مارثون معرض الكتاب.. علوم وآداب

تحتضن النسخة الجديدة من معرض القاهرة للكتاب الحالي، التي انطلقت يوم 26 يناير الجاري وتستمر حتى 10 فبراير المقبل، عدة إصدارات حديثة من الكتب في مختلف العلوم والآداب، نتعرض لأبرزها.

شآبيب.. أحمد خالد توفيق

يطل علينا في النسخة الجديدة من المعرض، الكاتب أحمد خالد توفيق بروايته الجديدة “شآبيب”، الصادرة عن دار الشروق والكلمة تعني “دفعة من المطر”، والرواية ستكون تعديلا لـ”وعد جوناثان”، التي سبق وكتبها في سلسلة فانتازيا.

في “شآبيب” يصتحبنا الكاتب في رحلة ممتعة مليئة بالإثارة من النرويج إلى الولايات المتحدة، مرورًا بليبيريا ومصر وأستراليا، قبل أن يستقر عند خط الاستواء، ويحكي عن عالم يُضطهد فيه العرب، إلى درجة احتياجهم لوطن جديد يسكنون فيه، تمامًا كما جرى مع اليهود في الواقع.

وأحمد خالد توفيق، أديب وطبيب مصري، اشتهرت بكتاباته للشباب عبر العديد من السلاسل الناجحة؛ مثل “ما وراء الطبيعة”، و”فانتازيا”، و”سافاري”، كما صدر له رواية “يوتوبيا” عام 2008، و”مثل إيكاروس” عام 2015، التي فازت بجائزة أفضل كتاب عربي، في مجال الرواية في معرض الشارقة للكتاب عام 2016.

الخروج من البلاعة.. نائل الطوخي

تركز الرواية على حياة “حورية إسماعيل عبد المولى” مع أهلها وعشاقها وأزواجها وابنها وما حدث لها فى ثورة يناير وما بعدها، فعنها يقول “قصة المرأة التى ركبت الصدفة وأحيت الموتى.. المرأة التي نشَّنت صح وقتلت الشيطان وكسرت سلسلة الشر الثقيلة المطبقة على رقبتها”.

الشيء.. ستيفن كينج

واحدة من أهم الروايات المترجمة المشاركة في المعرض، والتي حققت نجاحا كبيرا عندما تم تحويلها إلى أكثر أفلام الرعب إثارة، وفيها، زار مؤلفها ستيفن كينج معظم المعالم المذكورة في الرواية كبُرج المياه وتمثال بول بونيان وغيرها؛ لرصد تفاصيلها واستخدامها في الروية بشكل جيد.

مفهوم الشريعة.. علي مبروك

الكتاب آخر أعمال الدكتور الراحل علي مبروك، صادر عن مؤسسة “مؤمنون بلا حدود”، وفيه يتناول الكاتب الراحل كيف حولت الجماعات الإرهابية مفهوم الشريعة إلى أداة تبرر القتل والإرهاب والاعتداء.

ويتضمن الكتاب أربعة فصول؛ هي الإسلام بين مفهومي الغربة والتجديد، ومفهوم الشريعة بين غربة المعنى وارتحال الدلالة، وتجديد الإسلام وحضور الشريعة كمقاصد وأصول، وتسييس الإسلام وحضور الشريعة كأحكام وأصول.

نحو منهجية علمية إسلامية.. يمنى الخولي

الكتاب مدرج ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع “التنمية وبناء الدولة”؛ يتناول محاور عدة ما قبل المنهج وما حوله، مقدمات راسمة، والعلم والمنهج، والتأصيل المنهجي، علم أصول الفقه معاصرًا، والنموذج الإرشادي الإسلامي نحو المستقبل.

يحاول الكتاب من خلال تفصيله بعض العلوم المنهجية والعقلية التي ازدهرت في البيئة الإسلامية، إلى إبطال فكرة غربة العلم عن هذه البيئة، وغياب روح المنهجية العلمي عن الحضارة العربية والإسلامية.

في تشريح الهزيمة.. تأليف جماعي

فيه يتناول المؤلفون والباحثون خالد منصور وخالد فهمي وبلال علاء ومصطفى عبد الظاهر ومحمد العجاتي وسامح نجيب، تحليلا تاريخيا واجتماعيا لأبعاد هزيمة 1967 التي تعرضت لها مصر مع مجموعة من الدول العربية.