركز التاسع، وخرج الإسباني بابلو كارينو بوستا، من قائمة أعلى 10 لاعبين وأصبح في المرتبة الحادية عشر.

وشهدت قائمة أعلى 100 لاعب، تواجد عربي من خلال التونسي مالك الجزيري الذي حل في المرتبة الـ100، ليتراجع 3 مراكز عن التصنيف الأخير الذي صدر الأسبوع الماضي، وتراجع الجنوب إفريقي كيفن أندرسون، مركزًا في التصنيف، ليحتل المرتبة الثانية عشر بدلًا من الحادية عشر.

وتراجع المصري محمد صفوت، مركزًا في التصنيف الصادر هذا الأسبوع، ليحتل المرتبة 223 بدلًا من 222، بعدد نقاط 238، كما تراجع مواطنه كريم محمد مأمون، مركزين في الترتيب، ليحتل المرتبة 240 بدلًا من 238، بعدد نقاط 221، وجاء يوسف حسام، في المرتبة 300، ليتقدم مركزًا عن التصنيف الأخير بعدد نقاط 165.

وجاءت قائمة أفضل 10 لاعبين على النحو التالي:

الإسباني رافاييل نادال برصيد 10.600 نقطة

السويسري روجر فيدرير بـ9.605 نقطة

البلغاري جريجور ديميتروف بـ4.990 نقطة

الألماني ألكسندر زفيريف بـ4.610 نقطة

النمساوي دومينيك ثيم بـ4.060 نقطة

الكرواتي مارين شيليتش بـ3.805 نقطة

البلجيكي ديفيد جوفين بـ3.775 نقطة

السويسري ستان فافرينكا بـ3.060 نقطة

الأمريكي جاك سوك بـ2.960 نقطة

الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو بـ2.725 نقطة

وعلى صعيد منافسات السيدات، حافظت الرومانية سيمونا هاليب، على صدارة التصنيف العالمي، ولم يشهد تصنيف العشر الأوائل سوى تغيير واحد؛ حيث قفزت الأمريكية كوكو فاندفيغه، إلى المركز التاسع، وتراجعت البريطانية جوانا كونتا، إلى المركز العاشر بدلًا منها، وحلت المصرية ساندرا سمير، في المرتبة 391 عالميًا.

وجاء تصنيف العشر الأوائل على النحو التالي:

الرومانية سيمونا هاليب برصيد 6425 نقطة

الدنماركية كارولين فوزنياكي بـ6095 نقطة

الإسبانية جاربين موجوروزا بلانكو بـ6050 نقطة

الأوكرانية يلينا سفيتولينا بـ5785 نقطة

الأمريكية فينوس ويليامز بـ5568 نقطة

التشيكية كارولينا بيلسكوفا بـ5445 نقطة

النمساوية يلينا أوستبنكو بـ4901 نقطة

الفرنسية كارولين جارسيا بـ4385 نقطة

الأمريكية كوكو فاندفيغه بـ3204 نقطة

البريطانية جوانا كونتا بـ3185 نقطة