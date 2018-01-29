«كرة القدم» تجبر الإمارات على كسر حصارها لقطر

باتت دولة الإمارات العربية المتحدة مضطرة لتقديم تنازلات بشأن حصارها ضد قطر، فقد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلبا رسميا تقدمت به الإمارات لنقل مباريات أنديتها التي ستشارك في بطولة دوري أبطال آسيا، النسخة المقبلة التي ستنطلق العام الجاري 2018، إلى أرض محايدة، أثناء لعبها مع الفرق القطرية.

وعقب رفض الاتحاد الآسيوي، أصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بيانًا رسميًا أكد فيه أنه “انطلاقًا من سياسة الدولة واحترامها لكافة الالتزامات والاتفاقيات، ومنها الالتزامات والاتفاقيات الرياضية، فإنه سيقدم كافة التسهيلات وسبل الدعم للأندية الإماراتية التي ستشارك في البطولات القارية”.

وأشار اتحاد كرة القدم في الإمارات إلى أنه من منطلق الحرص على التعاون مع الاتحاد الآسيوي، فإن الأندية الإماراتية ستشارك في البطولات التي ينظمها الاتحاد القاري، بالتنسيق مع الاتحاد الإماراتي لتسخير كافة الإمكانات، وتوفير المشاركة الآمنة لسلامة البعثات الرسمية للفرق.

كان الطلب الإماراتي، قد تضمن نقل مباريات أندية البلدين إلى ملاعب محايدة ضد فرق كل من قطر وإيران، ورشح الاتحاد الإماراتي كلا من الأردن وسلطنة عمان لاستضافة هذه المباريات، معولًا على أنّ افتتاح ملعب جديد وكبير في الأردن سوف يشجع الاتحاد الآسيوي على الموافقة على المقترح. ومع رفض الطلب رضخت الإمارات لقرار الاتحاد الآسيوي خشية التعرض لعقوبات كبيرة قد تصل إلى تجميد النشاط مثلما حدث مع الكويت من قبل.

وتشارك 4 فرق من الدوري الإماراتي، في بطولة أبطال آسيا 2018، هي الوحدة والوصل والجزيرة والعين، كما ستشارك قطر هي الأخرى بأربعة فرق هي الدخيل بصفته بطلا للدوري القطري، إلى جانب السد حامل لقب كأس أمير قطر، وذلك بشكل مباشر، بينما يشارك ناديا الريان والغرافة في التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى دور المجموعات.