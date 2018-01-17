مكافحة الفساد وعودة السياحة.. ملفات مهمة أمام الوزراء الجدد

عدد من الملفات المهمة والشائكة تفرض نفسها على الحكومة، في رأي مراقبين، بعد التعديل الوزاري الأخير بحكومة المهندس شريف إسماعيل، والذي أقره مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، وتضمن 4 وزراء جدد، وعلى رأس هذه الملفات مكافحة الفساد وجذب الاستثمارات وعودة السياحة.

الفساد والمحليات

لم تمر ساعات على إعلان اختيار اللواء أبو بكر الجندي، كوزير للتنمية المحلية، خلفا للدكتور هشام الشريف، الذي كان ينفي وجود فساد في المحليات، حتى تم القبض على محافظ المنوفية هشام عبد الباسط، بتهمة تلقي رشوة من أحد رجال الأعمال. هذه الواقعة تنضم إلى عشرات القضايا التي تم الكشف عتها خلال الفترة الماضية وكان أبطالها مسؤولون في الجهاز الإداري للدولة لعل آخرها نائب محافظ الإسكندرية التي تم القبض عليها على خفية تلقي رشوة، وتعتبر مكافحة الفساد أحد أبرز المهام التي تنتظر الجندي، وعليه أن يتخذ خطوات جديدة للتصدي للظاهرة التي تعوق فرص التقدم والرخاء.

انتخابات المحليات أيضا أحد أهم التحديات التي تنتظر الوزير الجديد، إذ مازال الغموض يسيطر على مستقبلها، وكذلك ملف انتشار القمامة بالمحافظات وأزمات التعاقد مع شركات النظافة.

تفعيل دور الثقافة

بعد الدور البارز لها كرئيس لدار الأوبرا المصرية، وقع الاختار على الدكتورة إيناس عبد الدايم لتكون أول سيدة تتولي منصب وزيرة الثقافة منذ إنشائها في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، ويعتبر تفعيل دور الثقافة في المجتمع وهيكلة الوزارة والاهتمام بدورها في المحافظات أهم مطالب المثقفين من الوزيرة الجديدة.

المثقفون أكدوا أن زيادة ميزانية الوزارة خطوة ضرورية لعمل فعاليات والتواصل مع المواطنين في الأقاليم ومحافظات الصعيد والقرى، والعمل ضمن خطة واضحة ومحددة والاستفادة بمئات وربما الآلاف من المثقفين خاصة في ظل حالة التهميش التي يتعرضون لها منذ سنوات.

الاستثمار الملف الأهم

اختيار الدكتور خالد بدوي، وزيرا لقطاع الأعمال العام، خلفا للدكتور أشرف الشرقاوي، يعني تحميله مسؤولية كبيرة ومهمة قد تكون الأثقل بين الوزراء الجدد، إذ يقع على عاتقه إدارة ملف الشركات المملوكة للدولة، في ظل أوضاع تتطلب بالضرورة جذب وتفعيل الاستثمار، والاستفادة من التشريعات التي يفترض أن تسهل المهمة وتوفر المناخ الملائم للإنتاج والتنمية ومنها قانونا الاستثمار والإفلاس.

ملف الشركات والمصانع المغلقة أو التي تواجه مشاكل إدارية مع الحكومة لا يقل أهمية وفق عدد من المستمرين الذين يضعون أملهم في الوزير الجديد، وتوجد المئات من هذه المصانع تنتظر قرارا من الوزير، وكذلك الشركات الخاسرة التابعة للقطاع العام، في ظل وجود 40 شركة بلغت خسائرها نحو 5 مليارات جنيه، وهو ما يتطلب وجود رؤية وإرادة سياسية لحل هذه الأزمات بحسب كثير من الخبراء.

عودة السياحة

قد يكون حظ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة المكلفة، أفضل من سابقيها، إذ أعلنت عدة دول السماح لمواطنيها بالعودة إلى مصر كسياح، ورفع الحظر الذي كان مفروضا خلال العامين الماضيين، ويتوقع أن ترتفع أعداد السائحين الوافدين من روسيا خلال الفترة القادمة مع استقرار الأوضاع الداخلية في مصر وانحسار العمليات الإرهابية بشكل كبير.

ووفقا لما أكده باسم حلقة، نقيب السياحيين، فإن هناك عشرات القضايا في انتظار الوزيرة الجديدة لعل أبرزها ملف الحج والعمرة التي تأخرت عن موعدها وسببت خسائر كبيرة لشركات السياحة، والاهتمام بالسياحة الداخلية ومشاكل الطيران الداخلي وأسعار الفنادق.