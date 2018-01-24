قصاصات من حكاية “أشلاء وطن”

“يشرفني أن أعلن رغبتي في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر كخيار لقيادة البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة”.

أحمد شفيق لـ”رويترز”- 29 نوفمبر، 2017

الإمارات ترحل أحمد شفيق إلى القاهرة على متن طائرة خاصة

فرانس 24- 2 ديسمبر، 2017

“اتكلمت في الإمارات عن نية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك بناءً على ما توفر لدي من معلومات وفكرة عامة عن الموقف الحالي والنهاردة أنا متواجد في أرض مصر، وحاليًا هدرس الأمر”.

شفيق في مداخلة هاتفية لـ”العاشرة مساء” على فضائية دريم 3 ديسمبر 2017

“بالمتابعة للواقع، قررت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة. ولذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018”.

شفيق في بيان على “تويتر” 7 يناير 2018

“لأمانة المسؤولية اللي هيقرب من الفاسدين من الكرسى ده يحذر مني، أنا مش هبقى حكر عليكم، لكن فيه ناس لن أسمح لهم بالاقتراب من الكرسي ده.. أنا عارف إنه كان حرامي وفاسد وأسيبه ربنا يحاسبني»

السيسي في مؤتمر “حكاية وطن” 19 يناير2018

“أسمحوا لي أن أُعلن ترشحي لفترة رئاسية قادمة، وما أتمناه منكم أن تظهروا للعالم حجم مشاركتكم في الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الاختيار”.

السيسي في مؤتمر “حكاية وطن” 19 يناير2018

“إلى الشعب السيد في الوطن السيد.. عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما هو معلن، وفور استيفاء الإجراءات كرئيس أسبق لأركان حرب القوات المسلحة المصرية نظرًا للقوانين والنظم العسكرية.. وأثق أن جموع الشعب المصري سيستقبل إعلاني بكل أمل ورجاء وأدعوهم للاستمرار في تحرير نماذج التأييد لترشحي.. وأدعو مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد عمن أعلنوا نيتهم الترشح”.

سامي عنان في بيان 20 يناير 2018

في ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى/ سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن للتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة جسيمة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة، لضباط القوات المسلحة طبقا للآتي:

أولًا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ مايلزم من إجراءات لإنهاء استدعائه له.

ثانيا: تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.

ثالثا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراكه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة إجراءات قانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي وصوله أمام جهات المختصة والله ولي التوفيق.

بيان القوات المسلحة 23 يناير 2018

“جرى ضبط والدي في حدود الساعة 11 صباحا، أثناء ركوبه سيارته متجها إلى مقر الحزب بالدقي، ولم يتم ضبطه من مكتبه أو منزله كما أشيع”.

سمير نجل الفريق عنان لـ”مصراوي” 23 يناير 2018

“التحقيق مع سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق واتهامه بالتزوير بعد إعلان ترشحه للرئاسة”

بي بي سي، 23 يناير 2018

هيئة مترو الانفاق، ونقابة الصحفيين، والهيئة الوطنية للإعلام، وروزا اليوسف، وشركة البشارة للأزياء، ومطعم أبو صلاح للفول والفلافل، وغيرهم يؤيدون بيان الجيش.

صحف ومواقع والتلفزيون المصري 23 يناير 2018

الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد عنان من جداول الناخبين بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية.

بوابة الأهرام 23 يناير 2018

المدعي العام العسكري يحظر النشر في التحقيقات مع الفريق عنان في كافة وسائل النشر، عدا البيانات الصادرة من النيابة بشأنها.

الشروق 23 يناير 2018

حملة المرشح الرئاسي خالد علي تدرس قرار الانسحاب من المعركة الانتخابية

اليوم السابع 23 يناير 2018

حملة السيسي تتقدم للهئية الوطنية للانتخابات بأوراق ترشحه

المصري اليوم 24 يناير 2018

ماذا أقول بعد ما قيل وهل هناك ما يقال بعد ما قيل وماقيل قد قيل، وهل هناك قول يقال بعد الذي قيل من قول. ماذا أقول .. واي شي يقال بعد كل ماقيل .. وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذاك ؟! كما قال الشاعر رب قولاً قيل في قولا خيراً من قولاً يقال أو لم يقال ثم دعوني أتساءل هل كل قول يعتبر قول ؟ هاه .. كلا .. كلا وألف كلا.