قطار صندوق النقد يصل السودان.. احتجاجات الخبز تتصاعد

بموازاة الاحتجاجات التونسية، تدعو المعارضة السودانية إلى التظاهر الشعبي في الشوارع لإسقاط مشروع موازنة عام 2018 في السودان، الذي حمل بصمة صندوق النقد الدولي و”الوصفة الجاهزة” لتغيير الوضع الاقتصادي، التي تتمثّل في تحرير الأسعار والسوق، نزعا ليد الدولة من الإدارة الاقتصادية، في مقابل إطلاق يد القطاع الخاص، بشروطه وخياراته ومصالحه.

على نمط مشابه لوضعية الربيع العربي، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي في الدائرة السودانية بمئات التدوينات والمقاطع المصوّرة التي تحمل نظرة السودانيين للوضع، إذ ارتفعت أسعار العديد من السلع بنسبة بلغت 100% وفي مقدمتها سلع أساسية، مثل الخبز، الذي كفل ارتفاع سعره خروج الاحتجاج من أوساط المهتمّين بالشأن العام والسياسة إلى عموم الشعب، فحملت الأسابيع الماضية عشرات الاحتجاجات الموقعية المحدودة، ازدادت أعداد المشاركين فيها تدريجيا مع انطلاقة كبيرة لها في جامعة الخرطوم، وأصدر تجمّع أساتذة جامعة الخرطوم، بيانا رافضا لما سمّوه “الغلاء الطاحن الذي ينهش جسد شعبنا”، معبّرين عن استعدادهم للمشاركة في الاعتصام الاحتجاجي الذي دعت إليه القوى الطلابية في الجامعة، وموجّهين التحية للطلاب الذين “يمارسون في جسارة وانضباط حقهم الدستوري في التعبير السلمي الشجاع عن موقف جموع الشعب السوداني”، وفق تعبير البيان.

الدعوات الإلكترونية سبقتها تجمّعات شعبية عفوية خارج مخابز الخرطوم، وفي عموم الولاية الكبيرة المكتظّة بالسكان نسبة لباقي ولايات البلاد، والتي يسبب النزوح إليها من مناطق النزاع العسكري والدعوات الانفصالية المسلحة نسبة أعلى للفقر والحرمان، فضلا عن كونها مركز الدولة والنشاط الاقتصادي والتجاري ومقرّ الحكم، مما يشجّع على الاحتشاد الشعبي الموجّه نحو مؤسسات الدولة، في ظل موجة اعتقالات طالت قيادات في المعارضة “الرسمية”، صاحَبها إغلاق عشرات الصحف المعارِضة، التي نقلت الوضع من على الأرض، راصدة الغضب الشعبي المتّسع.

زيادات مطردة في الضرائب والجمارك انعكست بالغلاء على جميع السلع، بما تجاوز الخبز والكهرباء والسلع والخدمات الأساسية إلى حالة غلاء “شامل” يتشكّل الآن إجماع شعبي مضاد لها، يضمّ الطبقة الوسطى التي تعرضت خلال السنوات الماضية لانسحاق اقتصادي غير مسبوق منذ اتّباع الدولة السودانية لكامل سياسات السوق الحر عام 1992، وما تلى ذلك من بطء معدلات النمو وازدياد التضخم، وصولا لموازنة عام 2017، التي شهدت ما يشبه الانهيار، ما أدّى بالبنك المركزي إلى التوسع في طبع العملة، وبالتالي خلْق المزيد من التضخم الذي ابتلع قيمة الجنيه السوداني، وخسرت البلاد نحو 75% من ريع النفط بانفصال الجنوب رسميا عام 2011، دون أية آلية أو منظومة للاستفادة الاقتصادية من المساحات الشاسعة الصالحة للزراعة، التي تزيد كثيرا عن مثيلاتها في الدول المجاورة، وبعد تخفيض قيمة الجنيه السوداني عام 2013 وما أعقبه من احتجاجات شعبية تواصلت لأسابيع.

وبناء على تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عام 2016، يفضي انخفاض قيمة العملة السودانية إلى تباطؤ النمو وارتفاع معدل التضخم؛ نظرا للأثر السلبي للانخفاض على الورادات والأسعار والحصيلة الجمركية، إلا أن التقرير راهَن، كالعادة، على ما سمّاه “تحسين القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر”، أي الوصفة التي أثبتت فشلها العام وصبّها في صالح رأس المال الأجنبي وقوى السوق العالمي في كل دول العالم الثالث التي اتبعتها، كما يوضّح التقرير أن السلطات السودانية أقرّت بأن التعديلات الكبيرة في سعر الصرف تخل بالاستقرار اقتصاديا واجتماعيا، وبأنها تظل سابقة لأوانها طالما لم يتوافر النقد الأجنبي الكافي.

وذكر التقرير أن حكومة السودان أعربت لخبراء الصندوق عن قلقها من التأثير التضخمي لتعديل سعر الصرف، مستشهدة بالاضطراب الاجتماعي الخطير الذي أعقب تخفيض قيمة العملة في سبتمبر من عام 2013، ونصّ التقرير على أن استراتيجية الحكومة تسمح تدريجيا للقطاع الخاص باستخدام سوق الصرف الأجنبي، بموازاة استيراد السلع الأوليّة والتعديل التدريجي لسعر الصرف الرسمي وتنويع الصادارت في المدى المتوسط، مع تغطية الفجوات التمويلية بالمساعدات الخارجية الواردة من دول الخليج.

وفي مقابل المخاوف السودانية التي يذكرها التقرير، كان رد الصندوق وخبراؤه أنه “يتعين إلغاء قيود النقد الأجنبي وممارسات أسعار الصرف المتعددة”؛ لأن تدابيرا كهذه “تعرقل الاستثمار الأجنبي”، وذكر التقرير أن السلطات “أبدت التزامها بإلغاء القيود بمرور الوقت مع تحسن الظروف”، والأمر “موضع ترحيب”، كما حث الخبراء السلطات على وضع جدول زمني ثابت لإلغاء تلك القيود، مؤكّدين رفض الصندوق لها؛ من هنا تدحرجت الأوضاع المعيشية في السودان، وصولا إلى ما يحدث حاليا.