مراكز غير متخصصة وتكلفة علاج باهظة.. أزمة مرضى «التوحد»

لا يزال مرض التوحد الذي يصيب الأطفال غامضًا بالنسبة للكثيرين، ولا يزال كثير من الأباء لا يعرفون طبيعة المرض الذي قد يصاب به أبناؤهم، فيفسرون تصرفاتهم التي تتسم بالغرابة باعتبارها نوعا من الخجل أو الانطوائية الزائدة، وقد يفسرون عدم استجابتهم لهم أثناء التواصل معهم سواء سمعيًا أو بصريًا على أنهم يعانون من سحر أو مس شيطاني، أو غيرها من الأمور التي تقودهم نحو الشعوذة والدجل.

وفقا للبيان الأخير الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية، يبلغ عدد الأطفال المصابين بالتوحد في مصر 800 ألف طفل، وهو عدد خطير ومثير للجدل، مما دعا الأطباء والأخصائيين النفسيين إلى مطالبة الأمانة العامة للصحة النفسية ووزارة الصحة بإجراء حملات توعية للمواطنين حتى يعرفوا أعراض وأسباب مرض التوحد الذي يصيب آلاف الأطفال.

مراكز بعيدة عن أعين الرقابة

“في بداية الأمر ظننت أن طفلي ممسوسا وبدأت رحلة العلاج لدى المشايخ”، هكذا تحدث والد أحد الأطفال المصابين بالتوحد، رفض ذكر اسمه، مضيفا: بدأنا ملاحظة أنه يصرخ بصورة هستيرية دون أي أسباب ولا يتواصل سمعيًا معنا، وعندها أكد لنا بعض المحيطين بنا أن ما يعاني منه الطفل هو أعراض للحسد أو للمس الشيطاني وأن علينا التوجه للمشايخ حتى نتمكن من علاجه، وبالفعل توجهنا للعديد من المشايخ فقال بعضهم إن الولد ممسوس وأكد آخرون أنه محسود، وبدأنا استخدام كافة الأشياء التي تزيح عنه المس أو الحسد حتى رآه أحد الأطباء صدفة حينما كنت في الأتوبيس وبدأ في نوبة الصراخ، فأوضح لي أنه يعاني من مرض التوحد، وهذه كانت أولى معرفتي بالمرض.

سلمى حسيني، والدة الطفلة نورا التي تبلغ من العمر 10 أعوام، تروي قصتها مع مرض التوحد قائلة: المفهوم الشائع لدى كثير من الناس أن مرض التوحد هو أن يكون الطفل متوحدا مع نفسه، وحينما أصيبت ابنتي بالتوحد علمت أنه مرض يصيب الجهاز العصبي وله أعراض مشابهة لأمراض أخرى واعتقدنا في البداية أنها لا تستطيع السمع بصورة جيدة فتوجهنا إلى معهد السمع والكلام وأجرينا العديد من الاختبارات وتبين أنها تستطيع تمييز الأصوات، ثم أكد أحد الأطباء أنها تعاني من مشاكل في الكلام وعلينا التوجه إلى طبيب متخصص في المخ والأعصاب، وبالفعل توجهنا واكتشف بعد العديد من الفحوصات أنها تعاني من مرض التوحد وبدأنا رحلة معاناة يعيشها جميع الأهالي الذين لديهم طفل يعاني من التوحد.

“أزمتي لم تتمثل في التشخيص السريع ولكنها تتمثل في تكاليف العلاج الباهظة التي لا أستطيع تحملها”، هكذا يقول معاطي عبد الله، والد طفل مصاب بالتوحد، مؤكدًا أنه اكتشف إصابة نجله بالتوحد مبكرًا لكنه يعاني من تكاليف العلاج بالمراكز الخاصة نظرًا لعدم وجود أماكن في المراكز التابعة للحكومة، موضحا أنه يتوجه إلى المركز 3 مرات أسبوعيا ويضطر للاستعانة بأحد أخصائيي التخاطب ليرافق نجله أثناء فترة تواجده بالمدرسة، وقال: مصاريف المدرسة وحدها تمثل له أزمة كبرى، أضطر لدفع مصاريف مدرسة فقط 60 ألف جنيه سنويًا لأن هناك أزمة كبرى في مصر هي عدم قبول المدارس لأطفال التوحد ودمجهم مع الأطفال الطبيعيين والمدارس الوحيدة التي توفر تلك الإمكانية هي المدارس العالمية التي لها أفرع في مصر، ويجب أن أقوم بتعليمه على أكمل وجه حتى يستطيع الاعتماد على نفسه كما نصحني الأطباء.

