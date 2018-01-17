مجدي صابر رئيسًا لدار الأوبرا.. تاريخ حافل ومهام جسيمة

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الجديدة، قرارًا قرار بتعيين الدكتور مجدي صابر، رئيس البيت الفني للأوبرا والباليه، قائمًا بأعمال رئيس دار الأوبرا المصرية؛ لتسيير أعمالها لحين صدور قرار رسمي بتكليفه بمهام المنصب.

وتولت عبد الدايم رئاسة دار الأوبرا على مدار السنوات الست الماضية، وبذلت جهودا كبيرة للارتقاء بالحالة الثقافية والفنية، التي شهدت ركودا كبيرا في أعقاب اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير عام 2011، وبالأمس، أسندت وزيرة الثقافة مهمة رئاسة دار الأوبرا إلى الدكتور مجدي صابر؛ لاستكمال ما بدأته.

وترشح لرئاسة دار الأوبرا المصرية، عدة أسماء، إلا أن الدكتور مجدي صابر كان الأقرب للمنصب؛ لكونه واحدًا من الأعضاء الفاعلين داخل دار الأوبرا، ولديه خبرة طويلة في المجال، ويعلم كل الأزمات التي تواجه الصرح الثقافي وكيفية تخطيها، فكان له جهد كبير في تنظيم فعاليات الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي اختتمت في نوفمبر الماضي.

ومرت دار الأوبرا بمراحل كثيرة بعد ثورة 25 يناير؛ عندما أقدم وزير الثقافة الأسبق، شاكر عبد الحميد، على محاربة الفساد داخل كل قطاعات الوزارة، وكانت البداية من دار الأوبرا، حيث أكد أنه يمتلك مستندات تكشف الفساد الذي يتم داخلها، وكان حينها، عبد المنعم كامل، رئيس دار الأوبرا، وتم منعه من السفر عام 2012، لوجود سرقات وعمليات نهب كثيرة من قبل العاملين بها، لم يقتصر الأمر على الفساد المالي، بل وصل إلى حد استبعاد الشباب وعدم إعطائهم الفرصة ومنع أسماء بعينها من الغناء داخل دار الأوبرا.

ومجدي صابر من مواليد عام 1963، حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للباليه، بعد تخرجه في كلية التجارة جامعة القاهرة، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا بتقدير جيد جدًا، ماجستير بتقدير امتياز عن أثر الثقافة الشرقية في أعمال موريس بيجار، ودكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى بعنوان “دعاء الكروان” على مسرح الباليه.

وخلال السنوات الماضية، تدرج صابر في المناصب؛ حيث عمل معيدا بالمعهد العالي للباليه، ثم مدرسا مساعدا بالمعهد العالي للباليه قسم تصميم وإخراج الباليه، ومدرسا دكتورا بالمعهد العالي للباليه، أستاذ مساعد دكتور بالمعهد العالي للباليه، وصولًا إلى رئيس قسم تصميم وإخراج الباليه، فضلًا عن رئاسة لجنة العلاقات الثقافية بالمعهد العالي للباليه، ونائباً للمدير الفني لفرقة باليه أوبرا القاهرة ومصمماً ومخرجاً منفذاً للفرقة.

وقدم صابر أول عرض باليه على مسرح دار الأوبرا، ليكون أول مصري يقف على المسرح أثناء افتتاحها، حيث قدم عرض باليه أبو سمبل بمشاركة يابانية، وظل نجم فرقة باليه القاهرة وباليه أوبرا القاهرة حتى عام 1988، كما لعب الأدوار الرئيسية في مجموعة من الباليهات الكلاسيكية العالمية منها: “دون كيشوت”، “بحيرة البجع”، “كسارة البندق”، “روميو وجولييت”، “انطونيو وكليوباترا”، “جيزيل”، “القرصان”.

وشارك في تنظيم العديد من الاحتفالات والمهرجانات القومية داخل وخارج البلاد؛ من بينها: نصر أكتوبر، مهرجان السينما، احتفالات أعياد الطفولة، مهرجان الموسيقى العربية لأكثر من 10 دورات، حفل افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي، حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد بالصالة المغطاة، وحفل افتتاح بطولة العالم لكرة القدم للشباب باستاد القاهرة، فيما اختير كعضو لجنة تحكيم مسابقة مواهب المدارس الأجنبية في مصر، عضو لجنة اختيار (عارضو الباليه) بفرق دار الأوبرا.

وصمم الدكتور مجدي صابر استعراضات أكثر من 50 عملا لمسرح الدولة والعديد من الأعمال الفنية الأخرى؛ منها: “ليلة من ألف ليلة”، “غراميات عطوة أبو مطوة”، “البهلوانات”، “روميو وجولييت”، “فوازير جيران الهنا”، “حلم والا علم”، “أوبريت الأرملة الطروب”، “أكسير الحب”، “أوبريت الليلة الكبيرة”، وأخيرا شغل منصب رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا للباليه خلال العام الماضي.