كسر المقاومة الفلسطينية.. هدف صهيوني يتجدد باستراتيجيات فاشلة

بعدما فشلت جميع الخطوات والإجراءات والقوانين الصهيونية الجائرة في تخويف أو ردع المقاومة الفلسطينية عن خيار مواجهة الاحتلال، وبعدما فشلت كل أجهزة الكيان الصهيوني بداية من الحكومة والكنيست وصولًا إلى جهاز الاستخبارات، في تحقيق حلم خنق المقاومة وكسر شوكتها بالوسائل السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية، أو على الأقل توقع ضرباتها وإحباطها قبل تنفيذها، يتجه الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة إلى رسم خطة استراتيجية جديدة تفوح منها رائحة الإحباط، في محاولة علنية لضرب حركات المقاومة الفلسطينية، خاصة الناشطة في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس.

استراتيجية إسرائيل الجديدة

يستشعر كيان الاحتلال الصهيوني بداية من قاداته السياسيين والأمنيين وصولًا إلى قطعان مستوطنيه، القلق والخوف والعجز في مواجهة حيل وأساليب المقاومة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال، هذه المقاومة التي لا تخيفها قوانين عنصرية ولا تردعها ضربات صاروخية ولا تحجمها اعتقالات ظالمة، المقاومة التي لا تكل ولا تمل طوال أكثر من 60 عاما من مواجهة الاحتلال، بل تحظي يومًا بعد الآخر، بدعم أكبر سواء على المستوى الشعبي داخل فلسطين أو على المستوى الشعبي والسياسي خارج فلسطين، الأمر الذي دفع الاحتلال الصهيوني إلى البحث عن استراتيجية جديدة بعدما كسرت المقاومة جميع قواعد الاحتلال واستراتيجياته العسكرية، وهو ما ظهر في تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، الذي قال إن حكومته تنتهج استراتيجية من ثماني محددات لـ”خنق” حركة حماس في قطاع غزة.

وأوضح ليبرمان في حوار مطول أجراه مع صحيفة “مكور ريشون”، بنود هذه الاستراتيجية التي سوف تعتمدها إسرائيل أمام حركة حماس في غزة، وتتقدم البنود؛ استعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة حماس، واشترط ليبرمان أن إجراء أي تغيير في حجم وطبيعة الحالة الإنسانية في القطاع مرتبط بهذه القضية، أما الاستراتيجية الثانية فعدّها القضاء على كل الأنفاق التي حفرتها حماس، فيما تدور الاستراتيجية الثالثة حول استكمال الجدار الذي تقيمه إسرائيل في باطن الأرض شرق قطاع غزة لوقف تمدد الأنفاق.

الاستراتيجية الرابعة تقضي بأن الرد على كل قذيفة هاون أو صاروخ يسقط من غزة على إسرائيل، يجب أن يستهدف قدرات حماس العسكرية الحساسة، وتدمير مخازن إنتاج الصواريخ ومنصات الإطلاق، فيما تقوم الاستراتيجية الخامسة على تقوية مستوطني منطقة “غلاف غزة” من خلال دعمهم اقتصاديًا، في حين تتمثل الاستراتيجية السادسة في ضرورة أن تعلم حماس أنه حين يجري الحديث عن إعادة إعمار غزة، فسيكون مقابل نزعه من السلاح.

أما الاستراتيجية السابعة، فتتمثل في اللعب على جانب الدعم الشعبي الذي يحيط بحركة حماس، حيث استبعد وزير الحرب الإسرائيلي، أن تتنازل حركة حماس عن سلاحها، لكن التعويل الإسرائيلي على أن يتحرك الناس ضد حماس في غزة، دون أن تضطر إسرائيل لإعادة احتلال غزة من جديد، وأردف ليبرمان: لابد لإسرائيل من مخاطبة الفلسطينيين مباشرة، والتوضيح لهم أن بقاء حماس مضر لهم، وبذلك يمكن حرمانها من أهم ورقة تتمتع بها وهي الدعم الشعبي.

فيما تقضي الاستراتيجية الثامنة بالتنسيق مع مصر فيما يتعلق بفتح معبر رفح وإغلاقه، حيث زعم ليبرمان أن المعبر يفتح بتنسيق مباشر مع الاحتلال، رغم أن مصر تظهر في كل مرة أنها صاحبة القرار في ذلك.