“المراكز غير المتخصصة كانت ولازالت أزمتي”، هكذا تحدثت والدة الطفل آدم المصاب بالتوحد قائلة: للأسف طفلي وقع ضحية العديد من المراكز غير المتخصصة والأشخاص غير المؤهلين للتعامل مع أطفال التوحد، وفوجئت ذات مرة أن من تقوم بتعليم ابني الكلام خريجة كلية تجارة وتكتفي فقط بتعليمه نطق أسماء الحيوانات، وأكدت لي مديرة المركز أنهم يكتفون بتعليم أسماء الحيوانات فقط لمدة عام، فتوجهت إلى مركز آخر أكثر احترافية، وأوضح لي أخصائي تنمية المهارات أن أول ما يجب أن يتعلمه الطفل المصاب بالتوحد هو اسمه، ثم طلب الأشياء مثل الطعام وغيره من الأمور الحياتية.

العلاج في الأعوام الأولى

يقول الدكتور رشاد محمد، أخصائي الصحة النفسية إن هناك العديد من المراكز غير المتخصصة التي انتشرت بكثرة يديرها أشخاص غير متخصصين، وغير مؤهلين للتعامل مع أطفال التوحد, موضحا أن التوحد مرض يصيب الجهاز العصبي للطفل، وقال: حتى الآن لم يتم اكتشاف سوى أنه نوع من الإعاقة تجعل التواصل بين المريض ومن حوله صعبا للغاية وتجعله مصابا بتلك الحالة التي نطلق عليها الذاتوية لأن الطفل يكون أكثر توحدًا وانغلاقًا على نفسه وغير متواصل مع الأفراد مطلقًا سواء كان هذا التواصل سمعيا أو بصريا, مؤكدًا أن هناك وحدتين لاكتشاف وعلاج التوحد واحدة بمستشفى العباسية والأخرى بالإسكندرية.

وأضاف محمد: علاج التوحد مكلف لأن الطفل يكون بحاجة إلى اخصائي يتفرغ له وحده لمدة عام من بداية علاجه, وخطورة المراكز غير المتخصصة تكمن في تعليم الأطفال بصورة خاطئة، إلى جانب الكارثة الحقيقية وهي قيام بعض القائمين على هذه المراكز بتهديد الأطفال بضربهم أو حرقهم حتى يكفوا عن الصراخ وهو ما يصيب الطفل بأمراض نفسية أخرى نتيجة لخوفه من العقاب، وبعضهم يكتب مهدئات للطفل تعطيها له الأم في المنزل حتى تتخلص من صراخه الدائم, ويجب أن تتم الرقابة على المراكز المعالجة لكافة الأمراض النفسية وتنمية المهارات من الجهات المختصة حتى لا يزداد الأمر سوءًا.

“بعض الأهالي يهملون أبناءهم ولا يعالجونهم أو يخضعونهم لجلسات تنمية مهارات ظنًا منهم أن مكوثهم في المنزل هو الحل”.. هكذا أوضح عبد الرحيم فايق، أخصائي تنمية مهارات قائلًا: العديد من الأهالي لا يتابعون حالات أبنائهم بصورة صحيحة فلا يتابعون بالمراكز التي تؤهل الأطفال للحياة دون الاعتماد على الآخرين, وبعض الأهالي ينكرون أن لديهم طفلا مصابا بالتوحد لاعتقادهم أن هذا يؤثر على سمعة العائلة، أو يجلب لهم العار من وجهة نظرهم، رغم أن العديد من مرضى التوحد أصبحوا عباقرة إذ إن نسبة ذكاء أطفال التوحد تكون فائقة عن المعتاد.

وأوضح فايق: استجابة الطفل للعلاج في الأعوام الأولى تكون أكبر نظرا لأنه لا يكون قد اكتسب أي صفات مجتمعية بعد، ومنها تكون نسب الهيمنة على سلوك الطفل أفضل, مضيفا: على الأهالي إدراك أن ظروف الحياة ليست مستقرة ويجب أن يتعلم الطفل الاعتماد على نفسه, موضحًا أن الدولة حاولت إجراء آلية الدمج في المدارس الحكومية بين أطفال التوحد والأطفال الطبيعيين لكن الأمر باء بالفشل لأن المدرسين يتعاملون مع أطفال التوحد على أنهم أطفال طبيعيون.

التليفزيون والمحمول والعادات الغذائية الخاطئة

وعن الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الطفل بالتوحد، قال فايق: للأسف لا توجد أسباب واضحة المعالم، فهو مرض غريب وليس له تعريف واضح، ولكن هناك عوامل قد تؤدي إلى الإصابة منها جلوسه أمام التليفزيون لساعات طويلة حيث تقترف العديد من الأمهات خطأ كبيرا وهو ترك الطفل في أعوامه الأولى أمام التليفزيون كثيرًا حتى تتفرغ لأي شيء آخر وهو أمر غاية في الخطورة، كما أن ترك الهاتف المحمول للطفل كثيرًا من العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالتوحد أيضًا، ويجب فصل تركيز الطفل من حين إلى آخر.

وأكد فايق أن الحمية الغذائية أيضًا لها دور كبير في التأثير على الأطفال، منبها إلى ضرورة أن يبتعد الطفل عن كل شيء به مواد غريبة أو مجهولة المصدر، وأن يتناول الطعام الذي يعمل على زيادة نسبة الذكاء مثل الأسماك والبيض وحبوب القمح.