قطاع الألبان.. معوقات تسويقية وبيئية تعرقل زيادة الإنتاج

يعاني قطاع الألبان من التدهور لما يواجهه من بعض المشاكل والمحددات البيئية والإنتاجية والتسويقية والإدارية والتشريعية، التي حالت دون تحقيق النمو المطلوب في الإنتاج، وبالتالي في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويعتبر عدم وجود المراعي المناسبة وارتفاع أسعار الأعلاف والتقلبات الجوية، وخاصة في المناطق الصحراوية من أهم المعوقات البيئية التي تحد من تنمية وتطوير الإنتاج الحيواني بشكل عام وإنتاج الألبان بشكل خاص.

تكشف الدراسات أن‏85%‏ من الإنتاج البقري و‏97%‏ من الجاموسي غير مطابق للمواصفات القياسية من جملة ‏5‏ ملايين طن و‏800‏ ألف كيلو هي إنتاج مصر السنوي من الألبان‏,‏ وأن متوسط استهلاك الفرد في مصر لا يمثل سوى‏15%‏ فقط من استهلاك الفرد عالميا بكمية تبلغ ‏40‏ كيلو سنويا.

الدكتورة جيهان رفاعي، بمركز البحوث الزراعية، قالت إنه يجب للنهوض بإنتاج الألبان في مصر البعد عن البيروقراطية، واستيراد سلالات منتخبة ذات إنتاجية عالية للألبان، مع مراعاة استخدام وسائل التربية المتطورة متمثلة في اتباع النظافة العامة ووسائل الإنتاج الحديثة، مع ضرورة التوسع في إنشاء المزارع الكبيرة تحت رعاية الدولة والجمعيات والمنظمات المختلفة.

ولفتت الباحثة بمركز البحوث الزراعية إلى أن أهم المعوقات التي تواجه منتجي الألبان اعتماد بعضهم على الأعلاف القليلة المنتشرة في الصحراء في تغذية حيواناتهم مما يقلل من الإنتاجية ويزيد من نسبة النفوق بسبب ظروف الصحراء القاسية، والتي تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة، وكذلك اعتماد إنتاج الألبان كثيراً على الجاموس وهو حيوان لديه قصور كبير في عملية التكاثر وقصر في موسم الحليب، وطول في فترة الحمل مقارنة مع الأبقار المستوردة، حيث يطول موسم الحليب.

وأضافت أن هناك نقصا في الرعاية الصحية اللازمة والشروط الصحية لإنتاج الألبان في كثير من الأحيان وعدم تخصص مزارع إنتاج اللبن، مما يقلل من كفاءتها وكذلك قلة استعمال أساليب الإنتاج والتغذية الحديثة وخاصة في عمليات الحليب.

وأوضحت رفاعي، أن المعوقات التسويقية والتصنيعية تساهم في عرقلة نمو قطاع الألبان، ويرجع ذلك لبعد المسافة بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك وارتفاع التكاليف الإنتاجية والتصنيعية وتكاليف العبوات، وعدم توافر أو كفاية البنية التحتية والخدمات التسويقية المساندة، وعدم التزام المصنعين والمسوقين بالمواصفات القياسية والشروط الصحية المتعلقة بإنتاج وتسويق الألبان ومنتجاتها، مع ضعف النظام التسويقي وسيطرة الوسطاء على شراء الألبان من صغار المنتجين بأسعار احتكارية، هذا بجانب غياب الإرشاد التسويقي وعدم توافر المعلومات التسويقية وخاصة لصغار المنتجين، وكذلك ارتفاع تكاليف تعقيم وتغليف وتعبئة وتبريد منتجات الألبان مما يزيد من تكلفة العملية التسويقية، والتي تنعكس على الكميات المستهلكة، وبالتالي على الأسعار بالنسبة للمستهلك وانخفاض كفاءة العمليات التسويقية نتيجة قلة الخبرات وقلة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تصنيع الألبان وغياب التقيد بالشروط الصحية اللازمة، بالإضافة إلى قلة أنواع منتجات الألبان وعدم كفاية وتفعيل التشريعات القانونية والتنظيمية التي تنظم وتراقب مختلف الوظائف التسويقية بالنسبة للمنتج والمستهلك.

أشارت الدكتورة جيهان إلى أن غياب وضعف القوانين والتشريعات اللازمة لضبط جودة الألبان ومنتجاتها خلق نوعا من الفوضى في العمليات التسويقية وعدم كفاية التشريعات القانونية والتنظيمية التي تنظم وتراقب الوظائف التسويقية والعلاقة بين كافة المشاركين بالعملية التسويقية من منتجين وتجار ووسطاء ومستهلكين وضعف تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالجودة لعدم كفاية الكوادر من جهة وعدم كفاية التدريب المعطى للمراقبين من جهة أخرى.

من جانبه قال الدكتور سمير الشيخ، بشعبة الإنتاج الحيواني بمركز بحوث الصحراء إن إجمالي ما ينتج من الألبان سنويا وفقا لتقديرات منظمة (FAO) عام 2010 بلغ 7.5 مليار لتر من الحليب السائل، مشيرا إلى أن هناك عشوائية في تلك الصناعة؛ لاعتمادها على المزارع الصغيرة والتقليدية التي ليست لديها خبرات فنية أو علمية لتطوير منتجها، لذا فإنه لابد من الإسراع في إصدار قانون لإنشاء اتحاد لمنتجي الألبان، بعد أن حدثت فجوة غذائية خاصة بالألبان التي أصبح المنتج منها لا يكفي الاستهلاك المحلي.

ولفت الدكتور سمير إلى أن ضعف إنتاج اللبن من السلالات المحلية يرجع إلى عدم وجود خطة واضحة للنهوض بهذا الإنتاج؛ لعدم إنشاء رابطة قوية أو مجلس للألبان يرعى هذا الاستثمار الهام، وفتح باب استيراد الحيوانات الحية وما يصاحبها من نقل للأمراض الوافدة، في ظل غياب الإشراف الطبي عليها، لافتا إلى أن اللبن سلعة غير قابلة للتخزين، وتسويقه يتم من خلال سلسلة يدخل فيها العديد من الوسطاء حتى يصل إلى يد المستهلك، وجميعها تهدف إلى الربح على حساب المستهلك، لعدم وجود سياسة واضحة وسعر عادل للبن في مراحله التسويقية المختلفة، فضلاً عن عدم استقرار أسعار الأعلاف والزيادة المطردة في تكاليف العلائق والتي لا يوازيه ارتفاع في سعر اللبن المنتج بالمزرعة.