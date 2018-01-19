محمد صلاح على أعتاب ريال مدريد

أصبح من المؤكد انتقال اللاعب الدولي المصري محمد صلاح إلى ريال مدريد خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث ذكر الصحفي الإسباني “إدواردو أجوير” خلال استضافته في أحد البرامج الشهيرة في إسبانيا أن رامي عباس وكيل أعمال صلاح وصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك للتفاوض مع إدارة النادي الملكي الراغب في ضم اللاعب.

كما ذكر موقع “fichajes” أن محمد صلاح أفضل لاعب في نادى ليفربول يهتم الفريق الملكي بضمه إلى صفوف ريال مدريد، خصوصًا بعد ظهوره بمستوى رائع خلال الفترة الماضية.

كان صلاح قد انضم إلى الفريق الإنجليزي خلال الصيف الماضي قادمًا من روما في صفقة كلفت خزينة الفريق الأحمر 50 مليون يورو، وخلال هذه الفترة نجح صلاح في تسجيل 24 هدفًا في 30 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

اللاعب المصري حصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017 من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “الكاف”، وهيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، كما أنه نجح في اقتناص جائزة “الأسد الذهبي” التي تمنح لأفضل لاعب في إفريقيا من جريدة “المنتخب” المغربية، إضافة إلى لقب أفضل لاعب عربي من الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.