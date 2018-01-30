كل ما يجب أن تعرفه عن عملة ريبل الرقمية؟

تعتبر العملات الرقمية من الأشياء الجديدة الدخيلة على مجتمعنا في الوقت الحالي؛ فهي وليدة للتطور التكنولوجي الذي نعيشه منذ فترة، فمنذ عام 2009 وظهور البيتكوين التي تعتبر أول عملة رقمية، توالت العملات الرقمية الأخرى في الظهور، وحاولت إثبات جدارتها في السوق مثلما فعلت البيتكوين؛ ومن ضمنهم عملة الريبل، ولكن قبل أن نُعرف عملة ريبل الرقمية، يجب عليك أولاً أن تكون على علم بتعريف العملة الرقمية.

ما هي العملة الرقمية

تُعرف العملة الرقمية بالعديد من الأسماء الأخرى مثل النقود الإلكترونية أو الرقمية أو العملات الإلكترونية، وهي تشبه العملات التقليدية الأخرى، ولكن مع بعض الاختلافات؛ مثل أنها متاحة على شكل رقمي فقط، وليس لها وجود فيزيائي، كما أنها قد تكون مقتصرة على مجتمعات معينة، بالإضافة إلى أنه لا يمكن تداولها إلا على شبكة الإنترنت فقط، هذه تعتبر نبذة مختصرة عن تعريف العملات الرقمية.

ما هي عملة الريبل

الريبل هي ضمن أحد أنظمة الدفع المفتوح، ويتمثل الهدف الرئيسي لها في السماح للناس والمستخدمين بالتحرر بشكل مطلق من البنوك والمؤسسات المالية وبطاقات الائتمان وما يشابهها من الشبكات التي تجني أمولاً طائلة من المستخدمين نتيجة الرسوم التي تفرضها على كل من يستخدمها أو يستعين بها.

وتعد الريبل هي العملة الرقمية الثالثة على مستوى العالم وفقاً لسوق المال وحجم السوق، فهي تلي البيتكوين والايثريوم.

ومن الأشياء التي يجب عليك معرفتها حول عملة الريبل، أن لديها الآن مليارات الدولارات العملات الرقمية في السوق.

ومن الجدير بالذكر، أنها مؤسسة على أنها شبكة دفع، ولكن بشكل رقمي للمعاملات الفورية، سواء كانت بيع أو شراء، بالإضافة إلى أنها تعتبر المالك للريبل XRP، وقد ارتفعت هذه العملة في العام المنصر بحوالي 40 ضعفاً.

وحتى لا يختلط عليك الأمر، يمكنك أن تشير إلى عملة الريبل بـXRP وإلى الشبكة بالريبل.

ومن المعروف لدى متابعي الريبل أن إصدار قطع نقدية جديدة يؤثر في النظام على المعدل والسعر، بالإضافة إلى أنه يوجد حوالي بليون عملة من XRP، كما أن الريبل تستثمر في شبكتها وتعمل على تنمية الشركات مع مؤسسات محلية وعالمية.

ومن الأشياء التي يجب أن تكون على علم بها حول عملة الريبل، أن هناك عددا من البنوك التي قامت بالتوقيع على استخدام هذه العملة الرقمية مثل بنك كامبريدج جلوبال بايمنتس وستار وان كريديت يونيون، ما قد يكون محفزا لهذه العملة، وتدفعها إلى الصعود لأعلى درجة مع استمرار نمو السوق والشبكة.

تاريخ الريبل

يعتبر المفهوم الأساسي للريبل هو تكنولوجيا البنية التحتية الأساسية، وهذا بناءً على ما يوضحه الموقع الإلكتروني للريبل.

أما بالحديث عن تاريخ الريبل، فقد تم تطوير هذه الفكرة منذ فترة طويلة وبالتحديد في عام 2004، وكان ذلك من خلال شخص كندي الجنسية يدعى ريان فوجر، وخلال السنوات العشر التالية، تم العمل على تطويرها؛ وبالأخص البنوك الكبيرة وشبكات الدفع التي بدأت في استخدام الريبل في نهاية سنة 2014.

من يقف خلف الريبل؟

من الأشياء التي تميز الريبل عن عدد من العملات الرقمية الأخرى، أن شركة OpenCoin هي التي تقف خلفها، بالإضافة إلى شيء آخر، أن هناك كيانين يشكلان هذه العملة؛ أولاً شبكة الدفع، وثانياً العملية الفعلية على هذه الشبكة، من الجدير بالذكر، أن الفكرة الأساسية لشركة الريبل هي أنها تعمل مع العديد من أنظمة الدفع المختلفة في شتى أنحاء العالم.

ومن الأشياء المهمة التي يجب أن تكون على علم بها فيما يخص تداول الريبل، أنه يتم السماح للشركات الأخرى بالتداول على هذه العملة الرقمية خلال 3 أو 5 ثواني، كما أن يتم معالجة المدفوعات وتهيئتها لأن يتم استقبالها بشكل تلقائي لا يمكن أن يتم التراجع عنها بعد القيام بها.

ومن الأشياء التي تميز الريبل عن البيتكوين؛ أنها توفر أوقات معاملات سريعة جداً عن التي تقدمها البيتكوين، وذلك يرجع لأن تأكيدات المعاملات تمر بسرعة كبيرة على شبكتها الخاصة، بالإضافة إلى أنك لن تحتاج إلى انتظار وقت طويل حتى يتم تأكيد الكتلة.

وكل هذه المعلومات تعد أهم ما يجب أن تكون على علم به حول عملة ريبل الرقمية.

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