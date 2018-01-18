من منصة الأزهر.. عباس لممثلي دول العالم: لا تتركونا وحدنا

بدأ رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، كلمته بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، الذي عقد اليوم الأربعاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات، بحضور ممثلي أكثر من 86 دولة عربية وإسلامية وأجنبية وكبار الشخصيات العامة في مصر، بشكر القائمين على مؤسسة الأزهر الشريف، على رأسهم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وطالب عباس ممثلي دول العالم الحاضرين بالوقوف إلى جانب فلسطين، قائلا: “لا تتركونا وحدنا ولا تخيبون أملنا، وعليكم جميعاً زيارة القدس والصلاة في المسجد الأقصى وزيارة الأراضي الفلسطينية والتحدث مع شعبها، نريد دعمكم، ولابد أن تكون القضية الفلسطينية على أولويات الأجندة العربية والإسلامية”، مؤكدا أن زيارة القدس ليست تطبيعا مع إسرائيل، بل لنصرة القضية الفلسطينية.

وأضاف عباس، أنه بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده إلى القدس الشرقية المحتلة لكي تصبح عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، أخرجت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من عملية السلام، معلنه وقوفها فى صف الاحتلال الصهيوني، وسمحت لنا الذهاب لأي خيارات لتحقيق السلام بعيداً عنها.

ويرى رئيس فلسطين، أن العالم العربي يواجه تحديات جسيمة، ولابد من خوض العرب والمسلمين مواجهة كبرى ضد مؤامرة تستهدف سلام وأمن الوطن العربي، وتستهدف القدس دينياً وحضاريا، وتضرب المؤامرة التي تقودها أمريكا القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، وتعطي من لا يملك لمن لا يستحق، على حساب الشعب الفلسطيني.

ووصف عباس، قرار ترامب بالخطيئة الأخيرة، واعتبره تحدياً سافرا وواضحا لكل شعوب العالم وتحديا خاصا لإرادة الشعوب العربية والإسلامية، مطالباً برد رادع على قرارات الرئيس الأمريكي.

وفيما يخص القضية الفلسطينية من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، قال: “لقد حصلنا على 705 قرارات في الجمعية العامة، و86 قرارن من مجلس الأمن منذ عام 1967 حتى عامنا هذا، ومع الأسف الشديد بسبب التعسف من قبل المجتمع المدني لم يطبق قرار واحد، والولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم قراراتها”، متسائلاً: كيف نثق في هذه الإدارة، التي تدعي أنها أعظم دول العالم وتسعى لتحقيق السلام؟

وأكد رئيس فلسطين، أن القيادة والشعب لن يتوقف عن الكفاح ولا المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي لرجوع والحفاظ على الأرض والحق والعرض، والابتعاد عن العنف والإرهاب، وأن التواصل العربي والإسلامي هو دعم لهوية القدس والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، والشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية السعودي، والدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، والدكتور أولاف فيكس تافيت، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، والدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.