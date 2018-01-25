معاقبة «الماريوت».. الصين تُخضع الشركات الأمريكية

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا للكاتب والمحلل السياسي الأمريكي، جوش روجين، يعلق فيه على إغلاق السلطات الصينية موقع سلسلة فنادق ماريوت العالمية عقابا لها على خطأ ورد في استبيان أرسلته إدارة ماريوت لعملائها عبر البريد الإلكتروني، أدرجت فيه أراضي صينية، مثل تايوان والتبت وهونج كونج، كدول مستقلة.

وأضاف المحلل السياسي أنه مع نمو الاقتصاد الصيني، تستفيد بكين من القوة لإجبار الشركات الأجنبية على الالتزام بنهجها السياسي ومعاقبتهم عند الخروج عن الخط، ومعاملة الحزب الشيوعي الصيني مع سلسلة ماريوت العملاقة، يشير إلى مستوى جديد وخطير.

وأثار رد فعل الحكومة الصينية ضد سلسلة ماريوت غضبا كبيرا في واشنطن، وقال مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب وخبراء ومشرعون أمريكيون، إن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يصعد إلى أي مدى يرغب فيه لفرض الالتزام السياسي الصارم على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.

بعدما أعجب موظف في الماريوت بتغريدة من قبل مجموعة “أصدقاء التبت” تشيد بالاستبيان، اتصلت السلطات الصينية بمسؤولي الماريوت لاستجوابهم، وأغلقت موقعهم الصيني على شبكة الإنترنت وتطبيقاتهم المحمولة، وطالبتهم بتقديم اعتذار.

وبالفعل، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت، آرني سورنسون، بيانا يعتذر فيه عن الخطأ الذي ورد في الاستبيان، وكتبت الشركة التي تمتلك أكثر من 300 فندق في الصين، ثاني أكبر سوق لها بعد الولايات المتحدة، في بيان رسمي لها “إننا لا نؤيد أى شخص يفسد سيادة الصين ووحدة أراضيها، ونحن لا نعتزم أبدا تشجيع أو تحريض أي من هؤلاء الأفراد أو الجماعات”.

في الوقت ذاته، أجرت سلطات الأمن الإلكتروني في الصين بحثا على الإنترنت وعثرت على شركات أجنبية أخرى تدرج نفس الأراضي التي تبسط الصين سيادتها عليها في قائمة الدول المستقلة، لذلك، هرعت شركات من بينها “دلتا ايرلاينز”، و”زارا”، لتقديم اعتذارها، لكن الحكومة الصينية لم تتوقف عند هذا الحد، وتم إخطار العشرات من الشركات بإجراء فحص شامل لمواقعهم الإلكترونية وإزالة أي محتوى ذي صلة أو مواجهة عواقب وخيمة.

ويوضح مقال جوش روجين، أن الحكومة الصينية استطاعت أن تضع ضغوطا هائلة على الشركات الأمريكية للالتزام بالخط السياسي للحزب في البلاد، وهذا التطور الهجومي أصبح الآن قضية في العلاقات الأمريكية الصينية.

يقول السيناتور الجمهوري، تيد كروز: “يجب أن يساور الجميع قلق عميق إزاء حملة جمهورية الصين الشعبية التي تؤثر على الطريقة التي تمارس بها الشركات الأمريكية أعمالها ولاستخدام التجارة لدفع أجندتها الشيوعية العالمية”.

السؤال بالنسبة لصانعي القرار في واشنطن: ماذا لو أرادت جماعة التبت عقد مؤتمر في فندق ماريوت في واشنطن؟ هل سيقوم ماريوت بمنع ذلك؟ وهل لدى حكومة واشنطن الرسمية دورا تلعبه؟

ويرى النائب الجمهوري، مايك غالاغر، أنه عندما تصبح الصين أكثر جرأة في جهودها لإكراه الشركات الأمريكية أو السيطرة عليها، يجب على الولايات المتحدة أن تبذل جهدا شاملا على المستويين العام والخاص لمواجهة نهج الصين.

وقال إن “هذه ليست سوى الحلقة الأحدث في نمط طويل للحكومة الصينية تستفيد فيه من إمكانية الوصول، لذلك علينا أن نقف بثبات في الدفاع عن المصالح الأمريكية، الأمنية والاقتصادية على السواء”.

في الوقت الراهن، يبدو أن شركة ماريوت قلقة بشأن كيف يتم النظر إليها في بكين أكثر من واشنطن، حيث قالت متحدثة باسم الشركة، إن الشركة لم ترد على مخاوف المشرعين الأمريكيين أو جماعات حقوق الإنسان حول اعتذارها.

كما رفض رئيس ماريوت آسيا والمحيط الهادئ، كريغ سميث، طلب مقابلة مع الكاتب لكنه أجرى مقابلة مع صحيفة “china daily“، التي وصف فيها الحادث ربما واحد من أكبر أخطاء حياته المهنية.

ويختتم الكاتب مقاله، قائلا إن واشنطن ينبغي أن تكون منتبهة للتهديد الاقتصادي الصيني للشركات الأمريكية لتحقيق أهداف سياسية، والآن يجب على صناع السياسات إقناع الشركات بأن هناك مصلحة أمريكية أكبر على المحك.