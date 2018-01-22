مُدن الحضارة والصالحين بالصعيد.. تجسيد درامي ينقصه التنوير

سيطرت حالة من الاستياء على الأثريين وأبناء الصعيد، نتيجة تناول بعض الأعمال الفنية للعديد من المناطق التاريخية الأثرية الهامة بشكل سلبي، وتكرار أنها موطن لأعمال السحر والشعوذة، وتنقيب أهلها عن الآثار بحثًا عن الثراء السريع، مع تجاهل أن هذه المناطق كانت محط الكثير من الصالحين، وخرجت منها إحدى سيدات بيت النبوة، ويدفن في أرضها المئات من الصحابة والتابعين، فضلاً عن أنها شهدت أحداثًا تاريخية هامة على مر العصور الماضية.

وهاجموا مسلسل “الكبريت الأحمر”، أحدث تلك الأعمال الفنية المعروضة حاليًّا، الذي تضمنت بعض حلقاته حديثًا عن منطقتي الشيخ عبادة والبهنسا التابعتين لمحافظة المنيا، وإبراز علاقتهما بالسحر والشعوذة، مشددين على مكانة القريتين في الحقب التاريخية المختلفة، فالأولى خرجت منها السيدة مارية القبطية، والثانية كانت مدينة شديدة الأهمية في العصر الإسلامي، ويؤكد المؤرخون أنه مدفون بها ما يقرب من 70 صحابيًّا ومئات التابعين.

وفي هذا السياق يقول مجدي عبد الله، مدير عام منطقة آثار شمال المنيا، إن القرى التاريخية التي تتمركز غالبيتها في الصعيد لم تأخذ حقها المطلوب في الدراما والسينما، ولا يزال الكثير منها تُنقل عنه صورة خاطئة، وقد تسيء في بعض الأحيان لها، موضحًا أنه ليس من العيب أن نتحدث عن المعتقدات التي سادت تلك الأماكن في سنوات طويلة وبعضها موجود حتى الآن، ولكن الخطأ أن نتجاهل الصورة الإيجابية التي هي أساس تلك القرى، وتحوي ثقافة تاريخية حقيقية يجب نقلها للمواطنين والأجيال الصاعدة.

ورفض عبد الله خلال حديثه لـ “البديل” أن تتناول الدراما بشكل مكثف منطقة مثل الشيخ عبادة أو البهنسا على أن أهلها متمرسون في أعمال السحر والخرافات، رغم أنها قرى أشبه بالمتاحف المفتوحة، وتحوي آثارًا لحقب زمنية مختلفة، وأحداثًا شديدة الأهمية، لو تُرجمت إلى أعمال فنية، فستكون نقلة حقيقية لعرض الثقافة التاريخية، فضلاً عن أنها ستساعد في دفع عجلة السياحة والتعريف الصحيح بالتاريخ، مؤكدًا أنه لا مانع من نقل بعض التراث والعادات التي سيطرت على الأهالي هناك إذا كان ذلك على هامش القصص، دون أن تتصدر المشهد، مطالبًا بإصدار مجلات دورية لمناطق آثار مصر الوسطى والجنوبية، ونشر الكثير من القصص والمعلومات التاريخية عن المناطق الأثرية، بهدف تنوير المشاهد.

وتمنى مدير آثار شمال المنيا أن يتم النظر إلى الأماكن التاريخية في الصعيد بعين الفن الصادق، ونقل الجانب الأبرز والأقيم، وهو الوقائع التاريخية وكواليسها، ضاربًا المثل بقرية مثل البهنسا التي كانت ناقلة للحضارة والثقافات المختلفة قبل العصر الإسلامي وبعده، وكيف دخلها الصحابة والتابعون، وقاموا بنشر العلم والإسلام بها، حتى دفنوا فيها، وكذلك مرور العائلة المقدسة بها من قبل، انتهاءً بحالتها الآن وتهميش الدولة لها ومعاناة العشرات من قبابها الأثرية من التشققات والتصدعات، وظهورها في وسائل الإعلام على أنها مكان للدحرجة على الرمال من أجل الإنجاب، مؤكدًا أن الدراما لها قدرة كبيرة على حل تلك المشكلات أو تفاقمها بحسب تناولها الفني.

في نفس السياق قالت الدكتورة رحاب سراج، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام جامعة المنيا، إن الأعمال الدرامية هي الأكثر تأثيرًا في المنتجات المعروضة على شاشات التليفزيون، وتلعب دورًا خطيرًا في نقل المعلومات بنوع من التفصيل، لذا عليها ألا تبالغ في الجوانب السلبية مع عدم نشر الجهل، خاصة إذا كانت تلك النوعيات السلبية مرتبطة بأماكن هامة ومنابع للثقافة والحضارة، ما يعد خللًا في نقل تلك الثقافات للأجيال المتعاقبة وترسيخ الأفكار الخاطئة لديهم، فيجب نقل الصورة الكاملة للقرى والمناطق وترك التفسير الأخير للمشاهد.

وشددت أستاذ الإذاعة والتليفزيون على الحاجة الملحة لعودة المسلسلات التاريخية والدينية، التي يفتقدها السوق المصري في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، بينما تزدهر في الدول العربية الأخرى، على الرغم من أن مصر تعد أرضًا خصبة لمثل تلك الأعمال الفنية، خاصة مع امتلاكها فنانين على درجة عالية من الكفاءة، فضلاً عن الإمكانيات الجيدة بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكد حمادة القلاوي، كبير مفتشي آثار شرق ملوي، أن ما تروجه الدراما عن انتشار السحر بشكل كبير بين أبناء الصعيد والقرى التاريخية ليس صحيحًا، فإطلاق اسم مدينة السحرة قديمًا على منطقة الشيخ عبادة ليس معناه أنها رمز لذلك، فغالبية القرى قديمًا كانت تسمى بذلك الأسم دون أن يعمل أهلها بالسحر.

وأوضح القلاوي أن منطقة مثل آثار الشيخ عبادة أو كما كانت تسمى قديمًا (أنتونيوبوليس) رمز للحضارة، ولو تحولت لعمل درامي، فسيكون مفيدًا بشكل كبير، إذ تعد المنطقة شاهدة على العديد من الوقائع الهامة، فلا تزال تحتوي على أطلال المدينة القديمة التي كانت عاصمة لإقليم طيبة في العصر الروماني، ودعاها الجغرافيون العرب بمدينة السحرة، وتحول اسمها إلى “أنتينوي” في العصر القبطي، ثم حرفها العرب إلى أنصنا، وتسمى القرية الآن باسم الشيخ عبادة نسبة إلى الصحابي الجليل “عبادة بن صامت” رضي الله عنه، كما يوجد مسجد قديم يحمل اسمه بالقرية، مضيفًا أن أهمية هذه المنطقة وشهرتها الواسعة ترجع إلى العصر الروماني وعهد الإمبراطور “هادريان”، عندما قام بزيارته الشهيرة لمصر عام 130 م، مطالبًا بأن يتم ترجمة تلك الأماكن الهامة وما شهدتها من قصص وأحداث هامة إلى أعمال فنية، تساعد في نشر الثقافة والوعي.