تصعيد عمليات المقاومة

استراتيجية الاحتلال الصهيوني بشأن كسر شوكة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تأتي بعد محاولات عدة لتحقيق هذا الهدف نفسه لكن بوسائل مختلفة أثبتت فشلها على مر السنوات، حيث حاولت إسرائيل الوصول إلى هدفها من خلال التضييق اقتصاديًا على القطاع تارة، ودفعه إلى أزمة إنسانية وتجويع قاطنيه تارة أخرى، واستهدافه بالصواريخ الإسرائيلية بذرائع وهمية تارة ثالثة، والضغط على بعض الدول لوقف دعمها تارة أخرى، لكن رغم كل هذه الحيل والألاعيب لاتزال المقاومة الفلسطينية في أوج نشاطها خاصة بعد اتخاذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراره في ديسمبر الماضي، بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو القرار الذي أعطي المزيد من الجرأة للاحتلال للإقدام على إجراءات تهويدية جديدة بحق الأراضي والمقدسات الفلسطينية، ليجد المقاومة الفلسطينية حائلًا دون الوصول إلى مخططاته.

انطلقت الانتفاضة الثالثة لتعم جميع أرجاء الأراضي الفلسطينية من القدس إلى الضفة وقطاع غزة، واشتعلت مواجهات استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع عجزت قوات الاحتلال عن تحجيمها، حتى جاء الرد العملي الأول بعملية “نابلس” التي قتل خلالها الحاخام الصهيوني رزيئيل شيبح، بإطلاق نار استهدف سيارته عند مدخل البؤرة الاستيطانية “جفات جلعاد”، إلى الجانب الغربي من قرية “تل” الواقعة غرب جنوب مدينة نابلس، لتطلق قوات الاحتلال عمليات عسكرية مكثفة في العديد من المدن الفلسطينية، وعلى رأسها مدينة جنين، بحثًا عن منفذي العملية دون جدوى حقيقية، الأمر الذي كشف هشاشة جيش الاحتلال في مواجهة خلايا المقاومة، ووجه صفعة قوية للإسرائيليين على المستويين العسكري والسياسي، ما جعل الاحتلال يدرك جيدًا أنه مقبل على مرحلة ستكون وبالًا على الإسرائيليين.

حماس تتوسع

يبدو أن محاولات الاحتلال الصهيوني تحجيم حركات المقاومة، على رأسها “حماس”، سيأتي بنتائج عكسية، حيث تحاول الحركة توسيع نشاطاتها المقاومة في الأراضي الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية، وهو ما لوح به عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، في تصريحات أطلقها أمس السبت، حيث قال إن الضفة الغربية المحتلة تستعيد دورها المقاوم من جديد، وبها مخزون مقاوم لا يمكن أن يقدره إلا من يعرفه، مؤكدًا أن مخزون الضفة في المقاومة لا يتوقف، وأن المقاومة ستحقق إنجازات على الأرض، مبينًا أن حماس تعرف أن هذا المخزون إذا استمر وتم إيقاف التنسيق الأمني ستتحقق العديد من الإنجازات، وأشار إلى أن كل إنسان بالضفة والقدس يستشعر الخطر، وكل فرد وجماعة وعائلة مسموح لها بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال.

وردًا على اتهامات الاحتلال لحماس في غزة بتدبير العمليات في الضفة، شدد عضو المكتب السياسي للحركة على أن الضفة لا تحتاج إلى توجيهات من غزة، مشيرًا إلى أن “تحميل الاحتلال غزة المسؤولية عن العمليات في الضفة تبرير لشن عدوان على القطاع”، وعلق على الأنفاق ومحاولة جيش الاحتلال لكشف المزيد منها على حدود غزة، قائلا: إن خيارات حماس مفتوحة، وفي المحصلة الكاسب هو برنامج المقاومة، مطالبًا فصائل المقاومة بالبحث عن وسائل لمحاربة الاحتلال.

حركة حماس التي تعتبر أول من بارك عملية نابلس في الضفة الغربية قبل أقل من أسبوعين، ودعت إلى المزيد من العمليات المماثلة، بصدد نقل ميدان المعركة للضفة الغربية بأي طريقة ومهما كلف ذلك من ثمن؛ لبث المزيد من الروح القتالية في نفوس أهالي الضفة لمقاومة الاحتلال وتخفيف الضغط على قطاع غزة وتشتيت قدرات الاحتلال الصهيوني.