مروان رجب يكشف عن قائمة المنتخب المشاركة في أمم إفريقيا لليد

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة اليد، بقيادة مروان رجب، على قائمة المنتخب التي ستشارك في النسخة الثالثة والعشرين من كأس الأمم الإفريقية، البطولة التي تحتضنها الجابون في الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري.

ويشارك فيها 10 منتخبات، هي: مصر حاملة اللقب، والجابون (البلد المضيف)، وتونس وصيف النسخة الأخيرة، وأنجولا، والجزائر، والمغرب، والكاميرون، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو برازفيل.

ويشارك المنتخب الوطني حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة التي احتضنتها الأراضي المصرية في عام 2016 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وأنجولا ونيجيريا.

وجاءت قائمة الفراعنة التي ستشارك في رحلة الدفاع عن اللقب على النحو التالي:

كريم هنداوي، ومحمد عصام، وعمر الوكيل، وكريم أيمن، وعلي زين، وإسلام حسن، ومهاب حسام، وأحمد الأحمر، وأبو الفتوح أحمد «حماصة»، وممدوح طه، ويحيى خالد، ومحمد سند، ومحمد إبراهيم، ومحمد ممدوح هاشم، ومحمد رمضان، وإبراهيم المصري، ووسام سامي نوار.

ويتولى رئاسة بعثة المنتخب خلال البطولة المهندس خالد العوضي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ومحمد الألفي مدير المنتخبات الوطنية وكرم كردي مدير المنتخب الوطني الأول للرجال ومروان رجب المدير الفني وعمر شوقي المدير الإداري والدكتور كريم عيد إخصائي العلاج الطبيعي والمهندس محمد إمام المحلل الفني.